Cómo hacer tarta de zanahoria: la receta más sencilla de este dulce pastel americano

Tarta de zanahoria (Lorena Martínez de Pexels)

Para los amantes del dulce, hay ciertas recetas que son un verdadero imprescindible. Delicias como la tarta de queso, un sencillo pero clásico bizcocho, unas galletas con chocolate… Entre ellas se encuentra la deliciosa tarta de zanahoria, un pastel sencillo y muy rico que le da protagonismo a esta hortaliza naranja.

Icono de las recetas de repostería americana, las carrot cake o tartas de zanahoria tienen un origen disputado. Muchos historiadores de la alimentación creen que la tarta de zanahoria tiene su origen en los puddings de zanahoria que comían los europeos en la Edad Media, cuando el azúcar y los edulcorantes eran caros y escasos y se utilizaban ingredientes como las zanahorias como sustituto del azúcar.

No solo es sencilla y rápida, sino que además esta receta es la opción perfecta para dejar de lado por unos días el clásico bizcocho de yogur. Para desayunar con una taza de café o para una merienda dulce de media tarde, este pastel es ideal en cualquier momento del día y en cualquier fecha del año. Además, aprovecha de una forma riquísima esas zanahorias que tenemos muertas de risa en el cajón de las hortalizas.

El frosting o cobertura de este pastel es una delicia para los más golosos, pero esta receta puede ser aún más sencilla si prescindimos de este glaseado. Para ahorrarnos elaborar esta cobertura, podemos optar por otras opciones de decoración como espolvorear un poco de azúcar glas por encima, poniendo un par de cucharadas en un colador pequeño y dándole pequeños golpecitos por encima del pastel. Eso sí, asegurándonos de que nuestra tarta ya no está caliente, pues de lo contrario se humedecerá el azúcar y no quedará bien.

Receta de tarta de zanahoria

Tiempo de elaboración: 50 minutos

Raciones: 8 personas

Ingredientes:

4 huevos

300 g de azúcar (300 gramos)

1 cucharadita de esencia de vainilla

200 g de harina

200 ml de aceite vegetal

1 pizca de sal

2 cucharaditas de polvos para hornear o levadura

2 cucharaditas de canela

300 g de zanahoria

100 g de nueces picadas

200 g de queso crema

50 g de mantequilla

140 g de azúcar glas

Elaboración:

En primer lugar, pelamos y rallamos las zanahorias. Agregamos a un recipiente los huevos, el azúcar, el aceite, la vainilla, la sal y la canela y mezclamos hasta integrar todo muy bien. Podemos utilizar varillas o una batidora de mano. A continuación, agregamos al recipiente la harina junto a la levadura y mezclamos. Incorporamos la zanahoria y las nueces picadas y volvemos a integrar todo hasta que quede una masa homogénea. Engrasamos el molde que vayamos a utilizar y vertemos la mezcla. Podemos darle unos golpes al molde con la masa dentro varias veces sobre la encimera. Esto hará que se rompan las burbujas de aire y el bizcocho no baje al sacarlo del horno. Hornea durante 40 o 45 minutos a 180 grados. Mientras, elaboramos el glaseado. Para ello, en un recipiente, colocamos la mantequilla y con la ayuda de una batidora de mano, batimos hasta que obtengamos una textura suave y cremosa. Agregamos la vainilla y seguimos mezclando. Vamos añadiendo poco a poco el azúcar glas, sin parar de batir, y finalmente agregamos el queso crema. Batimos todo junto hasta conseguir una textura suave y muy cremosa. Reservamos el glaseado en el frigorífico hasta que la tarta esté lista. Cuando el bizcocho se enfríe, cubrimos con el glaseado y decoramos con nueces.

