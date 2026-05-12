Pastel de berenjena y calabacín gratinado: una receta fácil de hacer y con una textura llamativa

Pastel de berenjena y calabacín gratinado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recetas en horno son, sin duda, una de las opciones más interesantes a la hora de cocinar para muchas personas. Si estás buscando un plato saludable y con una textura envolvente, este pastel de berenjena y calabacín es una gran opción.

En este caso, el protagonismo lo tienen las verduras, que se combinan en capas con bechamel y queso para obtener un resultado completo y equilibrado. Su preparación es sencilla, pero el resultado final es muy vistoso.

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Tiempo de preparación

Preparación: 25 minutos

Cocción: 40 minutos

Tiempo total: 1 hora y 5 minutos

Ingredientes

2 berenjenas medianas 2 calabacines medianos 1 cebolla grande 2 dientes de ajo 400 ml de salsa de tomate casera 200 ml de bechamel ligera 150 g de queso rallado (emmental, mozzarella o mezcla para gratinar) 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra Sal y pimienta al gusto Orégano seco o albahaca fresca (opcional)

Cómo hacer pastel de berenjena y calabacín gratinado, paso a paso

Precalienta el horno a 180°C, con calor arriba y abajo, para que alcance la temperatura adecuada mientras preparas el resto de los ingredientes. De esta forma conseguirás una cocción más uniforme desde el inicio y evitarás que las verduras queden crudas o se cocinen de manera desigual. Lava bien las berenjenas y los calabacines. Corta en rodajas finas para poder montar el pastel, mejor si es con mandolina. Coloca las rodajas de berenjena en un colador con sal durante 10 minutos para quitar el amargor. Luego enjuaga y seca bien. En una sartén, calienta el aceite y sofríe la cebolla picada y los ajos durante 5 minutos. Añade las rodajas de berenjena y calabacín. Saltea 8-10 minutos hasta que estén ligeramente tiernas. Evita que se deshagan, es clave para el montaje. Extiende una capa de salsa de tomate en el fondo de una fuente apta para horno. Coloca una capa de berenjena, después una de calabacín, y repite el proceso alternando capas. Añade el sofrito en medio. Cubre con la bechamel y espolvorea el queso rallado por encima. Hornea durante 30 minutos y, al final, gratina 5-10 minutos hasta que la superficie esté dorada y burbujeante. Deja reposar 10 minutos antes de cortar y servir para que el pastel mantenga su forma.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Este plato da para 4 porciones generosas, aunque depende del tamaño de las mismas. Si quieres más, lo recomendable es aumentar las cantidades de manera proporcional para no perder sabor ni consistencia.

Se puede hacer muchas recetas con calabacín. Aquí tienes algunas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 230 kcal

Proteínas: 9 g

Grasas: 12 g

Hidratos de carbono: 21 g

Fibra: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones aproximadas, y los valores nutricionales exactos pueden variar en función de los ingredientes específicos utilizados, las marcas elegidas y las cantidades finales de cada ración.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se pueden conservar hasta 3 días en la nevera, siempre dentro de un recipiente hermético bien cerrado para mantener su frescura. Para recalentarlas, es recomendable utilizar el microondas o el horno, así recuperarán parte de su textura original.