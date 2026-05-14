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La Guardia Civil recuerda a los dos agentes fallecidos en Huelva en el homenaje a los caídos de la jura de bandera del colegio de Valdemoro

Un día después de los abucheos al ministro Grande-Marlaska, se ha producido este evento sin polémicas ni tensión

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Imagen del homenaje a los caídos en el colegio 'Duque de Ahumada' de guardias jóvenes en Valdemoro (Ministerio del Interior)
Homenaje a los caídos en el colegio 'Duque de Ahumada' de guardias jóvenes en Valdemoro (Ministerio del Interior)

Menos de una semana después del suceso que terminó con la vida de dos agentes de la Guardia Civil en Huelva, mientras perseguían una narcolancha, el Instituto Armado vive unos días complicados entre el duelo y las críticas hacia el Ministerio. Desde hace años, asociaciones de guardias civiles demandan una falta de medios en la lucha contra el narcotráfico. Esto desembocó este miércoles en abucheos y pitidos al ministro Grande-Marlaska durante la jura de bandera en Baeza, Jaén.

24 horas después, y sin el ministro presente, el colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro (Madrid) ‘Duque de Ahumada’ ha celebrado la jura de sus más de 200 alumnos sin polémica ni reproches. El evento transcurrió con normalidad y culminó con un emotivo homenaje a los caídos. La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, asumió el micrófono y se acordó de Jerónimo y Germán, los dos agentes fallecidos.

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Somos porque otros nos recuerdan. Por ello, les recordaremos siempre. A ellos y sus familias. A Luisa y María, viuda e hija de Germán Y Inma, Jerónimo y Marcos, viuda e hijos de Jerónimo. Al igual que seguimos de cerca la mejoría de los heridos en esa misma intervención, al cabo mayor Vicente Delgado, y al Guardia Civil Cristian Agulló, confiando en que, cuanto antes, puedan volver a vestir el uniforme”, ha afirmado Mercedes González.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido abucheado en la jura de nuevos guardias civiles en Baeza, Jaén.

Marlaska “no se atreve a venir, ya tuvo bastante”

No se atreve, ya tuvo bastante”, respondía un agente entre el público cuando otro le preguntaba si “al final iba a venir” Marlaska. Este jueves, todo ha sucedido con normalidad en el colegio de Valdemoro. Sin embargo, en Jaén, un día antes, la realidad fue bien distinta. Grande-Marlaska expresó sus condolencias a las familias de los agentes fallecidos y manifestó compartir su “dolor y rabia”, durante su intervención en la Academia de Baeza. La respuestas de los asistentes fueron abucheos y silbidos, mostrando rechazo al ministro, que ha sido criticado desde hace años en el entorno de la Benemérita.

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La ausencia de miembros del Gobierno en el funeral de los guardias civiles generó críticas de estas asociaciones y partidos de la oposición, aumentando el malestar. Marlaska justificó su ausencia por una emergencia sanitaria relacionada con el hantavirus, indicando que la secretaria de Estado de Seguridad representó al Ejecutivo. La polémica creció tras unas declaraciones de María Jesús Montero, que luego rectificó, calificando el suceso que terminó con sus vidas de “accidente laboral”.

Colegio 'Duque de Ahumada' de guardias jóvenes en Valdemoro (Ministerio del Interior)
Jura de bandera en el colegio 'Duque de Ahumada' de guardias jóvenes en Valdemoro (Ministerio del Interior)

Jura de bandera de más de 200 jóvenes guardias

Este 14 de mayo, 242 guardias jóvenes, 149 hombres y 93 mujeres, de la 172ª promoción han jurado bandera en el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada, en Valdemoro. La directora ha destacado que la jura de bandera simboliza el compromiso con la Constitución, los valores democráticos y el servicio a España. Ha resaltado la formación del alumnado, orientada a la protección de los más vulnerables, y la creciente presencia de mujeres (38,3% de la promoción), lo que acerca a la institución a la paridad.

Las palabras de la directora han apuntado al esfuerzo y la dedicación de los jóvenes guardias, que tras superar rigurosas pruebas de acceso han demostrado su capacidad y compromiso. Pronto iniciarán su periodo de prácticas por todo el territorio nacional, donde seguirán formándose y defendiendo los valores fundamentales de la institución, siempre con vocación de servicio a la ciudadanía.

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