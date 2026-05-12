España

El viaje de 18.000 kilómetros de Danilo, la primera cigüeña equipada con un GPS vuelve a su hogar natal

Las cigüeñas blancas cruzan continentes en bandadas para unir sus hábitats entre Europa y África

Guardar
Google icon
La migración anual de las cigüeñas blancas ha sumado un nuevo capítulo gracias a Danilo, el primer ejemplar de la especie equipado con un sistema de seguimiento GPS que logra regresar a su lugar de nacimiento.
Una cigüeña en pleno vuelo durante un viaje kilométrico (Canva)

La cigüeña blanca, una de las aves migratorias de larga distancia más emblemáticas de Europa, recorre miles de kilómetros en grandes agrupaciones para conectar sus zonas de cría y alimentación entre Europa y África. Su naturaleza planeadora la obliga a evitar vuelos prolongados sobre el mar, por lo que concentra sus pasos migratorios en corredores como el estrecho de Gibraltar, utilizado por las poblaciones occidentales, y el Bósforo, preferido por las orientales.

Esto se ha demostrado una vez más con la historia de Danilo, el primer ejemplar de la especie equipado con un sistema de seguimiento GPS que logra regresar a su lugar de nacimiento tras recorrer 18.000 kilómetros entre África y Calabria (Italia). La joven cigüeña, marcada con la anilla PA731, cruzó extensas rutas migratorias y volvió a la llanura de Sibari, en el sur de Italia, apenas a unos kilómetros de donde nació, el pasado 4 de mayo, tal y como ha informado L’Stampa.

PUBLICIDAD

El seguimiento satelital permitió documentar con precisión la trayectoria de Danilo y su asombrosa capacidad de orientación. Pero si hubo un momento decisivo durante todo el trayecto, fue su paso por el cruce del estrecho de Messina la mañana de su regreso a Calabria. Y es que, como pudieron comprobar voluntarios de la Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU), Danilo aprovechó para acompañar a una bandada de cerca de 150 cigüeñas que pasaban por Tarsia sobre la 13:30 horas, antes de llegar hasta la llanura de Sibari en pocas horas.

Vista de satélite de Calabria, Italia, mostrando el Estrecho de Messina, Tarsia y Sibari, unidos por una línea azul punteada.
La ruta que hizo Danilo en unas pocas horas (Imagen Ilustrativa Inofbae)

150 kilómetros de mar abierto entre Túnez y Sicilia

Cuando aterrizó en Sibari, Danilo cerró el círculo migratorio que inició poco más de un año antes. El trayecto incluyó una etapa especialmente exigente: el cruce de unos 150 kilómetros de mar abierto entre el cabo Bon, en Túnez, y la isla de Sicilia. Esa ruta, conocida entre los ornitólogos como la “ruta mediterránea”, representa uno de los desafíos más importantes para la especie Ciconia ciconia.

PUBLICIDAD

El caso de Danilo aporta nuevos datos sobre la resistencia y precisión de orientación de las cigüeñas blancas. Y es que, su historia forma parte del proyecto Cigüeña Blanca de Calabria, una iniciativa que la filial de Rende de la LIPU puso en marcha en 2003 con el apoyo de E-Distribuzione para fomentar la recuperación de la especie y su reproducción en la región. Según los datos recogidos por L’Stampa, en 2025 nacieron 107 polluelos en nueve municipios calabreses, una cifra próxima al récord de 2022, cuando se registraron 111 nacimientos. Ese año, la cantidad de parejas reproductoras fue algo menor (34 frente a 35 este año).

De esta forma, el seguimiento satelital de ejemplares como Danilo permite recopilar información relevante sobre rutas, paradas y condiciones ambientales, datos considerados clave para la protección de especies y la preservación de los corredores migratorios. En su primer año de vida, la anilla PA731 ya ha recorrido cerca de 9.000 kilómetros de ida y otros tantos de regreso, además de los desplazamientos adicionales durante su estancia en el continente africano.

La migración anual de las cigüeñas blancas ha sumado un nuevo capítulo gracias a Danilo, el primer ejemplar de la especie equipado con un sistema de seguimiento GPS que logra regresar a su lugar de nacimiento.
Una cigüeña en su nido (Canva)

El nombre de Danilo constituye un homenaje a Danilo Mainardi, etólogo y presidente durante muchos años de la LIPU. El retorno del ave tiene un valor que trasciende la crónica naturalista, ya que ilustra la eficacia de los programas de reintroducción y la importancia ecológica de zonas como la llanura de Sibari. El regreso de Danilo se convierte en un indicador positivo para los investigadores y defensores de la biodiversidad en el sur de Italia.

La travesía de Danilo no solo documenta la capacidad migratoria de la Ciconia ciconia, sino que también fortalece el trabajo científico y de conservación. El monitoreo futuro de su comportamiento permitirá conocer si el ave se establecerá de manera definitiva en su territorio natal y si participará en nuevos ciclos reproductivos, aspecto que mantiene la atención de los ornitólogos locales.

Temas Relacionados

AimalesMigraciónAvesMedioambiente EspañaMedioambienteEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo | Sanidad fija el 10 de mayo como “día cero” de la cuarentena y aprueba un nuevo protocolo para el brote de hantavirus

Tras el desembarco de todos los pasajeros y parte de la tripulación, el barco continúa su trayecto hacia Países Bajos

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo | Sanidad fija el 10 de mayo como “día cero” de la cuarentena y aprueba un nuevo protocolo para el brote de hantavirus

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Pastel de berenjena y calabacín gratinado: una receta fácil de hacer y con una textura llamativa

La clave de este plato es montarlo bien antes de meterlo al horno

Pastel de berenjena y calabacín gratinado: una receta fácil de hacer y con una textura llamativa

Batalla por una herencia en Asturias: la Justicia corrige el testamento y devuelve la legítima a dos hijos excluidos porque “no hubo pruebas de maltrato”

La Audiencia Provincial revoca la nulidad total del testamento al no ver pruebas concluyentes de incapacidad mental del padre

Batalla por una herencia en Asturias: la Justicia corrige el testamento y devuelve la legítima a dos hijos excluidos porque “no hubo pruebas de maltrato”

Si te gustó ‘Westworld’, no puedes perderte esta joya de ciencia ficción del creador de ‘Perdidos’: “La mejor serie de su género desde ‘Expediente X’”

La ficción creada por J.J. Abrams se ha convertido en una de las grandes series de culto de la ciencia ficción televisiva

Si te gustó ‘Westworld’, no puedes perderte esta joya de ciencia ficción del creador de ‘Perdidos’: “La mejor serie de su género desde ‘Expediente X’”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia ordena desahuciar a un hombre que seguía viviendo en la casa de su expareja pese a que la vivienda había sido vendida a una empresa

La Justicia ordena desahuciar a un hombre que seguía viviendo en la casa de su expareja pese a que la vivienda había sido vendida a una empresa

Quién es Fernando Clavijo, el discreto presidente de Canarias que pasó a protagonista de la crisis del hantavirus por las “ratas nadadoras”

Koldo García denuncia ante el Supremo un trato “discriminatorio” por seguir en la cárcel mientras Víctor de Aldama está en libertad

El Supremo confirma la condena a 22 años de cárcel a una inquilina por asesinar a la presidenta de su comunidad de vecinos para evitar que descubriera sus deudas

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el origen sefardí de un solicitante mexicano y ordena concederle la nacionalidad española

ECONOMÍA

Batalla por una herencia en Asturias: la Justicia corrige el testamento y devuelve la legítima a dos hijos excluidos porque “no hubo pruebas de maltrato”

Batalla por una herencia en Asturias: la Justicia corrige el testamento y devuelve la legítima a dos hijos excluidos porque “no hubo pruebas de maltrato”

El hambre de los fondos buitre por el ‘ladrillo’ español se agudiza: la inversión inmobiliaria se dispara un 56% de enero a marzo

Bruselas se posiciona con España y facilitará a los Estados aplicar impuestos extraordinarios a empresas con “beneficios escandalosos”

Stanwell Place, la mansión abandonada al lado del aeropuerto de Londres que fue residencia de un rey

El Gobierno activa los seguros agrarios combinados: qué son y cómo benefician al campo español

DEPORTES

El FC Barcelona estudia denunciar al Real Madrid por las declaraciones de Florentino Pérez sobre el ‘caso Negreira’

El FC Barcelona estudia denunciar al Real Madrid por las declaraciones de Florentino Pérez sobre el ‘caso Negreira’

Iker Casillas opina sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez: “A mí me ha gustado”

Florentino no tiene rival: los requisitos de patrimonio, antigüedad y nacionalidad para ser presidente del Real Madrid

Theo Hernández podría haber gestionado las fiestas con ‘scorts’ y gas de la risa de la Serie A: se filtran vídeos del jugador de fiesta

Florentino anuncia cuándo serán las elecciones a la presidencia del Real Madrid: “Que se presente quien quiera”