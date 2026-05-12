El viaje de 18.000 kilómetros de Danilo, la primera cigüeña equipada con un GPS vuelve a su hogar natal

Una cigüeña en pleno vuelo durante un viaje kilométrico (Canva)

La cigüeña blanca, una de las aves migratorias de larga distancia más emblemáticas de Europa, recorre miles de kilómetros en grandes agrupaciones para conectar sus zonas de cría y alimentación entre Europa y África. Su naturaleza planeadora la obliga a evitar vuelos prolongados sobre el mar, por lo que concentra sus pasos migratorios en corredores como el estrecho de Gibraltar, utilizado por las poblaciones occidentales, y el Bósforo, preferido por las orientales.

Esto se ha demostrado una vez más con la historia de Danilo, el primer ejemplar de la especie equipado con un sistema de seguimiento GPS que logra regresar a su lugar de nacimiento tras recorrer 18.000 kilómetros entre África y Calabria (Italia). La joven cigüeña, marcada con la anilla PA731, cruzó extensas rutas migratorias y volvió a la llanura de Sibari, en el sur de Italia, apenas a unos kilómetros de donde nació, el pasado 4 de mayo, tal y como ha informado L’Stampa.

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El seguimiento satelital permitió documentar con precisión la trayectoria de Danilo y su asombrosa capacidad de orientación. Pero si hubo un momento decisivo durante todo el trayecto, fue su paso por el cruce del estrecho de Messina la mañana de su regreso a Calabria. Y es que, como pudieron comprobar voluntarios de la Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU), Danilo aprovechó para acompañar a una bandada de cerca de 150 cigüeñas que pasaban por Tarsia sobre la 13:30 horas, antes de llegar hasta la llanura de Sibari en pocas horas.

La ruta que hizo Danilo en unas pocas horas (Imagen Ilustrativa Inofbae)

150 kilómetros de mar abierto entre Túnez y Sicilia

Cuando aterrizó en Sibari, Danilo cerró el círculo migratorio que inició poco más de un año antes. El trayecto incluyó una etapa especialmente exigente: el cruce de unos 150 kilómetros de mar abierto entre el cabo Bon, en Túnez, y la isla de Sicilia. Esa ruta, conocida entre los ornitólogos como la “ruta mediterránea”, representa uno de los desafíos más importantes para la especie Ciconia ciconia.

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El caso de Danilo aporta nuevos datos sobre la resistencia y precisión de orientación de las cigüeñas blancas. Y es que, su historia forma parte del proyecto Cigüeña Blanca de Calabria, una iniciativa que la filial de Rende de la LIPU puso en marcha en 2003 con el apoyo de E-Distribuzione para fomentar la recuperación de la especie y su reproducción en la región. Según los datos recogidos por L’Stampa, en 2025 nacieron 107 polluelos en nueve municipios calabreses, una cifra próxima al récord de 2022, cuando se registraron 111 nacimientos. Ese año, la cantidad de parejas reproductoras fue algo menor (34 frente a 35 este año).

De esta forma, el seguimiento satelital de ejemplares como Danilo permite recopilar información relevante sobre rutas, paradas y condiciones ambientales, datos considerados clave para la protección de especies y la preservación de los corredores migratorios. En su primer año de vida, la anilla PA731 ya ha recorrido cerca de 9.000 kilómetros de ida y otros tantos de regreso, además de los desplazamientos adicionales durante su estancia en el continente africano.

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Una cigüeña en su nido (Canva)

El nombre de Danilo constituye un homenaje a Danilo Mainardi, etólogo y presidente durante muchos años de la LIPU. El retorno del ave tiene un valor que trasciende la crónica naturalista, ya que ilustra la eficacia de los programas de reintroducción y la importancia ecológica de zonas como la llanura de Sibari. El regreso de Danilo se convierte en un indicador positivo para los investigadores y defensores de la biodiversidad en el sur de Italia.

La travesía de Danilo no solo documenta la capacidad migratoria de la Ciconia ciconia, sino que también fortalece el trabajo científico y de conservación. El monitoreo futuro de su comportamiento permitirá conocer si el ave se establecerá de manera definitiva en su territorio natal y si participará en nuevos ciclos reproductivos, aspecto que mantiene la atención de los ornitólogos locales.

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