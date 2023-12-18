Receta de pastel de puerros con solo tres ingredientes, una cena saludable, rápida y fácil que se prepara sin hojaldre

Pastel de puerros, una cena con solo tres ingredientes (ShutterStock)

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Los pasteles de verduras son auténticos salvavidas para esos días en los que cocinar se vuelve un engorro. Una elaboración muy versátil que podemos preparar casi con cualquier hortaliza que se nos ocurra. En este caso, el puerro será el protagonista, un ingrediente que dará un sabor suave y delicioso a esta sencilla cena. Similar a la tradicional quiche francesa, para este pastel de puerro solo necesitamos unos minutos de sartén, un molde y un horno. El resultado es una torta salada, llena de sabor, perfecta para aquellas noches en las que estamos escasos de ideas y de ingredientes en la nevera.

Se trata de un plato muy fácil de elaborar e ideal para cenas, ya sea para solo una persona o para contentar a varios invitados. Más allá de los puerros, solo harán falta dos ingredientes más: huevos y nata para cocinar, aunque podemos sustituir este último por otras opciones como crema de leche o crema de leche vegetal. Por descontado queda el uso de aceite de oliva virgen extra, pimienta y sal. A esta escueta lista se pueden sumar otros ingredientes como el queso rallado u otras especias, aunque no será en absoluto necesario.

Propiedades nutricionales del puerro

El puerro es una hortaliza de la familia de las liliáceas, que cuenta con unas 3.500 especies de plantas herbáceas y árboles. Forma parte del género Allium, lo que lo convierte en pariente cercano de los ajos, las cebollas, las cebolletas y el cebollino. Su sabor, más suave que el de los anteriores, lo convierte en una delicia verde que es deliciosa en sopas y cremas y también por sí mismo.

Como explica la Fundación Española de Nutrición (FEN), “el agua es el componente mayoritario del puerro” lo que, unido a su bajo contenido en hidratos de carbono, lo convierte en un alimento de escaso aporte calórico adecuado para personas que siguen una dieta de adelgazamiento. Además, es fuente de fibra, lo que le confiere un gran efecto saciante. El puerro también aporta algunas vitaminas como la C, A y B6, así como folatos contribuyen a la formación normal de células sanguíneas.

Receta de pastel de puerros

Este pastel se prepara con puerros pochados y una mezcla de huevos y nata. La técnica principal consiste en ablandar primero la verdura y después hornearla hasta que el huevo quede cuajado.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos . Tiempo de preparación: 15 minutos. Tiempo de cocción: 35 minutos.



Ingredientes

4 puerros.

5 huevos.

250 ml de nata para cocinar.

1 chorrito de aceite de oliva virgen extra.

Sal al gusto.

Pimienta negra al gusto.

Cómo hacer pastel de puerros, paso a paso

Limpia los puerros. Retira la parte verde más dura y las raíces. Corta los puerros en rodajas finas. Calienta un chorrito de aceite de oliva virgen extra en una sartén amplia. Añade los puerros y una pizca de sal. Cocina a fuego suave durante 12-15 minutos, hasta que queden tiernos. Evita que cojan demasiado color. Precalienta el horno a 180 ºC. Bate los 5 huevos en un bol. Incorpora la nata para cocinar y mezcla hasta obtener una preparación uniforme. Añade pimienta negra al gusto. Escurre los puerros si han soltado líquido y mézclalos con los huevos y la nata. Engrasa un molde de unos 20 cm de diámetro con unas gotas de aceite. Vierte la mezcla en el molde. Hornea durante 30-35 minutos, hasta que el centro esté cuajado. No lo hornees en exceso: el pastel debe quedar firme, pero todavía jugoso. Deja reposar 5 minutos antes de desmoldar y servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 275 kcal.

Proteínas: 12 g.

Grasas: 21 g.

Hidratos de carbono: 14 g.

Fibra: 3 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el pastel de puerros en la nevera, dentro de un recipiente hermético. Se conserva durante 3 días. También puede consumirse frío o templado. Para recalentarlo, utiliza el horno o el microondas durante unos minutos, sin sobrecalentarlo para evitar que pierda jugosidad.