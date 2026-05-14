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La hija de una estrella de la televisión vende la mansión familiar por más de 4 millones de euros: fue construida hace seis años y cuenta con 372 metros cuadrados

Paredes de cristal corredero recorren todas las estancias con vistas al jardín y a las cuatro hectáreas de terreno, lo que convierte la luz natural y el paisaje en protagonistas del diseño interior

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La hija de una estrella de la televisión vende la mansión familiar por más de 4 millones de euros: fue construida hace seis años y cuenta con 372 metros cuadrados. (Montaje Infobae con imágenes de Wikipedia y Savills)
La hija de una estrella de la televisión vende la mansión familiar por más de 4 millones de euros: fue construida hace seis años y cuenta con 372 metros cuadrados. (Montaje Infobae con imágenes de Wikipedia y Savills)

Annabel “Belles” Berry, hija de la mítica presentadora y cocinera británica Dame Mary Berry, ha puesto a la venta Blenheim Farm, una propiedad de campo en el sur de Oxfordshire con un precio de salida de más de 4,6 millones de euros (3,9 millones de libras). La finca, diseñada y construida por la propia Belles y su marido en 2020 sobre el solar de un antiguo bungaló, es, además de una residencia de lujo, el reflejo material de una familia cuya vida gira en torno a la gastronomía, los libros y el campo inglés.

La propiedad, situada cerca del pueblo de Ewelme, próximo a Wallingford, lleva el nombre de Blenheim Farm y fue durante años una granja de alpacas. Según informa Oxford Mail, la familia se instaló allí en 2014 y vivió en el antiguo bungaló mientras comenzaba el proyecto de construcción de la casa actual hace seis años. Durante las obras, los cinco miembros de la familia se trasladaron temporalmente a un granero de la finca.

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El resultado fue una vivienda de más de 372 metros cuadrados que saca partido de su entorno con una arquitectura de grandes ventanales. Paredes de cristal corredero recorren todas las estancias con vistas al jardín y a las cuatro hectáreas de terreno, lo que convierte la luz natural y el paisaje en protagonistas del diseño interior. “Fue un proyecto soñado y del que estamos sumamente orgullosos. Es una casa alegre e impresiona, ya que todo un lado es de cristal y orientado al sur”, declaró Belles Berry al medio citado.

El corazón de la casa: una cocina con el ADN de Mary Berry

El espacio que concentra mayor atención es la cocina. Diseñada a medida por Belles, la estancia cuenta con una isla central, bancos de madera pintados y una alacena procedentes de un monasterio francés, y un enfriador de champán de dos metros de longitud. El elemento más llamativo, no obstante, es una Aga de cinco puertas en color gris paloma, regalo de Dame Mary Berry a su hija. Junto a esta cocina principal, la vivienda dispone de una segunda cocina o cuarto de servicio para uso funcional.

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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anuncia que el nuevo Plan Estatal de Vivienda incorporará la financiación de obras de urbanización y se centrará en promover la vivienda protegida.

“La alegría de diseñar tu propia casa es que puedes tener dos lavavajillas, dos lavadoras, dos frigoríficos y seis cubos de basura si quieres... y así lo hicimos”, explicó Belles.

Una biblioteca para 5.000 libros y un estudio como santuario

La biblioteca de la propiedad es otro de sus espacios más singulares. Con estanterías desde el suelo hasta el techo y una ventana que da directamente a la cocina con vistas al campo, alberga parte de la colección bibliográfica del padre de Belles, que llegó a acumular más de 5.000 volúmenes en su tienda de antigüedades. El estudio privado de Belles, contiguo a la biblioteca, reúne su colección de libros de cocina y jardinería.

Además, el dormitorio principal incorpora una bañera de cobre con vistas al exterior, un amplio vestidor con armarios empotrados y una claraboya tipo farol. El baño en suite sigue una estética marroquí, al igual que la fuente del vestíbulo de entrada.

Con estanterías desde el suelo hasta el techo y una ventana que da directamente a la cocina con vistas al campo, la biblioteca alberga parte de la colección bibliográfica del padre de Belles, que llegó a acumular más de 5.000 volúmenes. (Savills)
Con estanterías desde el suelo hasta el techo y una ventana que da directamente a la cocina con vistas al campo, la biblioteca alberga parte de la colección bibliográfica del padre de Belles, que llegó a acumular más de 5.000 volúmenes. (Savills)

Piscina, pista de tenis y una sala de música convertida en sala de juegos

La vivienda cuenta con instalaciones para el ocio familiar a las que se les dio mucho uso durante el confinamiento de 2020. La sala de música con estructura de roble se reconvirtió en sala de juegos, y la piscina y la pista de tenis, añadidas después, fueron, según Belles, “todo un acierto durante el confinamiento”. La calefacción es por suelo radiante mediante bomba de calor de fuente de aire, y toda la casa dispone de doble acristalamiento.

El exterior de la finca incluye un gran cobertizo de esquila que aún conserva las rosetas de alpaca de su etapa como granja, y un huerto situado detrás del granero. Belles describió la relación cotidiana con su madre, que reside a unos 10 kilómetros de la finca: “Hay un maravilloso huerto detrás del granero, y mamá me ayuda a recoger y podar. Recogemos grosellas negras y uvas espinas en otoño, y mamá se lleva su cesta a casa y vuelve al mediodía con mermelada de grosella negra recién hecha”. Los domingos, la familia se reúne para el almuerzo tradicional: “Mamá siempre trae el postre”.

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