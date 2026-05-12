Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo | Continúa la cuarentena de los españoles, con un positivo provisional en la UATAN

Una mujer toma una fotografía del crucero MV Hondius mientras este abandona el puerto de Granadilla, en Tenerife. (Hannah McKay/REUTERS)

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ha mantenido la atención internacional durante días. Con todos los pasajeros y buena parte de la tripulación ya desembarcados, el barco continúa su trayecto hacia Países Bajos, donde se procederá a su desinfección y al traslado del cuerpo de la mujer alemana fallecida a bordo el 2 de mayo.

Ayer por la tarde finalizaba el operativo con la llegada a Granadilla (Tenerife) de dos aviones “escoba” de Países Bajos que se encargaron de recoger a los pasajeros y los tripulantes desembarcados que todavía no habían sido evacuados. En rueda de prensa, justo en el momento en el que el crucero zarpaba, Mónica García, ministra de Sanidad, afirmaba que el Gobierno de España “ha cumplido la misión con eficacia, compromiso, transparencia y humanidad”.

En Madrid, en el Hospital Central de Defensa Gómez Ulla, los catorce españoles del barco continúan cumpliendo su cuarentena, que durará 42 días. Ayer se conoció que uno de ellos había dado positivo provisional en la primera PCR, por lo que fue trasladado a una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN). Francia confirmó el contagio de una mujer que comenzó a presentar síntomas durante el vuelo y Estados Unidos identificó un positivo “leve” y otro pasajero con síntomas.