Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo | Continúa la cuarentena de los españoles, con un positivo provisional en la UATAN

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ha mantenido la atención internacional durante días. Con todos los pasajeros y buena parte de la tripulación ya desembarcados, el barco continúa su trayecto hacia Países Bajos, donde se procederá a su desinfección y al traslado del cuerpo de la mujer alemana fallecida a bordo el 2 de mayo.
Ayer por la tarde finalizaba el operativo con la llegada a Granadilla (Tenerife) de dos aviones “escoba” de Países Bajos que se encargaron de recoger a los pasajeros y los tripulantes desembarcados que todavía no habían sido evacuados. En rueda de prensa, justo en el momento en el que el crucero zarpaba, Mónica García, ministra de Sanidad, afirmaba que el Gobierno de España “ha cumplido la misión con eficacia, compromiso, transparencia y humanidad”.
En Madrid, en el Hospital Central de Defensa Gómez Ulla, los catorce españoles del barco continúan cumpliendo su cuarentena, que durará 42 días. Ayer se conoció que uno de ellos había dado positivo provisional en la primera PCR, por lo que fue trasladado a una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN). Francia confirmó el contagio de una mujer que comenzó a presentar síntomas durante el vuelo y Estados Unidos identificó un positivo “leve” y otro pasajero con síntomas.
Gullón: “Hablamos de un brote contenido en el barco”
El director general de Salud Pública, Pedro Gullón, afirma de forma categórica que el brote de hantavirus localizado en el crucero HV Hondius, “desde luego, no es el covid”, porque si fuera algo comparable, afirma, en el barco “en vez de ocho habría habido cien contagiados”.
En una entrevista con EFE, Gullón recalca que la principal diferencia entre ambas enfermedades radica en la propia transmisión, pues entre personas “es muy difícil” en el caso del hantavirus, con lo cual “hablamos de un brote contenido en el barco”, lo que propicia que el seguimiento de casos sea “mucho más sencillo”.
*Nota informativa de EFE
El crucero viaja hacia Países Bajos
Buenos días. Bienvenido al directo de Infobae sobre la crisis del brote de hantavirus detectado en el crucero de lujo MV Hondius. La embarcación ya viaja hacia Países Bajos y los catorce españoles permanecen en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla.
Consulta aquí la actualidad y las últimas noticias sobre los contagios de hantavirus que ha obligado a la puesta en marcha de un operativo sanitario “sin precedentes” a nivel internacional.