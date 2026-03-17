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De Spider-Man a los espartanos de 300: los entrenamientos extremos que transformaron a las estrellas de Hollywood

Un informe de Men’s Health repasó los métodos de preparación física utilizados en grandes producciones cinematográficas, con circuitos exigentes, sesiones de musculación clásica y protocolos con peso corporal que acompañaron el desarrollo de figuras del cine de acción

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El entrenamiento funcional en Hollywood
El entrenamiento funcional en Hollywood es clave para lograr los físicos musculosos que destacan en las superproducciones de cine

El entrenamiento físico en Hollywood forma parte del proceso creativo que transforma a los actores en personajes capaces de sostener la intensidad visual de las superproducciones.

Detrás de los físicos musculosos que aparecen en pantalla existe un trabajo sistemático de entrenamiento funcional, con programas diseñados para desarrollar fuerza, resistencia y definición muscular.

Un informe publicado por la revista especializada en fitness y bienestar, Men’s Health, analizó algunas de las rutinas reales utilizadas por intérpretes y entrenadores de la industria cinematográfica, programas que trascendieron el rodaje para convertirse en referentes dentro del entrenamiento funcional y el acondicionamiento físico.

Desde circuitos extenuantes que prepararon a los guerreros de una película hasta protocolos de peso corporal utilizados por superhéroes modernos, estos métodos muestran cómo se construyen los físicos que dominan la pantalla.

El entrenamiento de “300”: un circuito de 300 repeticiones

Entre los programas más conocidos se encuentra el entrenamiento que preparó al elenco de la película 300. El plan fue diseñado por el entrenador Mark Twight para los actores que interpretaron a los guerreros espartanos.

El entrenador Mark Twight diseñó
El entrenador Mark Twight diseñó un circuito especial para que Gerard Butler y el elenco de 300 alcanzaran resistencia, fuerza y bajo porcentaje de grasa corporal (REUTERS)

El circuito se volvió viral por su intensidad: 300 repeticiones consecutivas distribuidas en una secuencia de ejercicios de fuerza y potencia. El objetivo consistía en desarrollar resistencia muscular y reducir grasa corporal mientras se construía una apariencia atlética acorde con el relato de la película. La rutina incluye:

  • Dominadas – 25 repeticiones
  • Peso muerto – 50 repeticiones con barra de 60 kg
  • Flexiones – 50 repeticiones
  • Saltos al cajón – 50 repeticiones sobre una plataforma de 60 cm
  • Floor Wiper – 50 repeticiones
  • Press con pesa rusa – 50 repeticiones con 16 kg
  • Dominadas – 25 repeticiones

Este esquema combina movimientos de tracción, empuje y potencia, lo que genera un estímulo completo sobre el tren superior, el core y las piernas. El entrenamiento se asocia con las transformaciones físicas de intérpretes como Gerard Butler, Michael Fassbender y David Wenham durante la producción.

La rutina de fuerza de Bruce Lee en los 60s

El programa de gimnasio del artista marcial Bruce Lee también aparece entre los ejemplos analizados. La rutina se practicaba en el gimnasio Hak Keung de Hong Kong y refleja el enfoque físico que acompañaba su trabajo en las artes marciales y el cine.

La rutina de gimnasio de
La rutina de gimnasio de Bruce Lee integraba ejercicios clásicos de musculación, fundamentales para su desempeño en artes marciales y cine (Credit: 20TH CENTURY FOX)

El plan incluía ejercicios clásicos de musculación con énfasis en brazos y antebrazos, zonas fundamentales para su disciplina. Entre los movimientos principales figuraban:

  • Sentadillas: 3 series de 10 repeticiones con 43 kg
  • Press francés: 4 series de 6 repeticiones con 29 kg
  • Curl de bíceps en banco inclinado: 4 series de 6 repeticiones
  • Curl de concentración: 4 series de 6 repeticiones
  • Flexiones: 3 series de 10 repeticiones
  • Curl de bíceps con barra: 3 series de 8 repeticiones
  • Curl inverso y flexiones de muñeca para fortalecer el agarre
  • Abdominales: 5 series de 12 repeticiones
  • Elevaciones de pantorrillas: 5 series de 20 repeticiones

Según el informe de Men’s Health, el programa muestra un enfoque que combinaba fuerza, resistencia y movilidad, elementos clave para el desempeño en combate y en las escenas de acción que posteriormente marcarían su carrera cinematográfica.

El entrenamiento de 1.500 repeticiones de Tom Holland

Las exigencias físicas de los superhéroes modernos también impulsaron rutinas de gran volumen. Para prepararse para su papel de Spider-Man, el actor Tom Holland siguió un programa diseñado por el entrenador de renombre en Hollywood Duffy Gaver.

El entrenamiento en escalera de
El entrenamiento en escalera de Tom Holland para Spider-Man, diseñado por Duffy Gaver, incluyó hasta 1.500 repeticiones con peso corporal en una hora (Marvel Studios)

El método consiste en un entrenamiento en escalera basado únicamente en el peso corporal. Durante aproximadamente una hora, el actor ejecutaba una progresión ascendente y descendente de repeticiones que acumulaba cerca de 1.500 movimientos. La secuencia principal incluía:

  • Dominadas: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 y luego descenso hasta 1
  • Fondos en paralelas: 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20 y regreso hasta 2
  • Abdominales: progresión de 4 a 40 repeticiones y descenso
  • Sentadillas: escalera de 5 a 50 repeticiones y retorno

El circuito de 20 minutos de Arnold Schwarzenegger

Otra propuesta analizada corresponde al actor y culturista Arnold Schwarzenegger. El plan apareció en su boletín personal Arnold’s Pump Club y plantea una sesión breve pero intensa para todo el cuerpo.

Arnold Schwarzenegger propuso un circuito
Arnold Schwarzenegger propuso un circuito funcional de 20 minutos que activa todos los grupos musculares y mejora la coordinación, la potencia y la resistencia (@schwarzenegger)

El método se organiza en tres rondas consecutivas de seis ejercicios, con descansos de 60 a 90 segundos entre cada ciclo. La estructura busca activar los principales grupos musculares en un periodo reducido de tiempo. El circuito incluye:

  • Sentadilla con pesa rusa – 10 repeticiones
  • Remo a tres puntos – 10 repeticiones por lado
  • Peso muerto rumano con mancuernas – 10 repeticiones
  • Press de hombros – 10 repeticiones
  • Suitcase Carry – 30 segundos de caminata con peso
  • Bear Crawl – 30 segundos

La combinación de movimientos de fuerza, estabilidad y desplazamiento crea un entrenamiento funcional que estimula coordinación, potencia y resistencia muscular dentro de una sesión de aproximadamente 20 minutos.

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