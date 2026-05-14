Investigan el caso de una nena de 12 años que se intoxicó con drogas y alcohol en Bahía Blanca

La denuncia fue realizada por uno de los pediatras del Hospital Municipal de Bahía Blanca

Una grave denuncia por presunta intoxicación con drogas y alcohol a una nena de 12 años en Bahía Blanca es investigada por la fiscal Agustina Olguín, responsable de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 3, especializada en violencia de género y delitos sexuales, luego de que fuera atendida en el Hospital Municipal por un cuadro de convulsiones.

Los hechos se habrían producido en la madrugada del domingo anterior y fueron reportados por un médico pediatra de la institución, donde la menor continúa internada. Según confirmaron fuentes de la Fiscalía, el personal sanitario detectó que la paciente habría ingerido cocaína, marihuana y bebidas alcohólicas, lo que habría provocado las convulsiones por las que fue atendida inicialmente.

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Tras conocerse los resultados de los estudios que le practicaron, se motivó el inicio inmediato de la investigación judicial y la intervención de la fiscalía especializada. El caso fue calificado como de extrema gravedad debido a la edad de la víctima y las sustancias involucradas.

Al recibir la alerta sanitaria, el personal del 911 acudió al departamento ubicado en el macrocentro, donde rescataron a la menor el día del hecho. Según la información publicada por La Nueva, en el lugar se encontraban cuatro hombres adultos y otras dos niñas, presuntamente también menores de edad. Estos datos elevaron el nivel de preocupación de las autoridades respecto a la situación encontrada en la vivienda.

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Tras haber sido ingresada el domingo a la madrugada, la menor continua hospitalizada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, la nena permanecería internada bajo observación y resguardo, mientras se toman testimonios y se buscan determinar las responsabilidades penales de los adultos presentes en el domicilio. Incluso, la Fiscalía evaluaría la posible imputación de delitos graves vinculados a la integridad y el bienestar de menores, a partir de los elementos recolectados en la pesquisa inicial.

De la misma manera, las autoridades se concentraron en esclarecer la secuencia de los hechos, identificar el vínculo entre los presentes y establecer si existieron antecedentes de situaciones similares en el mismo entorno.

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La semana pasada, una nena de 12 años fue hospitalizada de urgencia en el Hospital de Niños Zona Norte de Rosario, después de que su hermana la encontrara desmayada en la casa de su abuela, con signos de haber sido víctima de abuso sexual.

Tras abrirse una investigación por el caso, las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que la menor fue devuelta al domicilio en una camioneta blanca por un grupo de cuatro mujeres y un hombre, quienes la acompañaron hasta el patio delantero, mientras el hombre permanecía en el vehículo.

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El hecho ocurrió el domingo 3 de mayo por la tarde en el barrio Fisherton. Según el primer parte médico, la niña presentaba lesiones internas graves compatibles con abuso sexual y una hemorragia importante en la zona inguinal, lo que llevó a los profesionales a considerar una transfusión de sangre.

La menor de edad fue encontrada por su hermana, quien aseguró que tenía pocos signos vitales

Según relató la madre de la víctima al portal La Capital de Rosario, la menor había salido de su vivienda, ubicada en José Ingenieros al 8400, con la intención de visitar a una amiga, pero en el trayecto se sintió mal y fue asistida por una pareja.

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En línea con esto, la madre explicó que la nena habría sido llevada a una capilla por la pareja que la asistió, aunque se desconoce lo que ocurrió en ese lugar. El grupo que la devolvió, según muestran las imágenes de las cámaras de la zona, no ingresó a la vivienda y se retiró poco después de dejarla. Asimismo, la menor aseguró no poder recordar lo sucedido.

La fiscal Mariángeles Lagar está a cargo de la investigación, pero hasta el momento no fue posible esclarecer de manera precisa lo ocurrido durante las horas en las que la menor estuvo ausente. El organismo judicial continúa tomando declaraciones y analizando pruebas para reconstruir los hechos.

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Por ahora, no se identificaron a los responsables del presunto abuso ni se pudo determinar el recorrido exacto que realizó la menor desde que fue asistida en la vía pública hasta que fue hallada en estado crítico.

Una mujer de 63 años fue detenida en La República al 7600, a menos de diez cuadras del domicilio donde reside la víctima. Sin embargo, tras las primeras medidas y su identificación por parte de la policía, la Justicia dispuso su liberación al no contar con elementos suficientes para imputarla por el hecho denunciado.

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Actualmente, la investigación continúa bajo secreto de sumario y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que se seguirán tomando testimonios y recolectando pruebas para determinar con precisión cómo sucedieron los hechos y quiénes pueden ser los responsables.