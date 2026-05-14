“Un final aberrante”: despidieron los restos del jubilado descuartizado mientras investigan un móvil económico

Aníbal Eduardo Cepeda había sido visto por última vez el 20 de abril

La familia de Aníbal Cepeda, el jubilado de 72 años que fue encontrado descuartizado en Río Gallegos, exigió justicia en medio del dolor por la pérdida. “Fue un final aberrante”, lamentaron durante el último adiós. Mientras tanto, la Justicia investiga un móvile económico.

Durante el velatorio, Isabel Brito, nuera de la víctima y esposa de su hijo Cristian, expresó el impacto que atraviesa la familia: “Estamos muy tristes, muy dramático todo. No creíamos que íbamos a encontrarnos con esto”.

PUBLICIDAD

“Fue un final tan aberrante, tan macabro”, afirmó la mujer, tras manifestar que la familia aún no comprende la brutalidad del hecho. Luego de exigir justicia por su suegro, reforzó la hipótesis de que el crimen podría haber estado motivado por una cuestión económica. “Merecía disfrutar su jubilación, era su vida y su plata. Se la arrebataron como a un perro”, sostuvo.

De acuerdo con la información publicada por La Opinión Austral, el último adiós a Cepeda se extendió hasta las 17:00 horas del miércoles. Asimismo, indicaron que los restos fueron cremados en el cementerio local, ya que sus familiares tienen la intención de trasladarlo hacia Mendoza, su provincia natal. Mientras tanto, la investigación judicial avanza con un único detenido: Marcelo Félix Curtti.

PUBLICIDAD

Félix Marcelo Curtti confesó haber dejado el cuerpo de Aníbal Cepeda en un predio decomisado a Daniel Múñoz

La noticia de la desaparición de Cepeda llegó a la familia el 20 de abril, aunque la denuncia formal fue presentada recién el 4 de mayo por una amiga cercana, no por la esposa de la víctima, como se difundió inicialmente. Brito relató que la confusión de los primeros días se debió a que Cepeda solía ausentarse para ir a cazar o pescar.

Aunque indicaron que estas eran actividades habituales para él y que solía hacerlo con frecuencia, admitió que la preocupación creció conforme avanzaba la investigación. Por este motivo, sus familiares viajaron a Santa Cruz tras confirmarse la gravedad de la situación.

PUBLICIDAD

En línea con esto, la mujer contó que Cepeda nació en San Juan y fue criado en Mendoza. Sin embargo, ya de adulto, se trasladó a la Patagonia, donde trabajó durante décadas en la industria petrolera. Se jubiló hace un año y medio y mantenía una vida activa y saludable. “Era un hombre muy activo, muy sano, no quería jubilarse”, recordó en un diálogo con LU12 AM680.

Por otro lado, contó que la familia se encuentra dividida entre Buenos Aires y Mendoza. Sus hijos mayores, Cristian y Sebastián, residen en Buenos Aires, mientras que Cintia, la menor, vive en Mendoza junto a su madre. Pese a la distancia, el contacto era constante y Cepeda viajaba con frecuencia para visitar a sus nietos e hijos. “Siempre estábamos en contacto”, remarcó Brito.

PUBLICIDAD

El jubilado fue buscado por semanas hasta que este domingo encontraron su cuerpo desmembrado

En Río Gallegos, el jubilado alquilaba una vivienda y llevaba una vida tranquila, frecuentando lugares como el casino y cafeterías. El clima local era beneficioso para su salud, ya que padecía asma y en Buenos Aires sufría más complicaciones. Además, la decisión de establecerse en el sur estuvo motivada por las amistades construidas en la Patagonia y la pérdida de vínculos en Mendoza tras años de ausencia.

Asimismo, la familia destacó la confianza que existía entre Cepeda y sus hijos, quienes nunca le pidieron explicaciones sobre su economía, aunque le sugerían no gastar todo en el casino. Atendiendo a ese consejo, Cepeda se había comprado una camioneta.

PUBLICIDAD

La causa es investigada por la Justicia local con intervención de las fuerzas policiales y la División de Investigaciones (DDI), y continúa en plena etapa de instrucción. Según Brito, la familia mantuvo contacto con las autoridades durante todo el proceso y siguió a través de las redes sociales el hallazgo del cuerpo. El cadáver de Cepeda fue identificado por huellas digitales, por lo que la familia no debió realizar el reconocimiento directo.

Una de las principales hipótesis que mantiene la Justicia es que el móvil del crimen fue económico, debido a que se identificaron movimientos en su tarjeta de débito. Las operaciones fueron realizadas por sus vecinos.

PUBLICIDAD

También creen que podría estar vinculado con una indemnización que cobró tiempo atrás, pero la familia descree de esta línea investigativa, puesto que aseguraron que “cobró ese dinero en 2024 y se compró una camioneta”.

“Pedimos justicia. Esto no lo hizo solo. No se entiende cómo alguien pudo hacer algo así”, expresó la nuera de la víctima respecto a la confesión del único detenido y acusado por el crimen. Además, confirmó que cuentan con representación de un abogado penalista en Río Gallegos. Finalmente, remarcó: “Aníbal siempre estuvo acompañado, tiene hijos, nietos, hermanos. Destruyeron una familia”.

PUBLICIDAD