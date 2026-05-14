Una mujer fue imputada por vender droga mientras cumplía con un arresto domiciliario en Mendoza

La mujer que ya cumplía con arresto por una causa por drogas fue trasladada al centro de Detención Judicial de Mendoza

A partir de una denuncia anónima, la Policía Federal dio comienzo a una investigación que terminó con una mujer y su hija detenidas, acusadas de la venta de droga en distintas ciudades de la provincia de Mendoza.

Las autoridades de la Sede Fiscal Descentralizada de San Rafael constataron que la mayor de las imputadas cumplía con una condena desde su casa, desde donde comercializaba la droga que su hija se encargaba de proveerle.

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Ambas fueron señaladas por integrar una red de narcomenudeo, según informó el portal Los Andes. Tras la notificación, el fiscal ordenó a la brigada de investigaciones de la Federal en el sur provincial que desplegara tareas de inteligencia para identificar los movimientos de las sospechosas.

A lo largo de los días, los efectivos reunieron elementos que permitieron reconstruir el modus operandi de la organización. La hija, residente en Godoy Cruz, abastecía no solo a su madre en Malargüe, sino también a otros puntos de venta al menudeo.

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Los datos aportados que dieron origen a la denuncia indicaban la existencia de una estructura de transporte y comercialización de estupefacientes en la que participaban ambas mujeres. El avance de la investigación ocurrió el fin de semana cuando, a partir de la información recabada, el juez Eduardo Puigdéngolas autorizó la realización de seis allanamientos simultáneos: cinco en Malargüe y uno en Godoy Cruz. El procedimiento contó con la coordinación de la Unidad San Rafael de la Policía Federal y el apoyo de delegaciones de San Luis y San Juan, la División Apoyo Operativo Táctico Cuyo y la intervención de un perro detector.

En el procedimiento se secuestraron casi medio kilo de cocaína, parte en trozos y parte fraccionada, así como marihuana en pequeña cantidad y una suma superior al millón de pesos.

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En cuanto a la madre, los investigadores supieron que se encontraba cumpliendo un arresto domiciliario por una causa previa también vinculada a la venta de estupefacientes. Esta situación fue considerada un agravante en el expediente, dado que la mujer habría reincidido en el delito pese a encontrarse bajo una medida restrictiva de la libertad.

En las últimas horas, el magistrado dictó la prisión preventiva para ambas mujeres aunque a la convicta se le revocó el beneficio de la prisión domiciliaria por incumplimiento de las condiciones impuestas en la causa anterior y se dispuso su traslado inmediato a la Unidad 32, el Centro de Detención Judicial de Mendoza. En cambio la hija sí fue beneficiada con la domiciliaria debido a que tiene a su cargo un menor de edad.

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Cayó una familia que vendía drogas en las inmediaciones de una escuela y jardín

Una familia dedicada a la venta de drogas en Córdoba, quedó detenida durante un operativo coordinado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). La banda realizaba sus actividades ilícitas a metros de una escuela y de un jardín de infantes, lo que generó alarma en la comunidad y motivó la intervención judicial.

Los procedimientos incluyeron allanamientos en cuatro viviendas ubicadas en Corrientes al 900, Colón s/n, Catamarca al 800 y Defensa s/n. Allí, la FPA detuvo a seis personas, tres hombres y tres mujeres, todos adultos y con antecedentes vinculados al comercio de estupefacientes. Además, se procedió al cierre de los cuatro puntos de venta y al secuestro de un arma de fuego calibre .32, dos vehículos que serían utilizados para el reparto de drogas y otros elementos probatorios relevantes para la causa.

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La investigación, que se extendió durante diez meses, permitió a los efectivos identificar la estructura interna de la banda, las rutas de distribución y la modalidad de entrega a domicilio. Según señalaron fuentes policiales, los integrantes de la organización familiar compartían roles tanto en la custodia de la mercancía como en las ventas y la coordinación de las entregas fuera de los domicilios.

El operativo contó con la supervisión de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de Marcos Juárez. Tras las detenciones, los seis aprehendidos fueron trasladados a la sede judicial, donde quedaron imputados por el delito de comercialización de estupefacientes agravada conforme a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

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