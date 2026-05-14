Crimen y Justicia

Un alumno de 11 años llevó un arma de aire comprimido a una escuela de San Juan y activó el protocolo de seguridad

El episodio se registró en el horario de ingreso y fue advertido por el padre de un estudiante. La Justicia investiga la procedencia del arma y evalúa el entorno del menor

Guardar
Google icon
Vista exterior de una escuela con paredes de ladrillo y rejas blancas, un cartel de cruce escolar, árboles sin hojas y un coche blanco estacionado en la calle
Exterior de la escuela en San Juan donde un alumno fue descubierto con una pistola de aire comprimido (Tiempo de San Juan)

Un alumno de 11 años ingresó a la Escuela Campaña del Desierto, en el Barrio Smata de San Juan, con una pistola de aire comprimido, lo que obligó a las autoridades escolares a activar los protocolos de seguridad y motivó la intervención de personal policial. El hecho, calificado como inusual en la zona, fue confirmado por la Comisaría 27ª a través de un parte oficial.

Aproximadamente a las 8:00 horas, durante el ingreso habitual de los estudiantes a la escuela situada en la intersección de Virgen de Lourdes y Perito Moreno, una docente fue alertada por el padre de otro alumno sobre la presencia de un arma en el bolsillo del menor involucrado. El aviso permitió que el personal escolar abordara de inmediato la situación dentro del aula.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo informado por el por el portal Tiempo de San Juan, el estudiante, al ser consultado, entregó voluntariamente una pistola de material plástico color negro, presuntamente operada con CO2. El objeto fue puesto de inmediato bajo custodia en la dirección del colegio para garantizar la seguridad de los demás alumnos y del personal docente.

Las primeras informaciones oficiales detallaron que la directora del establecimiento procedió a radicar la denuncia formal ante las autoridades, en representación de la seguridad pública del colegio. Este paso se consideró fundamental para activar la intervención judicial y la correspondiente investigación sobre el hecho.

PUBLICIDAD

Dada la edad del alumno, la causa quedó bajo la órbita del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, con la supervisión del secretario Carlos Ponce. La justicia tomó intervención para determinar la procedencia del arma secuestrada y evaluar las posibles responsabilidades en el marco del régimen de protección integral de los menores. Según fuentes judiciales, el sumario iniciado apunta a esclarecer cómo llegó el objeto al poder del niño y si existieron omisiones o negligencias por parte de adultos responsables.

La denuncia fue presentada por la directora de la escuela alertada por un padre de un alumno
La denuncia fue presentada por la directora de la escuela alertada por un padre de un alumno

Desde el juzgado interviniente se anunció la implementación de un sistema de protección integral, que prevé la articulación de acciones conjuntas entre la justicia y la escuela para identificar posibles situaciones de conflicto en el ámbito familiar o escolar del niño. El objetivo, según confirmaron fuentes judiciales, es valorar si el menor requiere un abordaje de gabinete, con intervención de profesionales como psicólogos o trabajadores sociales, o la adopción de medidas específicas de acompañamiento y protección ajustadas a su situación particular.

La escuela, por su parte, reforzó los controles internos y dispuso una revisión de los protocolos de ingreso y permanencia de los alumnos en el establecimiento, con el propósito de prevenir hechos similares y resguardar la integridad de la comunidad educativa. La directora manifestó, en la denuncia formal, la preocupación institucional por el bienestar de todos los estudiantes y la necesidad de trabajar coordinadamente con las autoridades judiciales y policiales para evitar la repetición de episodios de este tipo.

Durante el transcurso del mismo miércoles, la Policía Bonaerense realizó operativos en dos docimicilios de José C. Paz y secuestró un revólver y teléfonos celulares vinculados a menores investigados por intimidación pública. Estos procedimientos se dan en el marco de las investigaciones iniciadas tras la oleada de amenazas por tiroteos en escuelas que se reportaron en varias provincias del país luego de que un adolescente de 15 años matara de un disparo a un compañero de 13 en una escuela de San Cristóbal, provincia de Santa Fe.

Temas Relacionados

alumnopistolaaire comprimidoescuelaSan Juan

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Procesaron a la banda acusada de extorsionar al soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos

La investigación judicial determinó que los acusados simulaban denuncias graves y exigían transferencias de dinero a través de amenazas en entornos virtuales. La causa continúa abierta y podrían identificarse más víctimas

Procesaron a la banda acusada de extorsionar al soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos

Una mujer fue imputada por vender droga mientras cumplía con un arresto domiciliario en Mendoza

Su hija era quien la proveía durante las visitas. Las autoridades llevaron a cabo sies allanamientos en distintas zonas de Mendoza y secuestraron cocaína fraccionada, mas de $1 millón y marihuana

Una mujer fue imputada por vender droga mientras cumplía con un arresto domiciliario en Mendoza

“Fue un final aberrante”: la familia del jubilado descuartizado en Río Gallegos despidió sus restos

El cuerpo será trasladado a Mendoza, mientras avanza la investigación por su muerte. “Merecía disfrutar su jubilación, era su vida y su plata”, lamentaron con dolor

“Fue un final aberrante”: la familia del jubilado descuartizado en Río Gallegos despidió sus restos

Ofrecieron una recompensa de $10 millones para identificar al autor de un abuso sexual contra una menor de 16 años en Miramar

La iniciativa apunta a reunir testimonios que permitan identificar al responsable de la privación ilegítima de libertad y agresión sexual contra una menor. Por eso, el Gobierno formalizó una recompensa de diez millones

Ofrecieron una recompensa de $10 millones para identificar al autor de un abuso sexual contra una menor de 16 años en Miramar

Un hombre fue imputado en Chaco por abusar de un bebé y atacar a la madre tras ser descubierto

La mamá del niño de un año encontró al acusado con los pantalones bajos cuando se había quedado solo con el menor

Un hombre fue imputado en Chaco por abusar de un bebé y atacar a la madre tras ser descubierto

DEPORTES

La previa de México 86: una reunión decisiva, la pelea definitiva entre Maradona y Passarella y una frase premonitoria de Bilardo

La previa de México 86: una reunión decisiva, la pelea definitiva entre Maradona y Passarella y una frase premonitoria de Bilardo

Cuánto cobrarán los equipos argentinos por los jugadores que sean citados al Mundial

La promesa argentina que eligió la universidad en Estados Unidos, sorprendió en Córdoba y encontró una nueva chance en el tenis

“Caretas”: el durísimo posteo de Di María contra Diego Milito y los que cuestionaron el arbitraje tras el triunfo de Rosario Central

10 frases de Coudet tras la clasificación de River: de las ausencias de Kendry Páez y Subiabre a las lesiones de Acuña y Montiel

TELESHOW

El detrás de escena de Charlie y la Fábrica de Chocolate: ensayos, rituales y secretos previos al estreno

El detrás de escena de Charlie y la Fábrica de Chocolate: ensayos, rituales y secretos previos al estreno

Agustín Rada contó cómo es su rutina de entrenamiento para su debut como Willy Wonka

Así quedó la última placa de Gran Hermano Generación Dorada antes del repechaje: quiénes son los nominados

Natalia Oreiro deslumbró con un look de estilo retro ideal para el invierno en la premiere de Nada entre los dos

Quiénes fueron los dos jugadores eliminados en la “Placa Planta” de Gran Hermano Generación Dorada

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky denunció que Rusia lanzó más de 670 drones de ataque y 56 misiles contra Ucrania: “La presión sobre Moscú debe continuar”

Zelensky denunció que Rusia lanzó más de 670 drones de ataque y 56 misiles contra Ucrania: “La presión sobre Moscú debe continuar”

Los cancilleres del BRICS se reunieron en India con la guerra en Irán y la crisis petrolera como ejes centrales de la agenda

Hallaron el cuerpo de la segunda y última soldado estadounidense que permanecía desaparecida en Marruecos

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones y misiles balísticos contra Kiev: al menos un muerto y 16 heridos

EEUU aseguró que tiene el apoyo de más de 110 países en su resolución sobre la reapertura de Ormuz en la ONU