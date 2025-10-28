El método de Kristen Bell para mantenerse fuerte y equilibrada a los 44 años

Kristen Bell revela su método para mantenerse fuerte y equilibrada a los 44 años (Reuters)

La transformación de la rutina de ejercicios de Kristen Bell ha sido tan dinámica como su carrera en la pantalla. En los últimos años, la actriz pasó de practicar pilates y cardio a enfocarse en el entrenamiento de fuerza, acompañado de una revisión profunda de su dieta tras tres décadas de vegetarianismo.

Este proceso, guiado por una filosofía de bienestar integral, convirtió a Bell en una referencia para quienes buscan integrar el ejercicio y la alimentación consciente en agendas apretadas, según ha relatado en diversas entrevistas recogidas por People.

La evolución de su entrenamiento físico

La evolución de su régimen físico no ha sido lineal. Bell, reconocida por su papel en The Good Place, comenzó con rutinas centradas en pilates y ejercicios adaptados a mujeres, pero descubrió que su verdadero potencial físico y mental emergía al levantar pesas.

“Durante mucho tiempo, hice entrenamientos adaptados a mujeres, como pilates, pero realmente alcancé mi máximo potencial y probablemente tengo el mejor cuerpo que he tenido a los 44 años, no solo en forma, sino también en fuerza, resistencia y capacidad, cuando empecé a levantar pesas”, explicó la actriz a People.

La actriz combina entrenamiento de fuerza, alimentación consciente y flexibilidad mental en su rutina diaria (@Kristenbell)

Este giro en su entrenamiento resultó en una mayor sensación de fortaleza, tanto física como emocional, y la llevó a priorizar la variedad y el desafío en sus rutinas. Bell cambia de actividad cuando empieza a sentirse demasiado cómoda, alternando entre caminatas diarias, ciclismo y sesiones de fuerza, lo que le permite mantener la motivación y evitar la monotonía.

Ejercicio para el bienestar mental

La perspectiva de Bell sobre el fitness va mucho más allá de la apariencia. Para ella, el ejercicio constituye una herramienta fundamental para el bienestar mental. “Para mí, estar saludable significa sentirme bien con las decisiones que tomo y, lo más importante, se trata de mantenerme en forma mental y físicamente”, declaró en una conversación con People.

La actriz ha sido transparente sobre los altibajos emocionales que ha enfrentado y cómo el movimiento diario, incluso en sus formas más simples, le ayudó a recuperar el equilibrio.

En momentos de baja energía, Bell opta por la autocompasión: “Me niego a castigarme. En lugar de eso, hago una meditación de 10 minutos o una clase de estiramiento en YouTube para priorizarme”, compartió con el medio.

Kristen Bell redefine el fitness como una herramienta para el bienestar mental y físico (@Kristenbell)

El cambio en su alimentación marcó otro hito en su trayectoria. Tras 30 años como vegetariana y algunos como vegana, Bell decidió volver a consumir carne en 2022, motivada por la necesidad de aumentar su ingesta de proteínas y apoyar su entrenamiento de fuerza. “Sentía que la necesitaba y la quería. Ahora intento comer alimentos ricos en proteínas, como mi marido, para complementar el levantamiento de pesas”, relató a People.

A pesar de este giro, la actriz mantiene una relación equilibrada con la comida, practicando la alimentación consciente y evitando restricciones estrictas. “No soy muy restrictiva, pero soy consciente de la porción que como. He descubierto que, al comer conscientemente, puedo obtener todas las recompensas y, además, mantener una dieta saludable y constante”, explicó en declaraciones recogidas por el mismo medio.

Influencia de Dax Shepard y la motivación compartida

El cambio de dieta y la influencia de Dax Shepard impulsaron su transformación física y emocional (Reuters)

La influencia de Dax Shepard, marido de Bell, fue determinante en la consolidación de estos hábitos. Durante la pandemia de COVID-19, la competencia amistosa entre ambos se intensificó y se convirtió en un motor de motivación. “Mi esposo empezó a hacer mucho ejercicio durante la pandemia, y como soy tan competitiva, sigo todo lo que hace”, confesó a People.

Esta rivalidad la llevó a probar nuevas actividades, como rutas de ciclismo exigentes y entrenamientos de fuerza más intensos, siempre con el objetivo de superarse y mantener el interés en el proceso.

La actriz evita restricciones estrictas y opta por porciones controladas para mantener una dieta saludable (Reuters)

En la práctica diaria, Bell apuesta por la integración del movimiento en su vida cotidiana. La actriz ha compartido que, debido a su agenda y responsabilidades familiares, recurre a entrenamientos breves y funcionales: realiza flexiones de tríceps mientras repasa diálogos, zancadas durante paseos con sus hijos, sentadillas mientras los perros salen al jardín y repeticiones de bíceps en la cocina.

“A veces, mis entrenamientos se dividen en segmentos de un minuto y medio. También intento acumular hábitos. Dejo que los perros salgan a orinar a las 21:00 todas las noches y luego hago 24 sentadillas. Llevo seis meses haciéndolo todas las noches y es genial porque no tengo que buscar tiempo”, detalló en una de sus entrevistas con People.

La autoaceptación y la flexibilidad sostienen el compromiso de Bell con el ejercicio a largo plazo (@Kristenbell)

El impacto de este enfoque flexible y consciente se refleja tanto en su estado físico como en su salud mental. Bell ha destacado que la fuerza ganada tras años de adaptación y autoconocimiento no solo se percibe en su cuerpo, sino también en su capacidad para afrontar desafíos emocionales y mantener la paciencia y el enfoque.

Para la actriz, el ejercicio se convirtió en un pilar fundamental para el equilibrio y la resiliencia, una convicción que, según ha compartido con People, la impulsa a recomendar la actividad física como una herramienta esencial para alcanzar el bienestar integral.