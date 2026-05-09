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“Quiero que todo lo que haga tenga significado”: Demi Moore reflexionó sobre la presencia y el sentido en su vida

La actriz estadounidense compartió en una entrevista con Vogue cómo la búsqueda de significado y la atención plena guían cada una de sus acciones y rutinas diarias, apostando siempre por el equilibrio interior y el bienestar

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Demi Moore reveló que la gratitud diaria y el apoyo de su grupo de amigas fortalecen su bienestar emocional y su resiliencia (REUTERS/Jill Connelly)
Demi Moore reveló que la gratitud diaria y el apoyo de su grupo de amigas fortalecen su bienestar emocional y su resiliencia (REUTERS/Jill Connelly)

Demi Moore, la actriz estadounidense, compartió en entrevista con la revista de moda internacional Vogue cómo la gratitud diaria y la búsqueda de significado guiaron su bienestar, con un enfoque en la atención plena y el autocuidado más allá de la edad. Como embajadora de la línea Absolue Longevity MD de la firma francesa de cosmética Lancôme, Moore resaltó que sentirse bien consigo misma y con su entorno resultaba clave para su calidad de vida.

Entre los hábitos y valores que guiaron a Demi Moore en su bienestar personal destacaron la gratitud diaria, la atención plena y el autocuidado constante. La actriz remarcó la importancia de agradecer, meditar, mantener rutinas sencillas y cuidar el equilibrio entre cuerpo y mente, priorizando la presencia en las actividades cotidianas y la orientación a acciones con propósito.

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Durante la conversación, Moore enfatizó el fundamento que la gratitud tuvo dentro de su práctica cotidiana y especificó en qué consistía: “La gratitud es esencial. La practico a diario con mis amigas”, explicó la actriz y detalló que cada mañana compartía con su grupo de amigas 3 cosas por las que está agradecida, 3 retos y 1 afirmación para el día.

La gratitud y el apoyo femenino según Demi Moore

La actriz compartió que cada mañana intercambia listas de gratitud y desafíos con sus amigas, promoviendo el apoyo femenino y la reflexión diaria (REUTERS/Danny Moloshok)
La actriz compartió que cada mañana intercambia listas de gratitud y desafíos con sus amigas, promoviendo el apoyo femenino y la reflexión diaria (REUTERS/Danny Moloshok)

La actriz profundizó sobre la fuerza de estas interacciones. En sus palabras a Vogue, indicó: “Tengo un grupo de amigas y cada mañana compartimos en un hilo que tenemos una lista de gratitud las unas con las otras. Escribimos 3 cosas por las que nos sentimos agradecidas, 3 que nos dan miedo o que son un desafío, y terminamos con 1 afirmación para el día”.

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Para Moore, mantener estos hábitos fortaleció los lazos y reforzó la importancia del apoyo mutuo. El reconocimiento de los desafíos, al igual que la gratitud compartida, representó una fuente poderosa de bienestar y resiliencia personal, según la actriz.

La presencia y el valor de cada momento

Al analizar la atención plena, expresó: “Quiero que todo lo que haga tenga significado y sea memorable, y eso implica estar presente en lo que estoy haciendo. Si estoy aquí contigo, no quiero estar pensando en dónde voy a ir después, solo quiero estar justo donde estoy”.

El hábito de la atención plena se convierte para Demi Moore en la clave para disfrutar el presente y dotar de significado cada actividad cotidiana (REUTERS/Mike Blake)
El hábito de la atención plena se convierte para Demi Moore en la clave para disfrutar el presente y dotar de significado cada actividad cotidiana (REUTERS/Mike Blake)

Moore subrayó la diferencia entre la multitarea y el valor de centrarse en una sola acción. “Cuando hacemos solo una cosa, hay una plenitud en ello que solo logramos cuando estamos presentes”, señaló a Vogue.

Describió cómo la meditación diaria le ayudó a alcanzar este centramiento. “Viajo mucho y para poder encontrar el equilibrio confié en cosas que podía llevar conmigo y practicar en cualquier momento, como una meditación aunque solo fueran 5 minutos. La quietud y el silencio con una misma marcaron la diferencia. Encontrar un tiempo de tranquilidad y también para mover el cuerpo resultó importante. Para mí lo importante es que todo sea factible”, explicó Moore en la entrevista.

Hábitos sostenibles para el bienestar integral

Respecto a su rutina personal, la embajadora de Lancôme defendió la simplicidad y la constancia. “Con los años me di cuenta de que cuanto más simple es una rutina, más manejable es. Y lo más importante, me permite ser constante. Y precisamente esa constancia es mucho más importante que la cantidad porque es cuando mejores resultados obtienes”.

El descanso nocturno representa para Moore un pilar esencial, ya que permite la regeneración física, mental y emocional del cuerpo (REUTERS/Daniel Cole)
El descanso nocturno representa para Moore un pilar esencial, ya que permite la regeneración física, mental y emocional del cuerpo (REUTERS/Daniel Cole)

Moore mostró su entusiasmo por la investigación aplicada en la línea Absolue Longevity MD y el papel de la ciencia en la regeneración cutánea. “Me encanta la ciencia que hay detrás. Y la idea de centrarse en las mitocondrias y en la regeneración, que es hacia donde vamos”, dijo a Vogue, subrayando la importancia de ingredientes como Mitopure y la apuesta por un entorno limpio y saludable.

Para la actriz, el descanso nocturno resultó un pilar fundamental: “Creo que lo más importante es dormir; es cuando nuestro cuerpo tiene la capacidad de repararse y regenerarse a nivel físico, emocional y mental. Cuando soñamos es cuando tenemos nuestro gran momento de curación”.

En toda la entrevista, evocó la importancia de adquirir hábitos de autocuidado desde etapas tempranas, apostando por rutinas que incidan tanto en el cuidado de la piel como en el ánimo.

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