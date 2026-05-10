“Mi némesis con aires de realeza”: el k-drama con Lim Ji-yeon que es número uno en Netflix

La comedia romántica de fantasía "Mi némesis con aires de realeza" se posiciona entre los contenidos más vistos de Netflix a nivel mundial tras emitir solo dos episodios (Netflix)

Lim Ji-yeon protagoniza el nuevo k-drama de Netflix que, tras solo dos episodios, se colocó entre los contenidos más vistos de la plataforma en todo el mundo y alcanzó el número uno en más de 16 países.

La actriz surcoreana, conocida por su papel de villana en la exitosa serie La gloria, regresa a la pantalla con una propuesta radicalmente distinta.

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Mi némesis con aires de realeza es una comedia romántica de fantasía que se estrenó el 8 de mayo en la cadena surcoreana SBS y que ya se encuentra disponible para el público internacional a través de la plataforma de streaming.

La serie, dirigida por Han Tae-sub y escrita por Kang Hyun-joo, sigue la historia de Shin Seo-ri, una actriz de bajo perfil cuyo cuerpo es tomado por el espíritu de Kang Dan-sim, una notoria villana de la era Joseon condenada a morir envenenada.

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Al despertar 300 años después en el Seúl del siglo XXI, Dan-sim deberá adaptarse a un mundo que no reconoce, mientras choca constantemente con Cha Se-gye, el heredero de un poderoso conglomerado empresarial que considera el matrimonio poco más que una fusión corporativa.

La historia narra el viaje de la villana Joseon Kang Dan-sim, quien despierta en el Seúl moderno y debe adaptarse a una vida completamente nueva (Netflix)

El elenco principal está integrado por Lim Ji-yeon, Heo Nam-jun y Jang Seung-jo, acompañados por Kim Min-seok, Lee Se-hee y Kim Hae-sook.

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La producción consta de 14 episodios que se emiten los viernes y sábados, con fecha de cierre prevista para el 20 de junio.

El impacto fue inmediato. Tras la emisión del primer episodio, Mi némesis con aires de realeza alcanzó el tercer puesto en el ranking global de series de televisión de Netflix.

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Además, encabezó las listas en más de 16 países, entre ellos Perú, Chile, Colombia, México, Venezuela, Ecuador y República Dominicana.

En términos de audiencia televisiva en Corea del Sur, el segundo episodio registró un pico de 6,9% de rating nacional y un 5,4% de promedio general, citando datos de Nielsen Korea.

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Lim Ji-yeon, reconocida por su papel en "La gloria", sorprende al público con un personaje radicalmente distinto en su nueva serie coreana (Netflix)

Esa cifra representó un incremento de 1,4 puntos porcentuales respecto al debut, que había partido en 4,1%.

La apuesta de Lim Ji-yeon por el género de la comedia fue una decisión deliberada. “Siempre hago mucho trabajo de género oscuro, así que cuando pensé que quería hacer algo brillante y animado, me encontré con esto”, declaró la actriz durante un evento promocional, según recogió Chosun Biz.

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Y agregó: “Traté de integrarme bien en el set y actuar en comedia”.

En una conferencia de prensa celebrada en la sede de SBS en Seúl, Lim Ji-yeon fue más enfática.

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“Vine al proyecto justo cuando me estaba enamorando del género. Es un gran desafío para mí. Después de una serie de thrillers oscuros y pesados, tenía muchas ganas de probar algo brillante, burbujeante y genuinamente divertido”, afirmó, según consignó el diario Korea Times.

"Mi némesis con aires de realeza" lideró el ranking de Netflix en más de 16 países de Latinoamérica y el mundo, posicionándose en el top 3 global (Netflix)

La actriz también tendió un puente explícito con su papel más recordado: “Honestamente, tengo una confianza increíble. Este personaje tendrá tanto impacto como Yeon-jin”, señaló ante Korea Times.

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Y continuó en su declaración: “Siento que he aprovechado hasta el último gramo de mi capacidad para este papel. Seo-ri es un personaje diferente a cualquier otro en el panorama de los k-dramas. He puesto todo mi corazón y alma en ella y espero sinceramente que el público la ame tanto como yo”.

El director Han Tae-sub respaldó esa valoración. "Lim Ji-yeon en sí misma es nuestra mayor ventaja competitiva", sostuvo en la misma rueda de prensa.

“Alguien que ha experimentado la muerte obtiene una perspectiva completamente diferente sobre la vida; ese cambio es la trama y el género de este programa. Hemos incluido todo lo que un actor puede hacer, desde la comedia romántica y el melodrama de época hasta la acción. Lim entregó el 120%, demostrando por qué es el corazón de esta producción”, agregó.

El reparto incluye a Heo Nam-jun y Jang Seung-jo, con apariciones destacadas de Kim Min-seok, Lee Se-hee y Kim Hae-sook (Netflix)

Heo Nam-jun, quien da vida al magnate Cha Se-gye, explicó a Korea Times los matices de su personaje: “Si bien es una figura antagónica, tiene momentos de humanidad y torpeza que lo hacen encantador”.

El director también adelantó la filosofía que sostiene el relato. “El guion tiene una línea que dice: ‘Las mujeres buenas van al cielo, pero las mujeres malas van adonde quieran’. La fortaleza de este drama radica en el viaje impredecible de Dan-sim —la villana de Joseon— mientras navega su segunda oportunidad en la vida y construye nuevas relaciones”, indicó al citado medio.

Mi némesis con aires de realeza emite nuevos episodios cada viernes y sábado en SBS, y los capítulos están disponibles en Netflix con subtítulos para el público internacional al cierre de cada jornada de emisión en Corea del Sur.