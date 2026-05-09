Holly Madison destapa detalles de las orgías de Hugh Hefner: “Era extraño y a nadie le gustaba”

Según Holly Madison, las dinámicas dentro del dormitorio estaban marcadas por reglas implícitas y situaciones “extrañas”. (Picture Perfect/Shutterstock)

Durante siete años, Holly Madison vivió bajo el mismo techo que Hugh Hefner en la icónica Mansión Playboy. Era la novia número uno del magnate del entretenimiento para adultos, aunque ello implicaba más obligaciones que privilegios en el dormitorio.

Ahora, años después de la muerte de Hefner en 2017, Madison saca a la luz detalles inéditos de su vida como pareja del empresario. En una entrevista publicada el 5 de mayo de 2026 en el podcast Let’s Be Honest with Kristin Cavallari, la actriz describió cómo funcionaban los encuentros sexuales grupales que Hefner organizaba con regularidad.

PUBLICIDAD

Antes de que el reality show The Girls Next Door comenzara a filmarse en 2005, Hefner (quien tenía casi 80 años) exigía a sus novias principales acompañarlo en “noches de cita” todos los miércoles y viernes. La rutina era siempre la misma: salir a un club nocturno y regresar a la mansión para tener relaciones sexuales en grupo.

Las tres novias principales eran Madison, Bridget Marquardt y Kendra Wilkinson, pero con el tiempo se sumaban otras mujeres al dormitorio, lo que Holly describió como “una escena realmente rara”.

PUBLICIDAD

Holly Madison aseguró que las noches íntimas organizadas por Hugh Hefner eran incómodas y que “nadie las disfrutaba realmente” (Fred Prouser / Reuters / Splash)

Según relató al podcast, había cierto orden implícito en esos encuentros: “Era como una especie de turnos, y las chicas que no estaban activas con él actuaban como si lo estuvieran con las otras chicas, pero en realidad no”, explicó.

El ambiente era oscuro, con enormes pantallas de pornografía como telón de fondo, y la prioridad de todas era terminar cuanto antes. “Era una escena realmente extraña. A nadie le gustaba y todo el mundo trataba de terminar lo más rápido posible”, confesó Madison.

PUBLICIDAD

La llegada de The Girls Next Door a la cadena E! en 2005 transformó esa dinámica. El programa, que siguió durante seis temporadas la vida de Madison, Marquardt y Wilkinson dentro de la mansión, rompió varios récords de audiencia en sus primeras tres temporadas y revitalizó la marca Playboy, que entonces tenía 50 años de existencia.

Y con el éxito, llegó el alivio de las noches de cita. “Después de que empezamos a filmar el show, eso simplemente se terminó, lo cual fue increíble”, recordó Madison.

PUBLICIDAD

Bridget Marquardt, Kendra Wilkinson y Holly Madison compartieron durante años la vida cotidiana junto a Hefner. (Créditos:Shutterstock)

La razón, según ella, tenía que ver con el ego de Hefner: “Le encantaba el show. Lo tenía eufórico. Le dio nueva relevancia, ese impulso para su ego. Así que no sentía realmente la necesidad de, ‘Oh, tengo que hacer estas noches de sexo compulsivo para sentirme querido y relevante’, creo”.

“No es que no saliéramos nunca, si era una ocasión especial, pero dejamos esas noches de club regulares, donde salíamos todos los miércoles y viernes, porque estábamos muy ocupadas con el show”, explicó Madison.

PUBLICIDAD

Las tres novias y el fin de una era

Madison, Marquardt y Wilkinson protagonizaron juntas los cinco primeros años del show, pero su vínculo fue evolucionando. Según Madison, las tres llegaron a un entendimiento tácito sobre las obligaciones sexuales: “Creo que Bridget, Kendra y yo estábamos tan en la misma página que simplemente no queríamos hacer eso más. Nadie tuvo que decir nada. Fue como, ‘Okay, ya no vamos a salir más’”.

El éxito televisivo del reality habría reducido las presiones que Hefner imponía a sus novias, según Madison (Photo by Chris Alan/BEI/Shutterstock )

Para la última temporada de The Girls Next Door en 2009, las tres ya no eran novias de Hefner, aunque seguían apareciendo en pantalla. Sus reemplazos fueron Crystal Harris, quien se casó con Hefner en 2012, y las gemelas de 19 años Kristina y Karissa Shannon.

PUBLICIDAD

Estas revelaciones no son las primeras de Madison sobre su tiempo en la mansión. En 2022, la docuserie Secrets of Playboy de A&E recogió sus declaraciones. Ahí, ella confesó que su primera vez con el magnate fue “traumática” y comparó el ambiente con el de una secta.