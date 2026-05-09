El final de ‘Outlander’ dejó devastada a Caitríona Balfe: “Fue lo más difícil que he tenido que hacer”

El avance muestra a Jamie y Claire enfrentando el regreso de la guerra a Fraser’s Ridge y anticipa los dilemas y sacrificios que deberán afrontar en la última temporada Starz/Movistar

Después de doce años interpretando a Claire Fraser, Caitríona Balfe no pudo contener las lágrimas. La actriz irlandesa, protagonista de la épica serie de ciencia ficción histórica Outlander, confesó en una entrevista con la revista Elle que su último día de rodaje junto a su coprotagonista Sam Heughan fue una experiencia que la desbordó emocionalmente de una manera que no había anticipado.

“En realidad [la situación] no me había golpeado mientras actuaba, hasta nuestro último día”, declaró Balfe. Según explicó, la última escena en la que interactó con Heughan implicaba una conversación íntima entre dos personajes que llevan juntos casi una vida entera en pantalla.

PUBLICIDAD

Las tomas se grabaron en el dormitorio de Jamie y Claire Fraser, y consistía en un diálogo de siete páginas. El paralelismo con la vida real hizo que el momento tuviera un significado más potente para ambos actores.

“Lo que nos decíamos el uno al otro, mientras lo decíamos en personaje, tenía todos estos dobles significados para nuestras vidas y toda la experiencia, diciéndole adiós a Claire y a todo”, relató la actriz a Elle.

PUBLICIDAD

Sam Heughan y Caitríona Balfe cerraron una de las historias románticas más exitosas de la televisión reciente.(Disney Plus)

“Fue lo más difícil que he tenido que hacer, porque no podía contener el llanto”, admitió Balfe. “Estaba muy conmovida. Me golpeó como un tren: el enorme viaje que ha sido este, y lo tremendo de decir adiós”.

Outlander se estrenó en 2014 en Starz con una premisa que rápidamente conquistó a millones de espectadores: Claire Randall, una enfermera británica que había servido en la Segunda Guerra Mundial, viaja accidentalmente al siglo XVIII en Escocia, donde conoce al apasionado guerrero escocés Jamie Fraser. Lo que comenzó como una historia de supervivencia se convirtió en un romance que atraviesa el tiempo y la historia.

PUBLICIDAD

Tras ocho temporadas, la serie se despide con una última entrega que lleva a los personajes de vuelta a Fraser’s Ridge —el hogar que Jamie y Claire construyeron en América— como escenario principal. La pareja llega tras sobrevivir a la guerra de independencia estadounidense, pero pronto descubre que los conflictos los han seguido hasta casa.

Balfe aseguró que recién comprendió el verdadero impacto del final cuando llegó el último día de rodaje. (Disney Plus)

La gran pregunta que estructura la temporada es qué están dispuestos a sacrificar para permanecer juntos, mientras secretos familiares largamente guardados amenazan con fracturarlos desde dentro.

PUBLICIDAD

La octava entrega también marcó un hito personal para Balfe más allá de la actuación: la estrella debutó como directora con el episodio “Prophecies”, una faceta que reveló nuevas dimensiones de su relación con la serie y con su personaje.

El misterio del final y la expectativa global

El equipo creativo ha guardado celosamente el desenlace. El productor ejecutivo Matthew B. Roberts reveló a Entertainment Weekly que llegaron a filmar múltiples finales alternativos para proteger el secreto y darse flexibilidad en el montaje. “Todos podrían haber sido el final, y por eso la gente los creyó”, afirmó Roberts.

PUBLICIDAD

Balfe cree que el legado de Outlander seguirá presente en la vida del elenco y de los fans durante muchos años.(Disney Plus)

Balfe, por su parte, tiene claro que la serie seguirá viva mucho después de que rueden los créditos finales. “Creo que permanecerá como una constante en nuestras vidas por mucho tiempo”, dijo. “¡Qué regalo haber recibido esto!”

El final de Outlander se estrenará el 15 de mayo en Starz para Estados Unidos. Para los espectadores de América Latina, la despedida de Jamie y Claire llegará el 16 de mayo a través de Disney+.

PUBLICIDAD