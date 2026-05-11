Martin Short rompe su silencio sobre la muerte de su hija Katherine, de 42 años: “Fue una pesadilla”

Martin Short junto a su hija

El actor y cómico Martin Short ha relatado durante una entrevista con CBS News Sunday Morning, el profundo impacto que provocó en su familia el suicidio de su hija Katherine Short, ocurrido el pasado febrero a los cuarenta y dos años de edad.

Short describió la muerte de Katherine como “una pesadilla para la familia”, y subrayó que tanto la salud mental como el cáncer —en referencia al padecimiento que sufrió su esposa Nancy Dolman— deben ser entendidos como enfermedades que, en ocasiones, pueden resultar terminales.

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“Mi hija luchó mucho tiempo con graves problemas de salud mental, trastorno límite de la personalidad y otros cuadros; hizo lo que pudo hasta que ya no pudo más”, expresó el actor en la citada entrevista.

Los problemas de salud de Katherine

La oficina del forense de Los Ángeles confirmó a la revista People que el deceso de Katherine se debió a un suicidio. En un comunicado, la familia Short pidió respeto a la intimidad y resaltó que Katherine Hartley Short “será recordada por la luz y alegría que trajo al mundo”.

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Martin Short con su hija Katherine en el año 2008.

Graduada en psicología y estudios de género y sexualidad por New York University en 2006, Katherine obtuvo el máster en trabajo social por la University of Southern California en 2010. Trabajaba como trabajadora social clínica titulada en práctica privada y prestaba servicios en la clínica Amae Health en labores de apoyo comunitario, grupos familiares y psicoterapia.

Por otra parte, Nancy Dolman, esposa de Martin Short durante treinta años, murió por cáncer de ovario en 2010 a los cincuenta y ocho años. El actor adoptó junto a ella a Katherine, Oliver (40) y Henry (36).

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Qué contará el documental sobre Martin Short

El estreno de la película documental Marty, Life Is Short en Netflix está previsto para el 12 de mayo y en él se repasará toda su vida dentro del mundo del cine desde sus inicios hasta la actualidad. O, lo que es lo mismo, desde Saturday Night Live o películas míticas de los años ochenta como El chip prodigioso hasta recientes éxitos como Solo asesinatos en el edificio.

Martin Short conoció a Steve Martin cuando protagonizaron la cinta "Three amigos".

El documental está dirigido por el mítico Lawrence Kasdan, guionista de las sagas de Indiana Jones o La guerra de las galaxias, y contará con la participación de personalidades de Hollywood como Steven Spielberg o Tom Hanks y su mujer Rita Wilson, grandes amigos de Martin Short, al igual que la recientemente fallecida Catherine 0’Hara, a la que también la película dedicará un pequeño homenaje.

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Martin Short ha estado toda la vida ligado a la comedia. Sin embargo, la huella de la muerte siempre le ha acompañado. A los doce años, perdió a su hermano mayor en un accidente y antes de cumplir los 20 ya habían fallecido sus padres.

Charles, Oliver y Mabel investigan un asesinato entre bastidores en un espectáculo de Broadway. Protagonizada por Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Paul Rudd y Meryl Streep. (Hulu/Star Plus)

Quizás por eso, utilizó el humor como salvavidas emocional. Es al menos lo que dicen sus amigos, como Steve Martin, que lo ha acompañado desde sus inicios hasta la actualidad, configurando una de esas extrañas parejas de Hollywood que solo existen por los vínculos más sólidos y que se puedan imaginar delante y detrás de las cámaras.

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