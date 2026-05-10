Entretenimiento

Sylvester Stallone y la única escena que se negó rotundamente a rodar, cambiando el destino de Rocky Balboa para siempre

La negativa del actor a filmar un momento clave de “Creed” marcó un antes y un después en la popular saga cinematográfica de boxeo

Guardar
Google icon
Sylvester Stallone rechazó filmar la muerte de Rocky Balboa y cambió el destino de la saga Creed (YouTube: Warner Bros. Pictures España)

Sylvester Stallone se opuso firmemente a filmar una escena clave en la que Rocky Balboa moría durante la producción de Creed, bloqueando así la desaparición de su personaje y modificando el rumbo de la saga, según detalló el portal británico especializado Far Out Magazine.

Stallone rechazó participar en la filmación de la muerte de Rocky, propuesta en el guion inicial del director Ryan Coogler para Creed. El guion contemplaba que Rocky Balboa fuese diagnosticado con linfoma no Hodgkin y falleciera a mitad de la película.

PUBLICIDAD

El actor sostuvo que la eliminación de Rocky “deprimiría por completo al público” y se negó a aprobar el guion durante cerca de tres años. Esta negativa obligó a reescribir el argumento, lo que permitió que el personaje sobreviviera y siguiera en la franquicia.

Según el portal británico especializado Far Out Magazine, Stallone explicó que evadió ese desenlace durante varios años y únicamente aceptó el proyecto cuando se eliminó del guion original la muerte de Rocky. Finalmente, el personaje superó la enfermedad y permaneció en la historia.

PUBLICIDAD

El impacto de la decisión de Stallone en Rocky Balboa

Trailer Rocky 1
La negativa de Stallone a eliminar a Rocky obligó a reescribir el guion de Creed y mantener vivo al personaje (United Artists/Photofest)

La defensa de Stallone por el personaje no solo transformó el destino de Rocky, sino también la franquicia. Tras la reescritura, Creed representó una nueva etapa para la saga y, en 2015, marcó el regreso del actor al centro de la atención cinematográfica, de acuerdo con el portal británico especializado Far Out Magazine.

Con este cambio, Rocky Balboa continuó como mentor de Adonis Creed, interpretado por Michael B. Jordan. Además, Stallone obtuvo una nominación al Oscar como actor de reparto, la primera en 40 años.

La audiencia respondió favorablemente a la permanencia de Rocky, consolidando una de las sagas más longevas de Hollywood y asegurando su relevancia durante décadas.

La determinación de Stallone evitó una despedida anticipada de Rocky y mantuvo vivo al personaje. La decisión no solo preservó el núcleo de la saga, sino que también marcó un hito en la trayectoria profesional del propio Stallone, apunta el portal británico especializado Far Out Magazine.

Rocky Balboa se transformó en mentor de Adonis Creed, interpretado por Michael B. Jordan, marcando una nueva etapa en la saga (WARNER/Europa Press)
Rocky Balboa se transformó en mentor de Adonis Creed, interpretado por Michael B. Jordan, marcando una nueva etapa en la saga (WARNER/Europa Press)

El legado de Rocky Balboa trasciende el ámbito cinematográfico y se convirtió en un símbolo de perseverancia y superación personal. Desde su estreno en 1976, la historia del boxeador de Filadelfia inspiró a millones de espectadores alrededor del mundo, consolidándose como una referencia obligada en el género deportivo y en la cultura popular.

La figura de Rocky no solo encarna la lucha contra la adversidad, sino que representa el sueño americano y la posibilidad de reinventarse ante la derrota.

A lo largo de más de cuatro décadas, la saga Rocky se mantuvo vigente gracias a su capacidad de adaptarse a los cambios generacionales, abordando temas universales como la familia, la amistad y el sacrificio.

La permanencia del personaje, impulsada por la decisión de Stallone, permitió que nuevas generaciones descubrieran el mensaje central de la franquicia. Al mantener vivo a Rocky, la saga pudo explorar la transmisión del legado y el valor de la mentoría, elementos que quedaron evidenciados en la relación entre Balboa y Adonis Creed.

Rocky IV Sylvester Stallone Ivan Drago Dolph Lundgren
La saga Rocky, vigente por más de cuatro décadas, abordó valores como la familia, la amistad y el sacrificio a través del boxeo y el espíritu de lucha (Captura de video)

El impacto de Rocky también se refleja en la industria del cine. La película original ganó el Oscar a Mejor Película en 1977 y marcó un antes y un después en la forma en que Hollywood abordó las historias deportivas. La franquicia abrió camino para otras producciones centradas en el esfuerzo individual y el espíritu de superación, influyendo en guionistas, directores y actores.

La determinación de Stallone de preservar a Rocky no solo aseguró la continuidad de la saga, sino que fortaleció el vínculo emocional entre el público y el personaje. Su resistencia a aceptar un desenlace trágico para Balboa reforzó la idea de que los íconos cinematográficos pueden evolucionar sin perder su esencia, manteniéndose relevantes incluso en contextos contemporáneos.

Temas Relacionados

Rocky BalboaSylvester StalloneFranquicias CinematográficasPremios OscarNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Mi némesis con aires de realeza”: el k-drama con Lim Ji-yeon que es número uno en Netflix

La famosa villana de “La gloria” ahora lidera una historia fresca y divertida que ya tiene enganchados a espectadores de América Latina

“Mi némesis con aires de realeza”: el k-drama con Lim Ji-yeon que es número uno en Netflix

Dua Lipa demanda a Samsung por usar su imagen en televisores sin permiso

La cantante británica reclama que la empresa usó una foto tomada en un festival para vender televisores

Dua Lipa demanda a Samsung por usar su imagen en televisores sin permiso

El fenómeno de los embarazos secretos en celebridades de Hollywood: desde Paris Hilton hasta Kylie Jenner y Naomi Campbell

Actrices, modelos y figuras del espectáculo mundial eligen el secreto como escudo frente al escrutinio público, desatando curiosidad y admiración cuando finalmente comparten la llegada de sus hijos

El fenómeno de los embarazos secretos en celebridades de Hollywood: desde Paris Hilton hasta Kylie Jenner y Naomi Campbell

“Un lugar en silencio: Parte III” ya comenzó su rodaje y esto debes saber sobre la próxima película

El director John Krasinski compartió desde Nueva York la primera imagen oficial de la continuación

“Un lugar en silencio: Parte III” ya comenzó su rodaje y esto debes saber sobre la próxima película

Sharon Osbourne confiesa que ayudó a juntar a Freddie Mercury con el mánager que impulsó a Queen

La empresaria británica sorprendió al contar cómo organizó una fiesta que terminó cambiando para siempre la historia de la banda

Sharon Osbourne confiesa que ayudó a juntar a Freddie Mercury con el mánager que impulsó a Queen

DEPORTES

River Plate y San Lorenzo se enfrentan en el clásico por el pase a los cuartos de final del Torneo Apertura

River Plate y San Lorenzo se enfrentan en el clásico por el pase a los cuartos de final del Torneo Apertura

Tras quedar eliminado, el técnico de Independiente se presentó a la conferencia, pero no respondió preguntas: el motivo

El golazo de Di María en la clasificación de Rosario Central a los cuartos del Apertura: el dardo a la dirigencia de Independiente

Cómo el ejemplo de Usain Bolt impulsa la ambición en el vestuario del Manchester United

El encendido reproche de una figura de Brasil contra los fanáticos del país que apoyan a Argentina: “Es una locura”

TELESHOW

El mural de Charly García en la esquina de Corrientes y Callao que transformó Buenos Aires y enamora a los fanáticos

El mural de Charly García en la esquina de Corrientes y Callao que transformó Buenos Aires y enamora a los fanáticos

Tomás Pergolini, el hijo de Mario, despidió a su abuela: “Ojalá yo pueda heredar su entereza sentimental y física”

El encuentro de Abel Pintos y Julián Álvarez en Madrid: intercambiaron regalos y charlaron sobre el Mundial

La indignación de Ivana Figueiras por una estafa digital: “No voy a parar hasta saber quién está detrás”

El outfit con el que Juana Viale desafió al frío este domingo y conquistó en su programa

INFOBAE AMÉRICA

Irán pidió el levantamiento de sanciones y el control de Ormuz en su respuesta a Estados Unidos para terminar la guerra

Irán pidió el levantamiento de sanciones y el control de Ormuz en su respuesta a Estados Unidos para terminar la guerra

Gobierno dominicano inició la distribución de utilería escolar correspondiente al año lectivo 2026-2027

Cámara de Comercio panameña piden actuar con visión y sentido de país para poder avanzar

EEUU anunció la muerte de uno de los dos militares desaparecidos durante unos ejercicios en Marruecos

El Día de la Madre impulsa aumento récord en remesas hacia Guatemala, según Banguat