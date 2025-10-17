‘Frozen 3′: la esperada secuela de Disney ha comenzado oficialmente su rodaje

La acriz Kristen Bell confirmó el inicio del rodaje de esta tercera entrega

La saga de fantasía más taquillera de Disney continúa creciendo. La compañía ha dado luz verde a la tercera entrega de Frozen, cuya producción comenzará próximamente, según confirmó Kristen Bell, la actriz que da voz a Anna en la versión original. Con más de 2.739 millones de dólares recaudados entre sus dos primeras películas, la franquicia es una de las más rentables en la historia de la animación.

El fenómeno ‘Frozen’: una historia de éxito

Desde su estreno en 2013, Frozen, el reino del hielo se convirtió en un fenómeno cultural. La historia de las hermanas Anna y Elsa de Arendelle superó todas las expectativas, al recaudar 1.280 millones de dólares a nivel mundial y convertirse en la primera película de animación de Disney en romper la barrera de los mil millones. Además, ganó los Premios Óscar a Mejor película de animación y Mejor canción original por “Let It Go”, tema que se transformó en un ícono de la cultura pop.

La secuela, Frozen II (2019), siguió el mismo camino de éxito. Con 1.453 millones de dólares recaudados globalmente, consolidó a la saga como una de las más rentables en la historia del cine. Juntas, ambas películas suman más de 2.739 millones de dólares en taquilla mundial.

Idina Menzel volverá a interpretar a Elsa en la próxima producción programada para 2027. Frozen - Disney

El regreso de las hermanas de Arendelle

En 2023, Disney confirmó oficialmente el desarrollo de Frozen 3. La película será dirigida nuevamente por Jennifer Lee, quien codirigió las dos entregas anteriores junto a Chris Buck, y contará con Marc Smith como codirector. Tanto Kristen Bell como Idina Menzel regresarán para interpretar a Anna y Elsa, respectivamente.

Bell, en una reciente entrevista con Variety, reveló que el rodaje con el reparto “comenzará pronto” y que ya ha tenido acceso al guion, aunque no a las nuevas canciones. “Eso es todo lo que puedo decir. Estoy bajo llave”, comentó. La actriz explicó que el proceso de desarrollo es muy meticuloso: “Al principio, todo es básicamente conceptual. Lo bueno de Disney es que pasa por mil filtros. Por eso las películas tienen tanto éxito: porque cumplen con todos los requisitos y no se les escapa nada”.

Fecha de estreno y nuevos retos

Si todo avanza según el calendario del estudio, Frozen 3 llegará a los cines de Estados Unidos el 24 de noviembre de 2027, justo a tiempo para la temporada navideña, una época estratégica para los estrenos familiares. Aunque aún no se ha revelado la trama, se espera que continúe explorando el vínculo entre las hermanas y los misterios del reino de Arendelle, manteniendo el equilibrio entre aventura, música y emoción que caracteriza a la saga.

Jennifer Lee regresará como directora en la nueva película producida por Walt Disney Animation Studios. CULTURA DISNEY

Además de esta tercera parte, el CEO de Disney, Bob Iger, confirmó en 2023 que ya está en desarrollo una cuarta entrega. Con ello, Frozen se convertirá en una de las franquicias animadas más extensas del estudio, junto a otras sagas como Toy Story y Los Increíbles.

Disney y su apuesta por las franquicias exitosas

Kristen Bell confirmó que el rodaje de la tercera entrega de la saga animada comenzará pronto. ©2019 Disney. All Rights Reserved.

La decisión de continuar con la saga responde a una estrategia clara de apostar por universos narrativos sólidos que garanticen éxito comercial. En los últimos años, Disney ha reforzado esta tendencia con nuevas entregas de Toy Story, Zootopia y Inside Out. En el caso de Frozen, la combinación de música, animación avanzada y personajes icónicos mantiene viva la conexión con el público de todas las edades.

El estudio también ha expandido el universo de Arendelle a otros formatos, como musicales en Broadway, parques temáticos y mercancía oficial, convirtiendo a la franquicia en un fenómeno transmedia global. Todo indica que con Frozen 3 y Frozen 4, Disney continuará consolidando su liderazgo en el cine de animación.