Entretenimiento

‘Frozen 3′: la esperada secuela de Disney ha comenzado oficialmente su rodaje

La actriz Kristen Bell reveló que el elenco pronto comenzará las grabaciones de la esperada continuación, dirigida nuevamente por Jennifer Lee y con el regreso de Idina Menzel en el papel de Elsa

Evelin Meza Capcha

Por Evelin Meza Capcha

Guardar
La acriz Kristen Bell confirmó
La acriz Kristen Bell confirmó el inicio del rodaje de esta tercera entrega

La saga de fantasía más taquillera de Disney continúa creciendo. La compañía ha dado luz verde a la tercera entrega de Frozen, cuya producción comenzará próximamente, según confirmó Kristen Bell, la actriz que da voz a Anna en la versión original. Con más de 2.739 millones de dólares recaudados entre sus dos primeras películas, la franquicia es una de las más rentables en la historia de la animación.

El fenómeno ‘Frozen’: una historia de éxito

Desde su estreno en 2013, Frozen, el reino del hielo se convirtió en un fenómeno cultural. La historia de las hermanas Anna y Elsa de Arendelle superó todas las expectativas, al recaudar 1.280 millones de dólares a nivel mundial y convertirse en la primera película de animación de Disney en romper la barrera de los mil millones. Además, ganó los Premios Óscar a Mejor película de animación y Mejor canción original por “Let It Go”, tema que se transformó en un ícono de la cultura pop.

La secuela, Frozen II (2019), siguió el mismo camino de éxito. Con 1.453 millones de dólares recaudados globalmente, consolidó a la saga como una de las más rentables en la historia del cine. Juntas, ambas películas suman más de 2.739 millones de dólares en taquilla mundial.

Idina Menzel volverá a interpretar
Idina Menzel volverá a interpretar a Elsa en la próxima producción programada para 2027. Frozen - Disney

El regreso de las hermanas de Arendelle

En 2023, Disney confirmó oficialmente el desarrollo de Frozen 3. La película será dirigida nuevamente por Jennifer Lee, quien codirigió las dos entregas anteriores junto a Chris Buck, y contará con Marc Smith como codirector. Tanto Kristen Bell como Idina Menzel regresarán para interpretar a Anna y Elsa, respectivamente.

Bell, en una reciente entrevista con Variety, reveló que el rodaje con el reparto “comenzará pronto” y que ya ha tenido acceso al guion, aunque no a las nuevas canciones. “Eso es todo lo que puedo decir. Estoy bajo llave”, comentó. La actriz explicó que el proceso de desarrollo es muy meticuloso: “Al principio, todo es básicamente conceptual. Lo bueno de Disney es que pasa por mil filtros. Por eso las películas tienen tanto éxito: porque cumplen con todos los requisitos y no se les escapa nada”.

Fecha de estreno y nuevos retos

Si todo avanza según el calendario del estudio, Frozen 3 llegará a los cines de Estados Unidos el 24 de noviembre de 2027, justo a tiempo para la temporada navideña, una época estratégica para los estrenos familiares. Aunque aún no se ha revelado la trama, se espera que continúe explorando el vínculo entre las hermanas y los misterios del reino de Arendelle, manteniendo el equilibrio entre aventura, música y emoción que caracteriza a la saga.

Jennifer Lee regresará como directora
Jennifer Lee regresará como directora en la nueva película producida por Walt Disney Animation Studios. CULTURA DISNEY

Además de esta tercera parte, el CEO de Disney, Bob Iger, confirmó en 2023 que ya está en desarrollo una cuarta entrega. Con ello, Frozen se convertirá en una de las franquicias animadas más extensas del estudio, junto a otras sagas como Toy Story y Los Increíbles.

Disney y su apuesta por las franquicias exitosas

Kristen Bell confirmó que el
Kristen Bell confirmó que el rodaje de la tercera entrega de la saga animada comenzará pronto. ©2019 Disney. All Rights Reserved.

La decisión de continuar con la saga responde a una estrategia clara de apostar por universos narrativos sólidos que garanticen éxito comercial. En los últimos años, Disney ha reforzado esta tendencia con nuevas entregas de Toy Story, Zootopia y Inside Out. En el caso de Frozen, la combinación de música, animación avanzada y personajes icónicos mantiene viva la conexión con el público de todas las edades.

El estudio también ha expandido el universo de Arendelle a otros formatos, como musicales en Broadway, parques temáticos y mercancía oficial, convirtiendo a la franquicia en un fenómeno transmedia global. Todo indica que con Frozen 3 y Frozen 4, Disney continuará consolidando su liderazgo en el cine de animación.

Temas Relacionados

DisneyFrozenFrozen 3Kristen Bellnueva película animadaJennifer Lee

Últimas Noticias

Quentin Tarantino revela cuál es la única trilogía perfecta del cine: “Es algo que no suele ocurrir nunca”

El icónico director destacó una saga del western como su favorita indiscutible, resaltando la autonomía y la influencia de cada película en la evolución del género

Quentin Tarantino revela cuál es

De Hollywood a Dharamsala: Richard Gere y el Dalai Lama, una amistad que se convierte en película

El actor y activista estrena un documental que explora la faceta más desconocida y cotidiana del líder tibetano y comparte las enseñanzas, anécdotas y el humor detrás de una relación de más de cuarenta años

De Hollywood a Dharamsala: Richard

La confesión de Jennifer Aniston: el reto actoral que la incomoda y seduce

La protagonista de The Morning Show sorprendió al contar qué asignatura pendiente tiene en su carrera y cómo ese desafío sigue siendo una cuenta sin saldar

La confesión de Jennifer Aniston:

La decisión de Timothée Chalamet que marcó su carrera: por qué donó lo que ganó en una polémica película

El protagonista de ‘Wonka’ explicó que su participación en el filme de Woody Allen fue un error que lo hizo replantearse el valor ético de sus proyectos y tomar una postura pública a favor de las víctimas

La decisión de Timothée Chalamet

Los 10 K-dramas y shows más populares en Corea del Sur para disfrutar este fin de semana

Algunas producciones de la televisión coreana suelen trascender fronteras y convertirse en fenómenos internacionales en las plataformas de streaming

Los 10 K-dramas y shows
ÚLTIMAS NOTICIAS
Itai Hagman denunció una campaña

Itai Hagman denunció una campaña antisemita en su contra: “Hay un cálculo electoral detrás de esos ataques”

Una de las principales cadenas de supermercados del país cerró varias sucursales y dejó a más de 100 empleados sin tareas

Científicos explican cómo el llamado “gen Jolie” también influye en el cáncer de próstata

El influencer que desafió a los empresarios de IDEA: “Ustedes se retiraron de la conversación pública, no conversan y no dialogan”

Dólar hoy en vivo: en al Banco Nación sube a $1.455 para la venta

INFOBAE AMÉRICA
Kelly Reichardt cuenta en “Mente

Kelly Reichardt cuenta en “Mente maestra” una visión inesperada sobre los robos de arte

Un impactante hallazgo desconcierta a la ciencia: descubrieron un pez con dientes en la cabeza

Quentin Tarantino revela cuál es la única trilogía perfecta del cine: “Es algo que no suele ocurrir nunca”

Científicos descubren que las neuronas tienen su propia “batería” para enfrentar el estrés

En medio del alto el fuego, siete soldados paquistaníes murieron en un atentado suicida cerca de la frontera afgana

TELESHOW
El enérgico descargo de Nico

El enérgico descargo de Nico Vázquez tras los rumores sobre su vida personal: “Una falta de respeto”

El video de Evangelina Anderson que combina fuego rojo, brillo y un grito de libertad: “Así me voy del desfile”

El pase de facturas entre Wanda Nara y Luis Ventura en MasterChef Celebrity: “Vos ganaste más plata”

Thiago Medina mostró cómo avanza su recuperación luego del grave accidente: “Ya aumenté dos kilos”

Mel Brizuela y Harry Potter, el libro que marcó su vida: “Cuando me sentía diferente, fue mi compañía”