Courteney Cox mostró el paso a paso de su rutina de entrenamiento para conservar la masa muscular a los 61 años

A los 61 años, Courteney Cox, reconocida por interpretar a Mónica Geller en la exitosa serie Friends, exhibe una transformación física notable al compartir su rutina de entrenamiento de fuerza y su filosofía sobre el ejercicio en esta etapa de la vida.

La actriz ha manifestado que el entrenamiento con pesas es fundamental para su bienestar y resalta la importancia de preservar la masa muscular con el paso de los años, como explicó en una entrevista con Womens Health.

Cox ha afirmado que, con el paso del tiempo, el trabajo de fuerza ha adquirido prioridad en su vida diaria. “A medida que envejezco, me doy cuenta de que es más importante para mí hacer pesas. Es increíble cómo antes era muy musculosa, pero ya no tanto”, señaló Courteney Cox en declaraciones recogidas por Womens Health.

Este enfoque pone en evidencia la necesidad de realizar ejercicios que mantengan la masa muscular para contrarrestar la pérdida natural asociada al envejecimiento. Para Cox, el entrenamiento no solo es una herramienta para conservar la condición física, sino también un medio para aumentar la energía y la vitalidad en la vida cotidiana.

Estructura de la rutina de ejercicios

La rutina de ejercicios que la actriz ha compartido en sus redes sociales abarca movimientos completos y técnicas orientadas a fortalecer diversos grupos musculares. El entrenamiento inicia con el press de pecho, donde extiende los brazos al máximo al sujetar las asas de la máquina y los regresa tras una breve pausa, priorizando una respiración adecuada durante todo el movimiento.

A continuación, realiza carrera en la cinta manteniendo la postura erguida y sin apoyarse en los pasamanos para lograr una zancada natural y prevenir lesiones. El siguiente ejercicio es el press de hombros, que Cox ejecuta sentada, elevando las asas por encima de la cabeza y bajando lentamente a la posición inicial.

La elevación de piernas, otro componente clave, la realiza apoyando los antebrazos en los reposabrazos acolchados, levantando las piernas rectas hasta que los muslos quedan paralelos al suelo y controlando estrictamente el descenso.

Además, incorpora sentadillas sumo con pesa rusa, parte fundamental de su circuito. En este ejercicio, se coloca con los pies separados, sostiene la pesa con ambas manos y baja las caderas hasta que los muslos alcanzan la línea paralela al suelo, volviendo después a la posición inicial.

Por último, las dominadas completan la rutina: Cox agarra la barra con las palmas orientadas hacia sí misma, eleva el cuerpo hasta superar la barra con la barbilla y baja de manera controlada.

Entrenamiento personalizado y ambiente adecuado

El espacio de entrenamiento de Courteney Cox ha sido acondicionado especialmente para favorecer su constancia. De acuerdo con lo que compartió a Womens Health, entrena con su preparador físico, Ben Bruno, tres veces por semana y ha optimizado su gimnasio en casa dotándolo de equipamiento adecuado, como máquinas, pesas y la pelota Bosu utilizada en la prensa de piernas.

Cox considera que el acompañamiento profesional es un aspecto clave: “Mi entrenador me obliga a hacer ejercicio. Estoy en la cinta tres minutos, después en la máquina, luego hago prensa de piernas y abdominales. Creo que las máquinas son mucho más divertidas que el trabajo en colchoneta”, detalló en entrevista para Womens Health.

Más allá de la apariencia: salud y motivación

La motivación de Cox para mantener un estilo de vida activo trasciende lo estético. Su propósito es “estar activa en la vida y disfrutar de lo que hago”, dijo. Para ella, la actividad física es esencial no solo para la salud del cuerpo, sino también para el equilibrio mental y el bienestar emocional.

Cox ha destacado en repetidas ocasiones que el ejercicio regular le aporta confianza, energía y un sentido claro de satisfacción personal. La experiencia de Courteney Cox demuestra que la constancia, el trabajo dirigido y la adaptación de la rutina pueden ser determinantes para disfrutar de una vida saludable y plena, sin que la edad suponga un límite para seguir fortaleciéndose y viviendo con vitalidad.

Así, la actriz se convierte en ejemplo de perseverancia y actitud positiva, mostrando que es posible reinventarse a cualquier edad gracias a la dedicación y el cuidado del cuerpo.