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Khloé Kardashian habla sobre el trato que recibió tras su pérdida de peso: “Sigo siendo la misma persona”

La estrella de reality señaló que algunas personas que antes evitaban trabajar con ella cambiaron de actitud tras su pérdida de peso

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Khloé Kardashian habla sobre sus 4 años de celibato
Khloé Kardashian asegura que el trato hacia ella cambió tras perder peso y modificar su apariencia física. (Instagram)

Khloé Kardashian habló recientemente sobre los cambios en la forma en que fue tratada públicamente tras su transformación física y pérdida de peso, un proceso que ha compartido durante los últimos años a través de entrevistas, redes sociales y proyectos personales relacionados con bienestar y ejercicio.

Durante un episodio reciente del podcast Khloé in Wonder Land, la empresaria y figura de televisión explicó cómo percibió diferencias en el trato recibido por parte de otras personas antes y después de modificar su apariencia física.

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Según relató, comenzó su proceso de acondicionamiento físico a mediados de la década de 2010, después de su divorcio del exjugador de baloncesto Lamar Odom.

En la conversación, Kardashian respondió a una pregunta relacionada con el impacto de su fama y el uso de su apellido en distintos espacios sociales. En ese contexto, señaló que el acceso y la atención hacia ella cambiaron tanto por su notoriedad pública como por su transformación física.

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Khloé Kardashian comenzó su proceso de pérdida de peso tras su divorcio con Lamar Odom (Reuters)
Khloé Kardashian comenzó su proceso de pérdida de peso tras su divorcio con Lamar Odom (Reuters)

“Cuando tenía más peso, recibía un trato muy diferente al que recibían mis hermanas Kourtney y Kim. Cuando perdí mucho peso y empecé a verme diferente, el trato que comencé a recibir fue mucho mejor”, afirmó.

La empresaria también señaló que esa experiencia modificó su percepción sobre determinadas relaciones y dinámicas dentro de la industria del entretenimiento y la moda.

“Recuerdo lo incómodo que me hacía sentir eso, pero también pensaba: los estoy viendo a todos. Es una especie de juego y nunca olvidé a quienes eran desagradables o groseros conmigo, pero excelentes con Kourtney y Kim”, comentó.

Khloé Kardashian agregó que, pese a los cambios físicos, considera que su personalidad permaneció igual.

Primer plano de Khloe Kardashian, una mujer con cabello castaño ondulado y ojos verdes claros, usando un top blanco y aretes dorados, mirando hacia la izquierda
Khloe Kardashian aseguró que pese a los cambios físicos sigue siendo la misma persona. (Captura de video)

“Soy la misma persona, pero estéticamente me veo diferente. El trato hacia mí es tan distinto que me hace sentir incómoda. Ese es el mundo en el que vivimos y no me gusta”, señaló.

La famosa ya había hablado anteriormente sobre experiencias similares dentro de la industria de la moda. En una entrevista concedida a Harper’s Bazaar en 2016, recordó algunas situaciones relacionadas con sesiones fotográficas y selección de vestuario durante los primeros años de exposición mediática de su familia.

“En las sesiones nunca tenía opciones de ropa. Siempre había atención para Kourtney y Kim, pero yo era demasiado trabajo para los estilistas o no tenían nada de mi talla. ¡Y ni siquiera era tan grande!”, expresó.

En la misma entrevista, Kardashian aseguró que algunos estilistas llegaron a rechazar trabajar con ella debido a su talla. “Algunos directamente decían: ‘No puedo trabajar contigo’, porque era demasiado grande. Eso siempre hería mis sentimientos”, declaró.

Khloé Kardashian
Khloé Kardashian recordó que los estilistas le decían que no podían trabajar con ella debido a su peso. (EFE/Nina Prommer)

También comentó que años después algunas de esas mismas personas volvieron a contactarla tras su pérdida de peso.

A lo largo de los años, Khloé Kardashian ha desarrollado distintos proyectos vinculados al bienestar físico y la imagen corporal. En 2015 publicó el libro Strong Looks Better Naked y en 2017 condujo el programa Revenge Body, centrado en procesos de cambio físico y hábitos saludables.

Sin embargo, la empresaria ha señalado en distintas entrevistas que su enfoque no está centrado exclusivamente en el peso corporal. En declaraciones previas, explicó que comenzó a prestar mayor atención a su alimentación y actividad física cuando observó cambios en su cuerpo.

“Cuando empecé a ver que podía perder peso —porque pensaba que mi cuerpo nunca cambiaría— comencé a tomarlo más en serio y a alimentarme mejor”, indicó.

Khloé Kardashian, con cabello largo castaño, usa una camiseta blanca y jeans, sentada en un sofá claro frente a un micrófono de podcast en un estudio
Khloé Kardashian relató que con el tiempo tomó más en serio su transformación.

Más recientemente, en una entrevista con Bustle, Khloé Kardashian habló sobre la relación con la balanza y la percepción del peso con el paso del tiempo.

“Tal vez cuando eres más joven te importa más la balanza. La balanza puede afectarte mucho. Yo ya no miro una balanza. Creo que no es saludable. No lo hago desde hace años. Son solo números”, afirmó.

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