Entretenimiento

Jennifer Lopez vuelve a poner en venta la mansión de Beverly Hills que compartió con Ben Affleck por 50 millones de dólares

El inmueble, adquirido por la pareja en 2023, ha sido retirado y vuelto a listar en distintas ocasiones desde 2024

Guardar
Google icon
Jennifer López - Ben Affleck - Mansión Beverly Hills
Jennifer Lopez y Ben Affleck pasaron la venta de su mansión en Beverly Hills. (REUTERS/MARIO ANZUONI)

Jennifer Lopez ha vuelto a poner en venta la mansión de Beverly Hills que compartió con Ben Affleck, en un nuevo movimiento relacionado con la propiedad que ambos adquirieron durante su matrimonio.

La cantante y actriz, de 56 años, colocó nuevamente la residencia en el mercado el martes 5 de mayo por un valor de 50 millones de dólares, según registros inmobiliarios.

PUBLICIDAD

La operación se produce después de una presentación judicial en abril en la que se documentó una “transferencia de propiedad entre cónyuges” del actor de 53 años, a Lopez.

De acuerdo con el documento, la artista queda como única responsable de los gastos futuros vinculados a la venta del inmueble.

PUBLICIDAD

mansión de Jennifer Lopez y Ben Affleck en venta
Jennifer Lopez es la única propietaria de la mansión, luego de que Ben Affleck le cediera su parte. (The Grosby Group)

La propiedad, ubicada en Beverly Hills, cuenta con 12 dormitorios y 24 baños, y ha sido incluida y retirada del mercado en varias ocasiones desde que fue anunciada por primera vez en julio de 2024.

En esa ocasión, el precio de salida fue de 68 millones de dólares. Posteriormente, en septiembre de 2025, volvió a listarse por 52 millones antes de ser retirada del mercado en enero del año siguiente.

El inmueble fue adquirido por la pareja en mayo de 2023 por aproximadamente 61 millones de dólares. Desde entonces, ha pasado por distintas fases de comercialización, ajustes de precio y periodos sin oferta activa.

En las etapas previas, el valor llegó a reducirse a cifras cercanas a los 60 millones de dólares, sin concretarse una venta.

El reencuentro de Jennifer Lopez y Ben Affleck
Jennifer Lopez y Ben Affleck acordaron retirar la pripiedad del mercado la primera vez tras rebajar el precio a 60 millones de dólares. (AFP)

La propiedad es gestionada actualmente por los agentes Rayni Williams y Branden Williams, de la firma The Beverly Hills Estates.

En el anuncio inmobiliario, la residencia es descrita como un “complejo de celebridades” y se encuentra situada sobre un terreno de aproximadamente cinco acres, con vistas a zonas montañosas del área.

El diseño del inmueble incluye dos accesos independientes, un elemento señalado en la descripción como parte de las características orientadas a la privacidad.

La residencia también cuenta con un garaje con capacidad para 12 vehículos, además de espacios de estacionamiento adicionales para hasta 80 automóviles.

mansión de Jennifer Lopez y Ben Affleck en venta
La mansión de Jennifer Lopez y Ben Affleck cuenta con varias amenidades. (The Grosby Group)

Entre sus instalaciones se incluyen un gimnasio completo, un complejo deportivo interior y canchas para baloncesto y pickleball. La propiedad dispone también de una casa de invitados de aproximadamente 5.000 pies cuadrados, una vivienda para personal de servicio y una caseta de seguridad en la entrada.

El proceso de venta ha estado acompañado por distintas decisiones comerciales tomadas en torno a la propiedad. En un momento anterior, la retirada del mercado fue atribuida a una decisión conjunta relacionada con la estrategia de venta.

Según una fuente citada en su momento, el ajuste de precio buscaba generar mayor interés, aunque no se lograron ofertas en los términos esperados, lo que llevó a reconsiderar la continuidad de la comercialización.

Ben Affleck y Jennifer Lopez
Pese a que Jennifer Lopez y Ben Affleck han reajustado el precio en diferentes ocasiones, no han tenido ofertas reales. (Créditos: AP)

Durante el periodo en el que la mansión no estuvo listada, Jennifer Lopez compartió imágenes del interior de la residencia en una publicación en redes sociales.

En ese material se mostraban espacios como el vestíbulo principal, la escalera central y el comedor, que incluye una chimenea y una pared con acentos en color verde azulado.

Google icon

Temas Relacionados

Jennifer LopezBen Affleckentretenimientoestrellas de Hollywoodmansión

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

‘Euphoria’: la coordinadora de intimidad de la serie afirma que los actores fueron “presionados” a la vulnerabilidad en el rodaje

Mam Smith habló sobre el proceso de rodaje y el nivel de exposición emocional en la producción de la serie

‘Euphoria’: la coordinadora de intimidad de la serie afirma que los actores fueron “presionados” a la vulnerabilidad en el rodaje

Los Wayans adelantaron una nueva entrega: White Chicks 2 existe, pero hay una condición

Marlon y Shawn vincularon el futuro de la comedia de culto de 2004 a otra película que ya tiene a Anna Faris y Regina Hall confirmadas en el elenco para 2026

Los Wayans adelantaron una nueva entrega: White Chicks 2 existe, pero hay una condición

La mujer con la que A$AP Rocky habló en la Met Gala es en realidad amiga de Rihanna

La estilista Giovanna Battaglia Engelbert habría conversado previamente con la cantante antes del intercambio con el rapero

La mujer con la que A$AP Rocky habló en la Met Gala es en realidad amiga de Rihanna

Así fueron las últimas horas de Sid Vicious antes de morir por una sobredosis de heroína en medio de su juicio por homicidio

El bajista de Sex Pistols murió en 1979 tras ser liberado bajo fianza, en medio del proceso por el asesinato de su novia Nancy Spungen

Así fueron las últimas horas de Sid Vicious antes de morir por una sobredosis de heroína en medio de su juicio por homicidio

Snoop Dogg tendrá su propia película biográfica: “Si vamos a hacerlo, tiene que ser al estilo gánster”

El rapero estará detrás de la producción junto al ganador del Oscar Brian Grazer, con Craig Brewer como director y rodaje previsto en Los Ángeles. Quién interpretará su historia en pantalla

Snoop Dogg tendrá su propia película biográfica: “Si vamos a hacerlo, tiene que ser al estilo gánster”

DEPORTES

Los gestos de los jugadores del Arsenal con Gabriel Heinze tras la clasificación a la final de la Chapions League

Los gestos de los jugadores del Arsenal con Gabriel Heinze tras la clasificación a la final de la Chapions League

Barracas Central perdió 2-1 contra Olimpia y se complicó en la Copa Sudamericana

El Masters de Roma, entre el mármol y la modernidad: la historia de un torneo con una identidad única

La reflexión de Lionel Messi cuando una estrella del fútbol le preguntó si es el mejor jugador de la historia

Por qué los campeones se rocían con champán en el podio y quién fue el primero en hacerlo

TELESHOW

Karina Mazzocco confirmó el final de A La Tarde y se conoció quiénes la reemplazarán: “Estoy muy triste”

Karina Mazzocco confirmó el final de A La Tarde y se conoció quiénes la reemplazarán: “Estoy muy triste”

Yipio tuvo que abandonar Gran Hermano por un comunicado de su familia: el motivo de su salida

Silvestre, el hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela, brilló con su primera sesión de fotos como modelo

Tinelli, Messi, Moria, Lali y Del Moro en la “Met Gala argentina”: el viral con IA que arrasa en las redes

El rotundo cambio de look de Dani La Chepi: “Quizás quedo como Panam o Pampita”

INFOBAE AMÉRICA

Los posibles dos destinos de la futbolista salvadoreña Brenda Cerén en México

Los posibles dos destinos de la futbolista salvadoreña Brenda Cerén en México

Voluntarios del Cuerpo de Paz se integran al programa de conservación ambiental en Panamá

Muere menor de dos años en voraz incendio en Honduras

Costa Rica celebró los Premios Nacionales de Cultura 2025: 24 artistas y agrupaciones fueron galardonadas

Ataque a balazos en bar en Costa Rica deja dos muertos y un herido: una de las víctimas estaba embarazada