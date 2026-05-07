Jennifer Lopez vuelve a poner en venta la mansión de Beverly Hills que compartió con Ben Affleck por 50 millones de dólares

Jennifer Lopez y Ben Affleck pasaron la venta de su mansión en Beverly Hills. (REUTERS/MARIO ANZUONI)

Jennifer Lopez ha vuelto a poner en venta la mansión de Beverly Hills que compartió con Ben Affleck, en un nuevo movimiento relacionado con la propiedad que ambos adquirieron durante su matrimonio.

La cantante y actriz, de 56 años, colocó nuevamente la residencia en el mercado el martes 5 de mayo por un valor de 50 millones de dólares, según registros inmobiliarios.

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La operación se produce después de una presentación judicial en abril en la que se documentó una “transferencia de propiedad entre cónyuges” del actor de 53 años, a Lopez.

De acuerdo con el documento, la artista queda como única responsable de los gastos futuros vinculados a la venta del inmueble.

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Jennifer Lopez es la única propietaria de la mansión, luego de que Ben Affleck le cediera su parte. (The Grosby Group)

La propiedad, ubicada en Beverly Hills, cuenta con 12 dormitorios y 24 baños, y ha sido incluida y retirada del mercado en varias ocasiones desde que fue anunciada por primera vez en julio de 2024.

En esa ocasión, el precio de salida fue de 68 millones de dólares. Posteriormente, en septiembre de 2025, volvió a listarse por 52 millones antes de ser retirada del mercado en enero del año siguiente.

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El inmueble fue adquirido por la pareja en mayo de 2023 por aproximadamente 61 millones de dólares. Desde entonces, ha pasado por distintas fases de comercialización, ajustes de precio y periodos sin oferta activa.

En las etapas previas, el valor llegó a reducirse a cifras cercanas a los 60 millones de dólares, sin concretarse una venta.

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Jennifer Lopez y Ben Affleck acordaron retirar la pripiedad del mercado la primera vez tras rebajar el precio a 60 millones de dólares. (AFP)

La propiedad es gestionada actualmente por los agentes Rayni Williams y Branden Williams, de la firma The Beverly Hills Estates.

En el anuncio inmobiliario, la residencia es descrita como un “complejo de celebridades” y se encuentra situada sobre un terreno de aproximadamente cinco acres, con vistas a zonas montañosas del área.

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El diseño del inmueble incluye dos accesos independientes, un elemento señalado en la descripción como parte de las características orientadas a la privacidad.

La residencia también cuenta con un garaje con capacidad para 12 vehículos, además de espacios de estacionamiento adicionales para hasta 80 automóviles.

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La mansión de Jennifer Lopez y Ben Affleck cuenta con varias amenidades. (The Grosby Group)

Entre sus instalaciones se incluyen un gimnasio completo, un complejo deportivo interior y canchas para baloncesto y pickleball. La propiedad dispone también de una casa de invitados de aproximadamente 5.000 pies cuadrados, una vivienda para personal de servicio y una caseta de seguridad en la entrada.

El proceso de venta ha estado acompañado por distintas decisiones comerciales tomadas en torno a la propiedad. En un momento anterior, la retirada del mercado fue atribuida a una decisión conjunta relacionada con la estrategia de venta.

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Según una fuente citada en su momento, el ajuste de precio buscaba generar mayor interés, aunque no se lograron ofertas en los términos esperados, lo que llevó a reconsiderar la continuidad de la comercialización.

Pese a que Jennifer Lopez y Ben Affleck han reajustado el precio en diferentes ocasiones, no han tenido ofertas reales. (Créditos: AP)

Durante el periodo en el que la mansión no estuvo listada, Jennifer Lopez compartió imágenes del interior de la residencia en una publicación en redes sociales.

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En ese material se mostraban espacios como el vestíbulo principal, la escalera central y el comedor, que incluye una chimenea y una pared con acentos en color verde azulado.