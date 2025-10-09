Courteney Cox sorprende en redes tocando Nirvana en la batería y revive el clásico baile con Bruce Springsteen

El video de Courteney Cox tocando Nirvana se vuelve viral y recibe elogios de fanáticos y celebridades (REUTERS/Mario Anzuoni)

Courteney Cox, famosa en todo el mundo por encarnar a Monica Geller en FRIENDS., se convirtió en noticia luego de publicar un video donde toca la batería al ritmo del clásico Smells Like Teen Spirit de Nirvana.

El clip, grabado en su propia casa, generó un auténtico revuelo en redes sociales y conquistó a miles de fanáticos, quienes aplaudieron esta nueva muestra de talento de la actriz.

El impacto de su video y las reacciones del público

En la filmación, que rápidamente superó los 215.000 “me gusta”, se puede ver a Cox interpretando con entusiasmo el enérgico estribillo del tema de Nirvana. La grabación capturó la atención de seguidores de diversas generaciones, además de sumar comentarios positivos de actores y músicos reconocidos.

Courteney Cox tocando Smells Like Teen Spirit (Crédito: courteneycoxofficial Instagram)

Entre las reacciones se destaca la ausencia, hasta el momento, de algún comentario público de Dave Grohl, exbaterista de Nirvana y actual líder de Foo Fighters, quien se encuentra actualmente de gira en Asia. La publicación fue ampliamente compartida por cuentas ligadas al mundo de la música y el espectáculo, según detalló RockFM.

El suceso viral dejó en evidencia la conexión entre la actriz y la música, una relación que se remonta a mucho antes de su éxito televisivo. Las redes sociales no solo celebraron su destreza musical, sino que también sirvieron de plataforma para recordar otros momentos de su vida vinculados al universo de las grandes estrellas del rock.

Reminiscencias de su pasado: Bruce Springsteen y “Dancing in the Dark”

Mucho antes de que su rostro apareciera cada semana en millones de pantallas gracias a FRIENDS, Courteney Cox ya había tenido un destacado encuentro con el mundo musical. En 1984, fue seleccionada de manera directa por Bruce Springsteen para personificar a la admiradora que sube al escenario en el icónico videoclip de “Dancing in the Dark”.

La actriz recuerda su icónica participación en el videoclip de Bruce Springsteen, 'Dancing in the Dark' (Captura: YouTube)

Aquella escena, donde sorprendida y emocionada comparte unos pasos de baile junto al “Jefe”, se convirtió en parte fundamental de la historia de la cultura pop.

40 años después, las imágenes de ese momento volvieron a circular por las redes, recordándole al mundo la espontaneidad y simpatía que caracterizaron a Cox desde sus inicios. Ella misma revivió ese instante en sus perfiles digitales, lo que provocó un renovado interés y nostalgia entre los usuarios, según relató RockFM.

La naturalidad como sello personal de Courteney Cox

La forma en que Courteney Cox llegó a participar en el mítico videoclip revela su autenticidad como uno de sus sellos personales. En 1984, a pesar de su limitada experiencia actoral —solo había grabado un anuncio—, acudió a una audición en la que le sorprendió verse rodeada de bailarinas profesionales.

Courteney Cox destaca su autenticidad y espontaneidad como claves de su éxito en la música y la actuación (REUTERS/Caitlin Ochs)

Según contó en una entrevista realizada en 2022, se sintió fuera de lugar: “Pensaba que estaba en el lugar equivocado”. El director, Brian De Palma, le pidió que demostrara cómo bailaba en la oficina, algo que ella describió como una experiencia extraña y divertida.

“No sé qué harán ellas, pero yo no puedo ni doblar la pierna. Esto es lo que hay”, comentó, añadiendo que finalmente su torpeza y reacción genuina le permitieron destacar entre las demás aspirantes. “Creo que buscaban a alguien que actuara como una auténtica fan, que no puede creer lo que le está sucediendo”, explicó.

El resultado de aquella audición fue la histórica escena junto a Bruce Springsteen, que catapultó a Cox a la mirada de millones, mucho antes de que la fama televisiva la alcanzara definitivamente.

Pasión musical más allá de la actuación

La pasión musical de Courteney Cox se refleja en sus interpretaciones al piano de artistas como Elton John y Ed Sheeran (REUTERS/Caitlin Ochs)

Más allá de la batería, Courteney Cox ha dejado ver en distintas oportunidades su pasión por la música mediante videos en los que interpreta piezas al piano.

Entre los artistas cuyos temas ha versionado figuran nombres como Elton John, Brandi Carlile y Ed Sheeran, lo que le ha permitido conectar con una faceta creativa distinta a la que muestra frente a las cámaras. Estas publicaciones contribuyen a consolidar su imagen como una figura versátil, con intereses diversos y una auténtica admiración por el arte musical.

El interés por la música ha acompañado a Cox durante toda su carrera, intercalando momentos importantes en la actuación con episodios significativos junto a músicos y cantantes de renombre. La actriz ha logrado así compartir con sus seguidores distintas expresiones de su creatividad, sumando una nueva dimensión a su figura pública.

Sentimientos encontrados al volver sobre el pasado

La actriz continúa sorprendiendo a sus seguidores con nuevas muestras de talento musical y creatividad

Al recordar su participación en el famoso videoclip de Bruce Springsteen, Courteney Cox no oculta la mezcla de orgullo y timidez que le genera volver a ver aquel episodio.

Ha confesado, en declaraciones recientes, sentir una cierta vergüenza al observar sus pasos de baile, pero al mismo tiempo valora la oportunidad de haber formado parte de un momento tan significativo para muchas personas.

Aunque Cox no se considera una mala bailarina, admitió que la situación específica del video la puso especialmente nerviosa, sensación que aún le resulta difícil de olvidar. Esa combinación de espontaneidad y humildad añade un rasgo entrañable a la trayectoria de la actriz, quien continúa regalando a sus fans nuevas sorpresas, esta vez detrás de una batería y al ritmo de la música que marcó a toda una generación.