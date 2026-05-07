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Los Wayans adelantaron una nueva entrega: White Chicks 2 existe, pero hay una condición

Marlon y Shawn vincularon el futuro de la comedia de culto de 2004 a otra película que ya tiene a Anna Faris y Regina Hall confirmadas en el elenco para 2026

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La secuela de White Chicks solo será posible si Scary Movie 6 logra un éxito destacado en taquilla y crítica (REUTERS/Caroline Brehman)
La secuela de White Chicks solo será posible si Scary Movie 6 logra un éxito destacado en taquilla y crítica (REUTERS/Caroline Brehman)

La posibilidad de una secuela de White Chicks está supeditada al desempeño comercial de Scary Movie 6, relanzamiento que los hermanos Shawn y Marlon Wayans preparan para 2026.

Los creadores han indicado que solo considerarán trabajar en una nueva entrega de la comedia si el público respalda de forma significativa el regreso de la saga paródica, de acuerdo con el portal estadounidense Complex.

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El éxito original de White Chicks y su influencia

Estrenada en 2004, White Chicks consolidó a los Wayans como referentes de la comedia en Hollywood, gracias a una propuesta que combinó sátira y humor físico.

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Los hermanos Wayans vinculan la realización de White Chicks 2 a la respuesta del público ante el estreno de Scary Movie 6 en 2026 (Créditos: Foto de Joe Lederer - © 2004 Revolution Studios. All rights reserved.)

La película, protagonizada por los propios hermanos, recaudó más de USD 113 millones en taquilla y se convirtió en una obra de culto para los seguidores del género. En 2009, la productora Sony Pictures anunció que desarrollaría una secuela, pero el proyecto fue cancelado. Desde entonces, la expectativa por una continuación se ha mantenido viva, alimentada por el fervor de los fanáticos y la circulación de escenas icónicas en redes sociales.

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La vigencia de la película se observa tanto en la demanda constante de una segunda parte como en la influencia que ha ejercido sobre nuevas generaciones de cómicos y creadores de contenido. El título sigue siendo referencia en listados de comedias populares y es objeto de análisis sobre su impacto cultural y social.

Scary Movie 6: enfoque actual y novedades en el elenco

Scary Movie
Scary Movie 6 incorporará a actores originales como Anna Faris y Regina Hall, pero se confirma la ausencia de Shannon Elizabeth (REUTERS/Mike Blake/ Instagram/marlonwayans)

La prioridad actual para los Wayans es Scary Movie 6, propuesta que busca revitalizar la saga y atraer tanto a viejos admiradores como a nuevos públicos. El rodaje incluirá a miembros originales del reparto, entre ellos Anna Faris y Regina Hall, mientras que la ausencia de Shannon Elizabeth, quien interpretó a Buffy Gilmore en la primera entrega, generó comentarios entre los fanáticos.

Elizabeth expresó públicamente su decepción por no haber sido convocada, a lo que Marlon Wayans respondió que la decisión no fue personal, sino consecuencia de la gran cantidad de actores vinculados históricamente a la franquicia.

Además, el proyecto ha despertado el interés de figuras emergentes como Kai Cenat, quien manifestó su deseo de sumarse a la película. Esta apertura a nuevos talentos evidencia la intención de los Wayans de actualizar la saga sin perder el vínculo con el público que la vio nacer.

Declaraciones recientes y condiciones para una secuela

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Marlon y Shawn Wayans insisten en que priorizarán criterios comerciales y de recepción popular antes de avanzar con una secuela de White Chicks (Créditos: Foto de Joe Lederer - © 2004 Revolution Studios. All rights reserved.)

En entrevistas difundidas por Complex.com, Marlon y Shawn Wayans remarcaron que la realización de White Chicks 2 dependerá de la respuesta que obtenga Scary Movie 6 en su estreno previsto para 2026.

“Queremos ver si la gente sale y ríe, si viene a ver Scary Movie (6)”, puntualizó Marlon, mientras que Shawn precisó que solo con un éxito comprobable evaluarán avanzar con la secuela de White Chicks.

Este planteo deja claro que la decisión no está vinculada únicamente a la nostalgia, sino a criterios comerciales y de recepción popular. La experiencia previa con proyectos cancelados ha llevado a los hermanos a apostar por una estrategia donde el respaldo de la audiencia sea el factor determinante.

El peso de la nostalgia y el futuro de las franquicias

La estrategia de los Wayans contempla incorporar antiguos y nuevos miembros al elenco, dependiendo del respaldo del público y el desempeño en taquilla (REUTERS/Caroline Brehman)
La estrategia de los Wayans contempla incorporar antiguos y nuevos miembros al elenco, dependiendo del respaldo del público y el desempeño en taquilla (REUTERS/Caroline Brehman)

La apuesta de los Wayans se apoya en la revitalización de dos universos cómicos que, pese al paso del tiempo, mantienen influencia entre distintas generaciones. De acuerdo con Complex.com, el futuro de ambas franquicias dependerá tanto de la taquilla como del entusiasmo que logren despertar en el público tradicional y en nuevas audiencias.

Mientras tanto, los hermanos no descartan la posibilidad de reincorporar a antiguos miembros del elenco o sumar talentos emergentes en futuras entregas, siempre que las condiciones del mercado lo permitan. Este enfoque flexible y atento al contexto marca la estrategia actual de los Wayans para sostener la vigencia de sus principales creaciones. La decisión final sobre White Chicks 2 permanece, por ahora, condicionada a la recepción de Scary Movie 6 y a la respuesta que obtenga en su esperado regreso a los cines.

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