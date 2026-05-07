‘Euphoria’: la coordinadora de intimidad de la serie afirma que los actores fueron “presionados” a la vulnerabilidad en el rodaje

Mam Smith explica el trabajo detrás de las escenas íntimas en Euphoria en medio de las críticas por las escenas de Sydney Sweeney. (HBO)

Euphoria ha vuelto a situarse en el centro del debate público tras el estreno de su tercera temporada, en medio de críticas dirigidas a su contenido sexual y a la forma en que se representan algunas de sus escenas.

Paralelamente, la coordinadora de intimidad del programa, Mam Smith, ha ofrecido declaraciones en las que aborda el proceso de rodaje y las condiciones de trabajo en el set.

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Smith, de 51 años, es una de las coordinadoras de intimidad más reconocidas de la industria audiovisual. En el podcast In the Envelope, afirmó que los actores han sido situados en contextos de alta exposición emocional durante la producción de la serie.

“A estos actores se les presionó, se les pidió, que fueran tan vulnerables, que crear un entorno seguro era fundamental”, señaló.

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Mam Smith afirmó que los protagonistas de 'Euphoria' necesitaban estar en un ambiente seguro por la intensidad de las escenas. (Captura de video)

La profesional, que trabajó durante 25 años como especialista en escenas de acción antes de desempeñarse como coordinadora de intimidad tras el movimiento #MeToo en 2018, explicó que su función se centra en establecer condiciones de seguridad durante la grabación de escenas íntimas o sensibles.

“No sé si las cosas necesitan ser sexualmente explícitas. Muchas veces, dejar que el público complete los espacios en blanco mantiene el interés en lugar de provocar rechazo”, afirmó.

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Smith añadió que en el contexto actual de la producción audiovisual considera posible explorar otras formas narrativas para representar la intimidad. Según indicó, la tendencia hacia la explicitud podría ser sustituida por enfoques más sugerentes desde el punto de vista creativo.

La tercera temporada de Euphoria, que regresó tras una pausa de cuatro años, ha generado reacciones diversas entre la audiencia. Parte de las críticas se han dirigido a escenas protagonizadas por Sydney Sweeney, interpretadas por algunos espectadores como de carácter extremo o simbólico.

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Las escenas de Sydney Sweeney en 'Euphoria' fueron criticadas por algunos espectadores.

En el primer episodio de la nueva temporada, el personaje interpretado por Sweeney, Cassie, aparece realizando acciones dentro de un contexto de contenido para plataformas digitales ficticias, incluyendo escenas en las que simula comportamientos asociados a roles de sumisión.

En el segundo episodio, el personaje es mostrado en otra secuencia que ha sido descrita por la audiencia como una representación de carácter sexualizado dentro de la narrativa de la serie.

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Las reacciones en redes sociales han incluido interpretaciones diversas sobre el enfoque creativo de la producción. Algunos usuarios han señalado su preocupación por la naturaleza de determinadas escenas, mientras que otros han vinculado dichas secuencias con la construcción del personaje dentro de la trama.

“Esto es básicamente un ritual de humillación para todos los involucrados”, escribió un espectador en redes sociales.

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Los espectadores afirman que el personaje de Sydney Sweeney se pone en situaciones humillantes. (Captura de video)

El contenido de la temporada también incluye escenas protagonizadas por Zendaya, cuya narrativa aborda el consumo de drogas y sus consecuencias. Estas secuencias forman parte del desarrollo de su personaje, Rue, a lo largo de la serie.

En sus declaraciones, Mam Smith describió el proceso de rodaje de las últimas temporadas como “constantemente desafiante”, aunque señaló que la producción ha mostrado disposición para establecer mecanismos de protección para el elenco.

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Según indicó, el equipo ha incorporado de forma progresiva prácticas orientadas a la coordinación de escenas íntimas y al cierre de sets durante la filmación de determinadas secuencias.

Smith también afirmó que el creador de la serie, Sam Levinson, ha mostrado apertura hacia la incorporación de su rol dentro del equipo de producción.

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Mam Smith aseveró que Sam Levinson era el más interesado en tener a un coordinador de intimidad en el set. (REUTERS/Yara Nardi)

“Inmediatamente pudimos encontrar un flujo de trabajo que respaldara su trabajo y permitiera a los actores...sentirse seguro”, dijo.

La profesional señaló además que mantiene una relación de trabajo continuada con Zendaya en distintos proyectos, lo que ha contribuido, según sus palabras, a un entendimiento profesional basado en la confianza en el set.