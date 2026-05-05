“El personaje debía ser mucho más joven”, la razón que dejó afuera a Matt Damon de una importante saga galáctica

Matt Damon fue descartado para protagonizar a Capitán Kirk en Star Trek por considerarse demasiado viejo según J.J. Abrams

En una revelación reciente, Matt Damon contó que fue descartado para interpretar a Capitán Kirk en el reinicio de Star Trek dirigido por J.J. Abrams porque, según declaraciones recogidas por la revista británica especializada Far Out Magazine, el director consideró que su edad no se ajustaba al perfil. Este caso expone cómo el edadismo alcanza incluso a quienes ya consolidaron una trayectoria en la industria cinematográfica de Hollywood.

Matt Damon perdió la oportunidad de encarnar a Capitán Kirk en la saga Star Trek de 2009, ya que, para J.J. Abrams, “el personaje debía ser mucho más joven”. El propio actor relató que mantuvo una conversación directa con el director, quien manifestó su intención de encontrar a un actor de unos 20 años para marcar un salto generacional. A pesar del interés de Damon y el respaldo de figuras veteranas, el director lo descartó, ya que el actor estaba a punto de cumplir 37 años.

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Según la revista británica especializada Far Out Magazine, Damon se acercó al director en busca de claridad sobre el personaje. Abrams confirmó luego que hubo conversaciones, subrayando que la elección final respondía a la voluntad de relanzar la franquicia con intérpretes poco conocidos.

“Conozco y hablé con JJ y le pregunté: ‘¿Qué pasa?’. Me respondió: ‘No, el Kirk de mi película es mucho más joven. Creo que va a contratar a un actor de unos 20 años, o algo así’”, recordó el reconocido actor.

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El papel de Matt Damon y la decisión del director

FILE PHOTO: Matt Damon poses on the red carpet before "Unstoppable" is screened, as the Toronto International Film Festival returns for its 49th edition, in Toronto, Ontario, Canada, September 6, 2024. REUTERS/Mark Blinch/File Photo

La estrategia de Abrams se centró en rejuvenecer el elenco central y apostar por actores emergentes en Hollywood, a pesar de que esto implicó rechazar a candidatos con mayor recorrido profesional.

El argumento sobre la juventud del reparto, sostenido por Abrams, cobró fuerza durante el desarrollo del proyecto. Finalmente, el director optó por una renovación profunda en el universo de Star Trek.

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El edadismo en Hollywood y la selección de Star Trek

William Shatner, el primer Capitán Kirk, apoyó públicamente a Damon como posible sucesor, según consignó la revista británica especializada Far Out Magazine. Sin embargo, el rechazo ilustra cómo el edadismo alcanza no solo a las actrices, sino que también afecta a los actores en el cine de Hollywood.

Al examinar la composición final del reparto, surge un dato significativo: Chris Pine, elegido para dar vida al capitán Kirk, tenía 28 años en el estreno. Zachary Quinto tenía 31, Karl Urban y John Cho alcanzaban los 36, Simon Pegg sumaba 39 y Zoe Saldaña tenía 29, mientras que solo Anton Yelchin contaba con 20 años. Esta diversidad etaria deja en evidencia la complejidad detrás de los criterios de selección y pone en cuestión la justificación basada estrictamente en la juventud.

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La decisión de priorizar el cambio generacional supuso que el rol del legendario capitán recayera en nuevos rostros, en línea con la visión de Abrams de revitalizar la franquicia, aunque las diferencias de edad entre los actores principales fueron menores de lo sugerido.

El legado de Chris Pine como Capitán Kirk

El papel protagónico fue finalmente asignado a Chris Pine, quien se encargó de interpretar al joven Capitán Kirk en una nueva etapa para Star Trek. Para Matt Damon, quedar fuera del proyecto expone la naturaleza imprevisible de los procesos de selección dentro de la industria de Hollywood, donde la trayectoria o el apoyo de figuras históricas como William Shatner no garantizan el acceso a grandes proyectos.

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Chris Pine plays Kirk in Star Trek Beyond from Paramount Pictures, Skydance, Bad Robot, Sneaky Shark and Perfect Storm Entertainment

La apuesta de J.J. Abrams por intérpretes con menor nivel de reconocimiento permitió relanzar la serie con éxito, según subraya la revista británica especializada Far Out Magazine, a pesar de que la elección generó polémica entre parte del público fanático de Star Trek.

La elección de Pine consolidó una nueva generación de seguidores para la saga, mientras que Damon siguió acumulando papeles destacados en el cine, manteniendo su vigencia en la industria de Hollywood.

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