Mató de un tiro en la cabeza a su amigo mientras dormía y quedó detenido en Neuquén

Poder judicial de Neuquén

Un hombre quedó imputado y bajo prisión preventiva luego de que lo acusaran de haberle disparado en la cabeza a un amigo mientras dormía. Todo sucedió en la casa de la víctima, en la provicia de Neuquén.

En una audiencia celebrada este miércoles, el Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló los cargos correspondientes contra A. R. S. por el homicidio agravado por alevosía de Brian Matías Albornoz Matus.

PUBLICIDAD

El hecho ocurrió el domingo en una vivienda ubicada en calle Misiones Final, del barrio Otaño, en Plaza Huincul. Según la reconstrucción presentada por el fiscal Matías Alonso, el imputado aprovechó la relación de amistad que lo unía a la víctima —quien le permitía dormir en su casa— para ingresar al cuarto donde Albornoz Matus descansaba.

El relato del funcionario fue escalofriante: “Aprovechando el estado de indefensión en el que se encontraba Albornoz, el cual estaba acostado en su cama durmiendo, se acercó con sigilo, procurando no despertarlo y utilizando un arma de fuego —presumiblemente una pistola calibre 32— le apoya el caño en su cabeza y efectuó un disparo a quemarropa“.

PUBLICIDAD

El informe preliminar de autopsia determinó que el proyectil ingresó en la región parietal izquierda con una trayectoria de adelante hacia atrás y levemente de arriba hacia abajo, lo que provocó la muerte inmediata de la víctima. Tras el disparo, A. R. S. abandonó el lugar. El cuerpo fue hallado posteriormente por un familiar del hombre de 29 años, tendido sobre la cama, según especificó el MPF.

En el lugar del hecho, los investigadores de la Policía provincial secuestraron vainas servidas y un proyectil compatible con un arma calibre .32.

PUBLICIDAD

La acusación fue formulada por el fiscal jefe Gastón Liotard y Alonso, quienes solicitaron que el imputado permaneciera detenido con prisión preventiva por un plazo de cuatro meses, con fundamento en el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Liotard subrayó que el arma utilizada aún no fue hallada. Agregó que el acusado brindó versiones evasivas al momento de ser entrevistado.

La jueza de garantías Bibiana Ojeda avaló la formulación de cargos y respaldó el pedido de prisión preventiva, aunque redujo el plazo solicitado por la fiscalía a un mes. Los peritos que trabajaron en la escena del crimen observaron que el cuerpo de Albornoz Matus no presentaba signos de defensa, lo que reforzó la teoría de que fue asesinado mientras dormía.

PUBLICIDAD

Lo declararon culpable por haber matado a su amigo de una puñalada

Franco Daniel Ramírez tenía 30 años cuando fue asesinado de una puñalada

Un jurado popular declaró culpable a Juan Pedro Cides por el homicidio agravado por alevosía de su amigo Franco Daniel Ramírez, de 30 años, ocurrido durante una partida de truco en la que un comentario en tono de broma desencadenó el ataque mortal. El hecho tuvo lugar el 1 de junio de 2025 en Neuquén y el veredicto se conoció once meses después.

Según la reconstrucción presentada por la fiscal Laura Pizzipaulo, ambos consumían alcohol y jugaban a las cartas cuando Cides reaccionó con violencia ante una broma de la víctima. Tomó un arma blanca y le asestó una puñalada en el corazón a Ramírez, quien murió en el lugar. La fiscal calificó el ataque como “súbito y a traición” y subrayó que la víctima se encontraba en estado de ebriedad al momento de la agresión, lo que la colocaba en una situación de vulnerabilidad.

PUBLICIDAD

El juicio incluyó testimonios presenciales, pericias y pruebas científicas que respaldaron la acusación del Ministerio Público Fiscal. Los 12 integrantes del jurado alcanzaron un veredicto unánime: Cides es penalmente responsable del delito que se le atribuye. El proceso penal, no obstante, aún no concluyó. La Oficina Judicial deberá fijar en los próximos días la fecha para el juicio de cesura, instancia en la que se establecerá la condena definitiva.