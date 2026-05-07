La mujer con la que A$AP Rocky habló en la Met Gala es en realidad amiga de Rihanna

La conversación viral en la Met Gala entre A$AP Rocky y Giovanna Battaglia Engelbert que generó especulación en redes. (Reuters. Instagram)

Rihanna y A$AP Rocky en la reciente edición de la Met Gala 2026 generó atención en redes sociales tras la circulación de un video en el que ambos aparecen en distintos momentos de interacción con otras personas durante la alfombra del evento.

El clip publicado en X se muestra a A$AP charlando con otras dos mujeres en el evento, mientras la cantante era entrevistada por un reportero a pocos pasos de distancia. En un momento dado, la artista se gira hacia su esposo con expresión sombría mientras responde a las preguntas del periodista.

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Según fuentes cercanas a la situación, la mujer que aparece conversando con el rapero en el video viral es la editora italiana Giovanna Battaglia Engelbert, quien mantiene una relación profesional y de amistad con Rihanna desde hace años.

Estas fuentes indican que Giovanna le tiene “mucho respeto” a la cantante y que el contenido difundido en línea no refleja la totalidad de la interacción ocurrida en el lugar.

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El primer video viral muestra a A$AP Rocky conversando con otras mujeres mientras Rihanna es entrevistada en la alfombra roja del Museo Metropolitano de Nueva York (X)

De acuerdo con esta versión, la estilista, que está casada con el promotor inmobiliario sueco de artículos de lujo Oscar Engelbert desde 2016, habría mantenido una conversación inicial con la cantante, en la que ambas intercambiaron comentarios y rieron antes de que la estilista continuara hablando con A$AP Rocky, quien se encontraba cerca en ese momento.

En el video que circuló posteriormente, se observa a Rihanna conversando con otras personas mientras Rocky interactúa con la estilista italiana.

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Las fuentes consultadas señalan que durante la conversación entre la editora, de 46 años, y Rocky se mencionaron elementos relacionados con la indumentaria del rapero, en particular un collar que llevaba puesto.

Giovanna Battaglia Engelbert se acercó a A$AP Rocky para preguntarle sobre su atuendo. (REUTERS/Daniel Cole)

Paralelamente, la cantante se encontraba participando en entrevistas a pocos metros del lugar donde se desarrollaba la interacción.

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La difusión del video generó especulaciones en redes sociales debido a la expresión de Rihanna en algunos momentos del clip, lo que llevó a interpretaciones sobre una posible tensión en la situación.

Sin embargo, personas con conocimiento directo del contexto afirman que no existía ningún tipo de contenido de carácter romántico entre Giovanna Battaglia Engelbert y A$AP Rocky durante el intercambio.

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Además del video en la alfombra del evento, otro momento de la misma noche también fue objeto de atención.

En imágenes posteriores difundidas por medios de comunicación, Rihanna y A$AP Rocky aparecen dentro de una furgoneta tras finalizar la gala. En ese material audiovisual, ambos mantienen una conversación que en algunos momentos parece mostrar expresiones de incomodidad o discusión.

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Rihanna y A$AP Rocky discutieron dentro de un autobús. (Captura TMZ)

Se podía oír a los espectadores preguntándose si estaban “discutiendo”, ya que Rihanna parecía “cansada” y Rocky, en un momento dado, parecía distante.

Un testigo declaró a TMZ que los padres de los tres niños pequeños parecían estar “pasándolo muy bien” durante toda la noche y “no parecían tener ningún problema”.

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