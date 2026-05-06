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El Rey del Pop vuelve a la cima: Michael Jackson lidera el streaming mundial tras su biopic

Con 81 millones de oyentes mensuales en Spotify y el número uno en el ranking digital global, Jackson supera en métricas a estrellas activas como Taylor Swift o Justin Bieber

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"Thriller 40" logra un balance celebratorio de la música y el fenómeno cultural que encarnó el icónico álbum sin entrar en las complejidades personales del artista. (Créditos: Paramount+)
El interés por la música de Jackson también se reflejó en Shazam, con un aumento del 140% en búsquedas. (Créditos: Paramount+)

Treinta y cuatro años después del lanzamiento del álbum más vendido de la historia, Michael Jackson volvió a conquistar las listas musicales globales. Esta vez, el impulso llegó con el estreno de Michael, el gran biopic sobre su vida producido en Hollywood.

La película, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson, llegó a los cines el 24 de abril y desató un fenómeno de consumo musical poco habitual en un artista que lleva más de quince años sin publicar material inédito.

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El impacto comenzó en la taquilla. Durante su primer fin de semana en Norteamérica, Michael recaudó 97 millones de dólares, muy por encima de las proyecciones iniciales. Tras dos semanas en cartelera, el filme ya supera los 400 millones de dólares a nivel global.

El efecto se trasladó con rapidez a las plataformas digitales. De acuerdo con datos de Luminate publicados por Billboard el 29 de abril, el catálogo en solitario de Jackson acumuló 47,9 millones de reproducciones oficiales en Estados Unidos durante el fin de semana de estreno (del 24 al 26 de abril), lo que representa un aumento del 116% frente al mismo periodo de la semana anterior. En ese mismo intervalo, Shazam registró un volumen de búsquedas un 140% mayor que el del fin de semana previo.

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Imagen de la película 'Michael'
El estreno del biopic Michael reactivó el consumo global del catálogo de Michael Jackson más de 15 años después de su última música inédita (IMDb)

Según Billboard, varias canciones del artista ya mostraban cifras en alza antes del estreno. La expectativa por la película había reactivado el interés del público en varios clásicos de su repertorio.

El fenómeno también alcanzó a las agrupaciones familiares del Rey del Pop. El catálogo de The Jackson 5 registró 3,4 millones de reproducciones durante el fin de semana de estreno, un incremento del 89% frente al periodo equivalente anterior. The Jacksons, la segunda formación tras su salida de Motown, sumó 1,8 millones de streams en esos tres días, con un alza del 104%, según Billboard.

Número uno global

A inicios de mayo, el alcance del fenómeno colocó a Michael Jackson en la cima del consumo musical por streaming. De acuerdo con Kworb, con datos actualizados al 6 de mayo, el artista alcanzó 11.245 puntos en el Global Digital Artist Ranking y lidera la clasificación durante más de tres días consecutivos. El ranking integra datos de plataformas como Spotify, Apple Music, YouTube, iTunes, Deezer y Shazam. En ese periodo, se impuso a figuras activas de la industria como Taylor Swift y Justin Bieber.

Asimismo, Michael Jackson superó los 81 millones de oyentes mensuales en Spotify, la mayor cifra de su carrera en esa plataforma.

Michael Jackson, #1 en la lista de Global Digital Artist Ranking
Michael Jackson, #1 en la lista de Global Digital Artist Ranking (Captura: Kworb)

Las canciones que impulsaron el regreso

“Billie Jean” encabezó el repunte. Según Billboard, la canción acumuló 4 millones de reproducciones en Estados Unidos durante el fin de semana de estreno y subió 60 posiciones en el chart semanal global hasta el puesto 5. Apple Music reportó que el lunes 28 de abril Jackson contaba con ocho canciones en su Daily Top 100 Global, con “Billie Jean” como la mejor posicionada en el puesto 11.

Forbes señaló además que “Billie Jean” alcanzó el puesto 11 en el ranking R&B/Hip-Hop Digital Song Sales de Billboard, lo que representa un nuevo máximo para el tema en esa lista.

“Beat It” también registró un fuerte ascenso: subió 117 posiciones hasta el puesto 15 en el chart semanal global y debutó en el ranking R&B/Hip-Hop Digital Song Sales.

“Don’t Stop ‘Til You Get Enough” y “Smooth Criminal” ingresaron al top 100 global durante el fin de semana, mientras que, entre las canciones de The Jackson 5, “I Want You Back” lideró con 994.000 reproducciones, seguida de “Blame It on the Boogie” con 559.000, de acuerdo con Billboard.

“Beat It” protagoniza uno de los mayores saltos en rankings globales, con más de 100 posiciones ganadas. (Captura de video)
“Beat It” protagoniza uno de los mayores saltos en rankings globales, con más de 100 posiciones ganadas. (Captura de video)

“Thriller” vuelve al Top 10

El repunte también se reflejó en los álbumes. La lista Billboard 200 publicada el 3 de mayo ubicó a Thriller en el puesto 7, con más de 45.000 unidades vendidas. El disco, que en 1982 pasó 37 semanas en el número uno del ranking, mantiene su vigencia más de cuatro décadas después de su lanzamiento.

La compilación Number Ones, por su parte, ascendió al puesto 21 del Top Streaming Albums, según Forbes.

El efecto "Michael Jackson" en las listas musicales
Cuatro álbumes de Michael Jackson ingresaron al ranking Billboard 200 tras el lanzamiento de su biopic (Captura/redes sociales)
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