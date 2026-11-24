La editorial Bosque Energético publica "Diario de pintura", de la escritora y pintora Ana Montes

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Qué es ser artista suele ser una pregunta existencial para quienes llevan un acto creativo a la práctica. Aunque en rigor de verdad, el sentido común suele ubicar bajo ese concepto a pintores y escultores, fundamentalmente. Posicionarse en algún lugar no suele ser cómodo para nadie.

De hecho, el anteúltimo libro de 2026 de Bosque Energético, Diario de pintura, de Ana Montes, da cuenta de ello sin expresarlo en esos términos, pero lo confirmaría ella misma para esta nota: “Si me defino como escritora o artista nunca lo sé contestar. Creo que prefiero no definirme como nada”.

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Este nuevo libro de la autora de Poco frecuente, Meditación madre y La flamenca, es la obra más íntima de quien rehúye de la no ficción, y en el que abierta y deliberadamente entrelaza sus dos expresiones y quehaceres artísticos, la escritura y la pintura. Pero no lo hace sola, casi sin querer, a partir de un ejercicio de una de sus maestras, Diana Aisenberg, se toma de la mano de su abuela y emprende el viaje del artista.

En el medio, una idea, un cuadro imposible sobre su abuela –un juego de palabras sobre su apellido–, y en el discurrir, los colores, las sensaciones, las frustraciones, y un diálogo no lineal con esa abuela que ya no es la que era. Es otra, y Ana Montes la presenta en Diario de pintura.

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Ana Montes evita definirse bajo las etiquetas de artista o escritora y afirma que prefiere pintar y escribir

—El libro se llama Diario de pintura y no “Diario de una pintura” –si bien gran parte (o la totalidad) del proceso gira en torno a esa obra puntual–. ¿Cómo llegaste a esa síntesis en el título? ¿Qué cambia nombrarlo así en lugar de anclarlo a esa pintura específica?

—La verdad es que primero vino la idea del diario de pintura, de hablar de la práctica de la pintura en general y no el diario de una pintura, que tal vez fue más lo que terminó siendo, como un hilo de esa obra en particular. Pero primero lo que yo quise hacer en mis cuadernos fue escribir sobre la pintura y sobre la diferencia de la pintura y la escritura y las similitudes. Y en esa escritura apareció la idea del hilo narrativo de una pintura que fue tomando protagonismo. Entonces, siempre se llamó así, y decidimos así dejarlo.

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—¿En qué momento decidiste que ese proceso, y no solo el cuadro en sí, merecía convertirse en un libro?

—Creo que en ningún momento decidí que el proceso merecía convertirse en un libro. El proceso surgió, como cuento ahí en el diario, de un ejercicio, de tratar de escribir otra cosa para soltar un libro anterior, una novela anterior. Y lo viví así, como un juego, como un ejercicio. Tenía unos cuadernos, tomaba notas, pasaba tiempo pensando en eso durante un poco más de un año, y creo que no lo pensé necesariamente como un proyecto de libro, sino más bien como un ejercicio lúdico o un desafío. Después se convirtió en libro, digamos.

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—En Diario de pintura el vínculo familiar que atraviesa el libro es con tu abuela. ¿Es la primera vez que una figura de tu familia ocupa un lugar tan central en tu trabajo, o es un tema que ya aparecía, de otra forma, en libros anteriores, como Meditación madre o Poco frecuente, desde la ficción?

—A mí no me queda tan cómoda la autoficción o la no ficción. No suelo escribir sobre mi vida personal. Sí, tal vez, tomo cosas de mi vida para las ficciones. Eso lo hice en todos mis libros. Pero desde Poco frecuente, que es mi primera novela, que escribí muy joven, a los 25 años, no escribía sobre un vínculo familiar directo y verdadero, como es el vínculo con mi abuela. Fue un desafío, la verdad que sí, porque a pesar de que siempre escribo sobre las mujeres de mi familia, en todos mis libros, de una manera solapada, escribir directamente sobre ella me costó bastante más.

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—A lo largo del libro intentás traducir, casi literalmente pero en forma de metáfora, el nombre de tu abuela en una pintura. ¿Por qué decidiste emprender esa síntesis para nombrarla como artista?

—Creo que no había pensado en esto que me decís de emprender una síntesis para nombrarla como artista con esta imagen metafórica de la perla de la montaña de oro. Pero sí me parecía o creo que el libro trata sobre la traducción en general, traducción de imágenes a palabras, de palabras a imágenes, de distintos idiomas, con la figura de mi abuela como lingüista. Y me parecía que era un intento por intentar traducir la sensación de que mi abuela es única e irrepetible en una imagen imposible, ¿no? Porque finalmente no se logra [la pintura].

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El libro aborda el vínculo de la autora con su abuela tras años de explorar temas familiares solo en la ficción. Montes intentó traducir en una tela el nombre y la figura de su abuela mediante un diálogo entre imágenes y palabras

—¿Cómo tradujiste ese proceso de cuadernos y telas físicas al formato final de libro impreso? ¿Lo pensaste, en algún momento, como un camino inverso?

—Fue bastante caótico traducir el proceso de cuaderno y pinturas al formato final del libro impreso. Por momentos sentía que tenía que dejar de escribir y pasar todo a la computadora. Por momentos eso hacía que editara demasiado y que eliminara un montón de entradas en el camino. Entonces, volvía atrás y decía: “Bueno, mejor ahora termino de escribir y más adelante veo”.

Así que no fue tan fácil, pero bueno, eventualmente en algún momento lo pasé a la computadora y ahí sí apareció el proyecto libro, en el que algunas tramas crecieron, otras se achicaron…

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—Hay una frase que dice “la pintura tiene mucho que ver con la pérdida”. ¿Apunta al arte en general o al estatus de Perla mientras escribías el diario?

—Yo pensaba que la pintura tiene que ver mucho con la pérdida, en el sentido de que hay que aprender a negociar con la materia, ¿no? Como hay algo que es cómo uno tiene una imagen mental y la trata de traducir a la tela, y en el medio los colores se empastan, el pincel se retoba. Hay que dejar mucho en el camino para llegar a un resultado posible. Creo que con la escritura es lo mismo, es estar siempre persiguiendo una forma de nombrar que no se puede, que nunca se puede llegar a decir. Y también eso me hacía sentido y me generaba un puente con la pérdida del lenguaje de mi abuela a medida que crecía.

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La autora asocia la resistencia física de los materiales pictóricos con la pérdida de lenguaje de su abuela lingüista

—¿Cómo te definís, como escritora o artista?

—Esa pregunta de si me defino como escritora o artista nunca la sé contestar. Creo que prefiero no definirme como nada. De hecho, me cuesta bastante decir “soy escritora” o “soy artista” o “soy pintora”. Prefiero decir que me gusta escribir y me gusta pintar.

—¿Cuándo sentiste que necesitabas las dos herramientas, la pintura y la escritura, para trabajar una misma idea? ¿Hay una jerarquía entre ambas prácticas en tu proceso o conviven en el mismo plano?

—En verdad no es que sentí que necesitaba las dos herramientas, sino que intuitivamente así sucede con todas mis ideas. Cuando tengo una idea, entra en mi pintura y en mi escritura a la vez, y son dos formas de investigar y agotar las posibilidades de un tema. Algo así, diría. Y trato de que no haya jerarquía entre ambas y que convivan. Pero bueno, no siempre es una convivencia amable. Muchas veces una le gana a la otra, toma más fuerza y así se van complementando.

—En La flamenca ya habías trabajado el arte como tema. ¿Qué diferencia encontrás entre abordar la pintura desde la ficción y hacerlo desde un diario de proceso como este?

—Me gusta pensar en este libro como una especie de lado B de La flamenca, en el sentido de que son notas que fui tomando casi en paralelo del proceso de edición de La flamenca. Son como ideas y pensamientos que me quedaban dando vueltas después de escribir ese libro, que fue un proceso inmersivo de muchos años, en el que investigué mucho y trabajé mucho. Y como decía, este tuvo algo más lúdico, como algo más como de cuaderno de notas de trabajo, ¿no? Como de todas las reflexiones que me quedaron después de escribir esa novela.

A mí me queda más cómoda la ficción, pero este libro fue como otra cosa, como otro registro.

—¿Qué representa para vos publicar ahora un diario centrado específicamente en tu práctica pictórica, si bien la escritura es mencionada a lo largo del libro, pero de costado?

—Para mí las dos cosas tienen un peso alto en el diario, y así las vivo en mi vida. Me parece que la pintura fue la protagonista de este libro en el sentido de hilo narrativo que tomó peso, que es el de este cuadro, pero todo está relacionado con todo en mi práctica artística, y también en este diario.

Fotos: gentileza prensa de Bosque Energético.