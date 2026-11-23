Furiase aseguró que el Gobierno no necesita financiarse en el exterior porque cuenta con fuentes para pagar la deuda.

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La suba del riesgo país por encima de los 1.000 puntos elevó la volatilidad financiera y presionó sobre los activos argentinos, aunque el secretario de Finanzas, Federico Furiase, sostuvo que el impacto sería acotado sobre el dólar, la inflación y la actividad. El funcionario afirmó que el superávit fiscal y las fuentes de financiamiento ya aseguradas permiten cubrir el programa financiero de este año y del próximo sin necesidad de recurrir a los mercados internacionales de deuda.

“El mundo está en un contexto internacional muy adverso, muy complicado. Estamos ante un shock internacional muy complejo, donde suben las tasas de interés y a lo que se combinó la suba del precio del barril del petróleo”, dijo Furiase.

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El funcionario agregó, en una entrevista con Radio Rivadavia, que “ahora estamos en un contexto donde además caen las bolsas del mundo, hay mucha volatilidad y eso le pega a todos los activos del mundo. Y obviamente Argentina no está exenta”.

Furiase vinculó la volatilidad global con las tasas, el petróleo y la inflación

Furiase planteó que las economías desarrolladas enfrentan presiones por el volumen de deuda acumulada y el alza de las tasas de interés. “Los países desarrollados vienen teniendo, producto de haber financiado deuda en parte con emisión, en parte con deuda. Eso fue generando inflación. Ahora los bancos centrales tienen que subir la tasa de interés y los altos déficits que tienen los financian a tasas de interés cada vez más altas”, afirmó.

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Frente a ese escenario, sostuvo que Argentina “pareciera que viene del futuro” porque, según enumeró, tiene “superávit fiscal, superávit en la balanza comercial energética” y una posición favorable ante el encarecimiento del crudo.

“Con lo cual, la suba del precio del petróleo se transforma en más dólares de exportaciones y eso es más estabilidad”, aseguró. También destacó que la mayoría de las provincias y las empresas ya colocaron deuda.

“No tenemos que salir al mundo a financiarnos”

El funcionario afirmó que la suba del riesgo país no tendría el impacto que podía tener en otros ciclos económicos porque, según dijo, el Gobierno no necesita financiar un desequilibrio fiscal en el mercado.

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“Tenemos superávit fiscal, entonces no tenemos que salir al mundo a financiarnos. La suba del riesgo país desde ese lado no nos pega”, señaló.

Furiase añadió que “tenemos el programa financiero de este año y del año que viene, en términos de la necesidad de dólares, totalmente financiado. Ya tenemos la fuente de financiamiento y no dependemos de tener que salir a los mercados”.

En esa línea, aseguró que el aumento del índice elaborado por JP Morgan tampoco afectaría las inversiones comprometidas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El Gobierno atribuyó la suba del dólar al contexto externo

El secretario de Finanzas también se refirió a la depreciación del peso y al incremento de las cotizaciones del dólar. Según explicó, el fenómeno forma parte de una tendencia internacional de fortalecimiento de la moneda estadounidense.

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“Cuando hay crisis en el mundo, los capitales se resguardan, salen de activos de más riesgo, de Chile, de Venezuela, de Brasil, de Argentina, de Turquía, y se van a Estados Unidos, a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que se denomina un fly to quality, un vuelo hacia la calidad”, afirmó.

Furiase sostuvo que “los mercados se asustan y van hacia los bonos de Estados Unidos, que son más seguros, son los activos libres de riesgo”. En consecuencia, dijo, “las monedas de todo el mundo se deprecian contra el dólar”.

“Está pasando en Brasil, en México, en Chile. El euro se está debilitando también contra el dólar. Entonces, hay un fortalecimiento global del dólar en este contexto de crisis internacional y obviamente Argentina acompaña ese contexto”, explicó.

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El funcionario consideró que la clave está en que el ajuste cambiario ocurra sin traslado a precios. “Lo importante es que se acompaña de una manera ordenada, donde no está impactando en la inflación”, afirmó.

Sobre ese punto, añadió: “Las expectativas están muy ancladas, porque hay orden fiscal y orden monetario. Por más que haya una suba del tipo de cambio, eso no desancla esas expectativas”.

Furiase también incluyó la evolución de Brasil entre los factores que inciden sobre la Argentina. “Cuando se devalúa el real en Brasil, eso también nos pega”, dijo sobre la moneda brasileña, que experimentó una devaluación de cas 20% en el último mes.

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La mirada oficial sobre la “recesión técnica”

Consultado por la posibilidad de que el dato oficial de actividad económica de septiembre, que se conocerá mañana, confirme una recesión técnica, Furiase distinguió entre la definición estadística de dos trimestres consecutivos de caída y una contracción más profunda de la economía.

“Para que haya recesión tienen que cumplir tres condiciones, entre ellas que haya una caída profunda del nivel de actividad, que esté difundida entre los distintos sectores y que sea extendida en el tiempo. Y eso no va a ocurrir”, sostuvo.

El funcionario atribuyó la caída de julio a “factores transitorios, por las lluvias, el mundial y el aumento del precio del gas”. Aseguró que “la economía empezó a recuperarse en agosto” y que en septiembre habría “una recuperación más fuerte que agosto”.

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“La recesión técnica son dos trimestres de caída consecutivos. Eso es lo que se denomina recesión técnica y puede suceder o no en función del dato”, aclaró.

Sin embargo, insistió en que la lectura relevante debe contemplar la persistencia y el alcance de la contracción. “Lo importante es el concepto de recesión más técnico, que tiene que ver con que para que haya una recesión tiene que haber una caída extendida en el tiempo y eso es lo que estoy diciendo, que es lo que no vamos a tener”, expresó.

Furiase adjudicó la caída de los bonos argentinos al contexto internacional y a la incertidumbre que generan las elecciones de 2027.

Furiase definió ese eventual escenario como una “recesión estadística” y afirmó que “fue temporal, fue muy pronunciada en un mes donde se dieron factores transitorios como el gas, las lluvias y el mundial”.

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El funcionario dijo que el programa financiero de 2027 está cubierto

Furiase afirmó que la continuidad del programa económico depende de la estabilidad institucional, el orden fiscal y la consolidación de las reformas estructurales. También vinculó la volatilidad financiera con las elecciones previstas para el año próximo.

“Hoy tenemos el año que viene elecciones, los mercados se ponen nerviosos, entonces eso genera un parate en la inversión y eso genera tener la volatilidad y la desaceleración económica que tuvimos este año producto de este shock internacional y el shock interno del año pasado”, señaló.

El funcionario planteó que una eventual continuidad del oficialismo permitiría afianzar las reformas. “Con la reelección de Javier y cuatro años más de Javier, eso se va a ver seguramente porque se va a consolidar la estabilidad macroeconómica, se van a consolidar las instituciones y sobre todo las reformas estructurales que estamos llevando a cabo para mejorar el costo argentino”, dijo.

Al abordar el esquema de deuda y financiamiento, aseguró: “Pateamos casi el 50% de la deuda en moneda local para post octubre de 2027 y tenemos los buffers, como son el swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones, el swap con China por USD 20.000 millones y la munición en los mercados de futuros”.

También afirmó que las tasas de los bonos con vencimientos posteriores a 2027 reflejan la incertidumbre política. “Las tasas de interés de los bonos suben post 2027, porque hay miedo de lo que pueda pasar después de 2027”, sostuvo.

Furiase consideró que el mercado “más temprano que tarde” incorporará una menor percepción de riesgo político. “Eso va a descomprimir el riesgo país y el dólar”, afirmó, aunque agregó: “Esperemos que la situación internacional se calme, porque eso es importante”.