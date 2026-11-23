Este lunes la capitalización bursátil de Nvidia recuperó cerca de USD 1 billón.

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En el último mes, la acción de Nvidia sufrió una caída histórica superior al 40% desde sus máximos de octubre hasta tocar un mínimo de 52 semanas en USD 124,50 el 20 de noviembre, seguida de un rebote explosivo de más del 30% este lunes, tras la reincorporación de Jensen Huang como CEO.

El recorrido cronológico de los hechos que marcaron este período en Wall Street incluye los siguientes hitos:

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Finales de octubre de 2026 – Toma de ganancias y cautela en el sector IA. Tras alcanzar un récord de USD 243,37 el 6 de octubre -con una valuación cercana a los USD 5,8 billones-, la acción comenzó a retroceder hacia la zona de los 204 a 216 dólares al cierre del mes, arrastrada por la rotación de carteras fuera del sector tecnológico y dudas del mercado sobre el retorno de las multimillonarias inversiones en centros de datos.

Inicios de noviembre de 2026 – Efecto elecciones legislativas en EEUU. El triunfo demócrata en las elecciones de medio término -con mayoría en ambas cámaras- intensificó los temores a mayores regulaciones sobre la inteligencia artificial y controles más estrictos a la exportación de chips avanzados, llevando el papel por debajo de los 187 dólares.

8 y 9 de noviembre de 2026 – Estalla el escándalo de espionaje e investigación interna. Tras revelaciones periodísticas sobre una relación extramatrimonial de Jensen Huang con Alice Huang. La ex ejecutiva de la firma singapurense Megaspeed fue señalada por inteligencia estadounidense como presunta agente china. Además, debido otras relaciones internas, el directorio abrió una investigación independiente. La acción cerró el 9 de noviembre en 178,67 dólares.

El regreso de Jensen Huang produjo un salto de más de 30% de la acción de Nvidia. (Foto: Reuters)

11 y 12 de noviembre de 2026 – Renuncia de Jensen Huang. El directorio aceptó la renuncia inmediata de Huang tras 33 años al frente de la compañía y designó a la directora financiera (CFO), Colette Kress , como CEO interina. El 12 de noviembre la acción llegó a hundirse hasta un 14% intradía y cerró en USD 166,19 con un volumen récord de negociación.

17 de noviembre de 2026 – Resultados trimestrales récord opacados por la crisis. Nvidia reportó ingresos del tercer trimestre fiscal por USD 115.800 millones (+103% interanual), superando holgadamente las estimaciones de Wall Street y destacando el inicio de entregas de su arquitectura Vera Rubin . Sin embargo, el directorio descartó inicialmente el regreso de Huang y creó un comité de seguridad nacional, por lo que la acción siguió cayendo hasta 155,46 dólares.

20 de noviembre de 2026 – Investigación contable de la SEC y mínimo anual. Informes de The Wall Street Journal y Reuters revelaron que la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de EEUU) investiga las prácticas contables de Nvidia, sus acuerdos de financiamiento a clientes de IA y la divulgación de ventas en Asia (como el caso de Megaspeed y el desvío de chips hacia China). La acción se desplomó un 14% en el día, cuando tocó un piso de USD 124,50 y cerró en 125,53 dólares.

22 y 23 de noviembre de 2026 – Restitución de Jensen Huang y rebote de más del 30%. El domingo 22, tras consultas con altos funcionarios del gobierno estadounidense -incluso el respaldo público del presidente norteamericano Donald Trump- que descartaron riesgos inmediatos para la seguridad nacional, el directorio restituyó por unanimidad a Huang como presidente y CEO. Durante la sesión los títulos de Nvidia saltaron más de un 32% hasta superar los 170 dólares. De este modo, la compañía recuperó en cuestión de horas cerca de USD 1 billón en capitalización bursátil en una sola rueda, a USD 4,02 billón, aunque se mantiene todavía por debajo de los niveles de octubre debido a que continúan abiertas las investigaciones de la SEC, el FBI y el Departamento de Justicia.

En este marco, legisladores estadounidenses de ambos partidos criticaron duramente la decisión de Nvidia de reincorporar a Huang como presidente ejecutivo y dijeron que el Congreso debe aprobar una ley para restringir las exportaciones de chips estadounidenses a China y obtener respuestas.

La senadora demócrata Elizabeth Warren, que presidirá la Comisión de Banca a partir de enero, calificó de “imprudente” la decisión de reincorporar a Huang, y añadió que el directorio aún le debe respuestas al Congreso sobre el cumplimiento de los controles de exportación de Estados Unidos.

El Congreso estudia la aprobación de una ley para restringir las exportaciones de chips estadounidenses a China y obtener respuestas. (Foto: EFE)

“El regreso de Jensen Huang no hace sino aumentar la urgencia de convertir en ley los proyectos de ley bipartidistas sobre control de exportaciones y de garantizar que Nvidia no ejerza presión para bloquear dicha legislación y ponga en peligro nuestra seguridad nacional”, dijo Warren.

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El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, señaló que la reincorporación ponía de manifiesto la importancia de aprobar una legislación que endurezca las restricciones a las exportaciones de chips estadounidenses a China.

“Los demócratas ejercerán todo su poder para investigar cualquier irregularidad cometida por el Gobierno de Trump, Jensen Huang, otros ejecutivos de Nvidia y cualquiera que ponga en peligro nuestra seguridad nacional en aras del beneficio económico”, dijo Schumer.

Respaldo decisivo de Trump

El presidente Donald Trump declaró en la CNBC que había presionado al directorio de Nvidia para que reincorporara a Huang y que no creía que el directorio lo habría hecho sin su intervención.

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La semana pasada, Huang aceptó testificar ante el Senado de Estados Unidos en una audiencia pública, informó un asesor del senador republicano Tim Scott, de Carolina del Sur, mientras los legisladores investigan las acusaciones sobre los vínculos de Huang con una mujer acusada de ser una espía china.

El diputado Don Bacon, republicano por Nebraska, dijo: “Huang se vio comprometido y fue utilizado por una espía china. Nvidia debería haber seguido adelante sin Huang y haber hecho caso omiso del inexplicable deseo del Gobierno de salvar a Huang. El Congreso debe llegar al fondo del asunto y averiguar quién autorizó la venta de chips informáticos de alta gama a China”.

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El senador republicano John Cornyn, de Texas, también cuestionó la decisión del directorio. “¿No hay riesgo para la seguridad nacional? ¿En qué se basan?”, publicó Cornyn en “X”.