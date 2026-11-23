Wall Street se esperanza con un rebote que permita terminar el 2027 en positivo.

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Las bolsas internacionales parecieron recobrar la confianza este lunes, con una importante recuperación general de las cotizaciones, que habían sido sacudidas la semana anterior. Nvidia decidió reincorporar a Jensen Huang como CEO y la noticia funcionó como detonante para una ola de compras que contribuyó a borrar el sabor amargo de la rueda del viernes anterior.

Aunque en la Argentina no hubo negocios financieros, debido a la celebración del Día de la Soberanía, el contagio sí fue importante para los precios de acciones y bonos domésticos que se negocian en Nueva York.

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Las acciones del gigante de los chips Nvidia repuntaron 31,6% este lunes, a 165,19 dólares, después de que el desplome del mercado de la IA provocara una caída en picada de las acciones de semiconductores, que registraron su peor semana desde 2001. Las acciones rompieron una racha de siete días de pérdidas después de que el presidente de los EEUU Donald Trump pidiera públicamente a la junta directiva del gigante de los chips de IA que restituyera a Jensen Huang como director ejecutivo, decisión que se confirmó antes de la apertura de la operatoria formal de Wall Street.

El índice tecnológico Nasdaq rebotó un 6,5%, con lo que consiguió recuperar ampliamente las pérdidas del viernes anterior, otra vez por encima de los 24.000 puntos. El Dow Jones de Industriales avanzó un 3,1% y el promedio S&P 500 ganó 4,7 por ciento.

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Pese al feriado en Argentina, los activos domésticos exhibieron una recuperación desde sus precios mínimos del año

En cuanto a los activos argentinos que son negociados en el exterior, los ADR y acciones operados en dólares exhibieron ganancias generalizadas. Destacaron Globant (+9,5%), seguido por Satellogic (+7,1%), Grupo Galicia (+5,5%) y Cresud (+5,5%).

Los bonos soberanos en dólares de Argentina rebotaron en un rango de 1,5% en promedio, un movimiento combinado con la caída de precios de los bonos del Tesoro de los EEUU -lo que aumentaba su rentabilidad en unos cuatro puntos básicos- redundó en una amplia baja de 30 puntos en el riesgo país de Argentina, ahora en los 1.035 puntos básicos, luego de tocar un piso intradiario en los 1.015 puntos.

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“Tras la debilidad reciente, Wall Street arranca la semana con un fuerte rebote técnico, ante el regreso de Jensen Huang como CEO de Nvidia tras el operativo clamor, ante lo cual los ADR y los bonos en dólares -durante el feriado local- aprovechan para sumarse, mientras se espera la pulseada en el Senado por la suspensión de las PASO. Luego del brutal castigo acumulado, que disparó al riesgo país por encima de los 1.000 puntos básicos, también los bonos responden con una recuperación promedio del 1,5% entre las principales referencias. Resulta importante que las autoridades definan cómo se afrontará el próximo vencimiento de renta y capital de enero, por unos USD 4.500 millones, y también que se revise el programa financiero de 2027 en vista del nuevo contexto financiero”, definió el economista Gustavo Ber.

“Con el regreso de Jensen Huang como CEO de Nvidia, tras un intenso operativo clamor, Wall Street ensaya un fuerte rebote, luego de que S&P 500 testeara una corrección del 10% desde los máximos y el Nasdaq cercana al 20%. Mientras, los estrategas siguen debatiendo si la toma de ganancias ya resultaría suficiente, con la atención puesta en la firmeza que podrá seguir exhibiendo dicho sector, toda vez que las utilidades resultan el pilar del apetito por riesgo”, agregó el titular del Estudio Ber.

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Los precios del crudo bajaron más de 3%, mientras los inversores se centran en los flujos petroleros de Oriente Medio, con los continuos ataques a buques y refinerías en la región como factor de apoyo.

Los futuros del Brent del Mar del Norte cedieron 3,3%, a USD 89,53 el barril para entregar en enero, el nivel más bajo desde el 29 de agosto, tres meses atrás. Los contratos del WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos, también para enero, restaron 3,8%, a USD 80,274 el barril. El Brent perdió un 4% la semana pasada y el WTI, un 5 por ciento.

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Laura Torres, directora de Inversión, IMB Capital Quants, destacó “el enorme peso sistémico que mantiene el liderazgo corporativo en inteligencia artificial sobre el sentimiento global, donde la resolución política en torno a Nvidia actuó como un potente detonante de cierre de posiciones cortas que devolvió en un solo día gran parte del terreno perdido durante la corrección de la semana anterior”.

“Sin embargo, el fuerte retroceso del crudo WTI y Brent junto con la fortaleza simultánea del índice DXY (Dollar Index) y el oro sugiere que los flujos institucionales siguen discriminando cuidadosamente entre la euforia tecnológica de corto plazo y la persistencia de riesgos geopolíticos y monetarios subyacentes”, observó Torres.

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Mejoró el humor de los inversores en el exterior y repuntaron las acciones argentinas. (Foto: EFE)

Una baja del riesgo país -que llegó a estar cerca de los 400 puntos básicos a comienzos de julio de este año- es crucial para la estabilización financiera de cara a un 2027 con elecciones presidenciales.

“El principal riesgo es que se genere un círculo negativo en el que el elevado costo de financiamiento limite el acceso al crédito internacional, obligue a utilizar recursos propios para afrontar los vencimientos y termine dificultando todavía más la acumulación de reservas. Argentina puede verse perjudicada por un escenario global adverso, pero para recuperar el interés de los inversores necesita resolver sus propias incertidumbres financieras”, consideró Martín Mazza, director de MM Investments.

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En la semana continuará el foco inversor en lo que suceda con el dólar en la plaza local -el mayorista quedó a $1.580 y el minorista, a $1.600-, que aceleró el ritmo de aumento con el impulso de la devaluación del real brasileño, ahora en 5,93 reales por unidad.

“A fin de octubre, la posición corta del BCRA en futuros del dólar se redujo a cero (-USD 42 millones en el mes). El short del BCRA había tocado un máximo de USD 6.800 millones a fin de septiembre de 2025, en medio de la fuerte demanda de cobertura cambiaria asociada al ruido pre-electoral. A partir de entonces, se redujo progresivamente, lo que incrementa el margen de maniobra del Central para intervenir en caso de presiones excesivas de dolarización”, observó Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Compañia.

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“La demanda de cobertura cambiaria desde abril de este año venía siendo abastecida principalmente con ventas de instrumentos Dollar Linked. Pero dada la fuerte suba del interés abierto en Rofex en las últimas rueda, no descartamos que el Central haya vuelto intervenir en dicho mercado para hacer frente a las presiones cambiarias”, añadió Ortiz Villafañe.