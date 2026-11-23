El Indec publicará el dato de actividad de septiembre, después de una semana con suba del riesgo país y del dólar mayorista.

Guardar

La semana pasada sumó presión sobre el equipo económico: el riesgo país superó los 1.000 puntos básicos (p.b.) y el dólar mayorista subió hasta 1.580 pesos. En esta, el Gobierno puede recibir otra señal adversa desde la actividad. Mañana, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá una cifra que podría confirmar la entrada de la economía en recesión técnica.

La atención estará puesta en el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que permitirá conocer la evolución oficial de septiembre. Se trata de un mes clave, porque completa el tercer trimestre del año. Las proyecciones de consultoras anticiparon una recuperación respecto de agosto, aunque también señalaron que ese movimiento no compensó la caída acumulada durante julio y agosto.

PUBLICIDAD

Las estimaciones de Equilibra y Orlando J. Ferreres & Asociados coincidieron en que septiembre mostró una variación mensual positiva en las series desestacionalizadas. Sin embargo, ambas consultoras ubicaron sus cálculos interanuales en terreno negativo y proyectaron una contracción de la economía durante el tercer trimestre.

¿Recesión técnica?

Equilibra calculó que el EMAE creció 0,5% en septiembre frente a agosto, una vez descontados los factores estacionales. El Índice General de Actividad (IGA), elaborado por Ferreres, estimó una mejora más moderada: 0,1% mensual bajo la misma metodología.

Las proyecciones difirieron en la intensidad de la mejora mensual, pero coincidieron en que la actividad no recuperó durante septiembre la caída acumulada en los dos meses anteriores. Julio y agosto dejaron retrocesos que condicionaron el resultado del trimestre.

PUBLICIDAD

En la comparación interanual, Equilibra estimó que el EMAE cayó 1% frente a septiembre de 2025. Ferreres proyectó una baja de 0,8% para su IGA en relación con el mismo mes del año anterior. Septiembre puede registrar una suba frente a agosto, pero aun así cerrar por debajo de los niveles de 2025 y sostener un resultado trimestral negativo.

Las consultoras anticipan una caída interanual de entre 0,8% y 1% en septiembre. (Foto: Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Para Equilibra, la actividad del tercer trimestre quedó 2,6% por debajo del segundo trimestre en términos desestacionalizados. Ferreres estimó una contracción menor, de 1,2%, aunque también ubicó el período entre julio y septiembre por debajo del trimestre anterior.

Las dos mediciones privadas anticiparon una caída trimestral. La publicación del EMAE el martes definirá si el cálculo oficial acompaña esa tendencia y si el resultado consolida el uso de la expresión “recesión técnica” para describir la evolución reciente de la economía.

PUBLICIDAD

La historia del concepto

Por recesión técnica se entiende la caída del nivel de actividad en dos trimestres consecutivos. El concepto se generalizó como referencia para medir una contracción económica a partir de variaciones trimestrales. La expresión se atribuye al economista Julius Shiskin, de la oficina de estadísticas laborales de Estados Unidos. Shiskin, que presentó la regla como “pauta simplificada” en un artículo en The New York Times en el año 1974.

Ese criterio, sin embargo, no tiene el respaldo de la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas de EE.UU. (NBER, por sus siglas en inglés, que pese a lo que sugiere su nombre es una institución privada dedicada a la investigación económica) y es el que determina oficialmente cuando ocurre una recesión en EE.UU. Un comité de ocho expertos de la NBER determina las fechas de los picos y los valles del ciclo económico, con demoras que pueden superar los 20 meses y no se limita a medir dos trimestres consecutivos de caídas del PBI, sino varios datos más. Según el comité, una recesión corresponde al tramo que va desde un pico hasta un valle del ciclo económico. La expansión, en cambio, se extiende desde el final de ese valle hasta un nuevo pico.

PUBLICIDAD

La diferencia entre ambas referencias se concentra en el método. La pauta atribuida a Shiskin toma las variaciones trimestrales como una señal simplificada. El NBER establece los cambios de fase del ciclo a partir de la identificación de picos y valles, con un procedimiento que puede registrar demoras prolongadas.

Aunque Juan Mario Jorrat, profesor emérito de la Universidad Nacional de Tucumán y especialista en ciclos económicos, afirmó que la economía argentina está en recesión desde marzo del año pasado. La evaluación de Jorrat se basa en el ICA-Arg, una serie de indicadores coincidentes elaborada por el Centro de Investigaciones del Ciclo Económico (Cicec), de las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe. De acuerdo con esa serie, la actual constituye la novena recesión identificada por el indicador, que toma un conjunto de variables para establecer la evolución del ciclo económico. La referencia sitúa el inicio de la fase recesiva cerca de 20 meses antes de sus declaraciones, un período más amplio que el análisis limitado a las variaciones de los dos últimos trimestres.

PUBLICIDAD

La proyección de Caputo

A días de que el Indec dé a conocer el dato de actividad de septiembre, el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que no llegaron los “mejores 18 meses” que esperaba el Gobierno. El funcionario atribuyó ese resultado a la guerra en Oriente Medio y al temor por un eventual retorno del kirchnerismo.

Caputo sostuvo, no obstante, que la actividad mostró una recuperación desde agosto y que el Gobierno espera que esa tendencia se extienda hasta el final del año. “Esperamos ahora un fin de año con una continuidad con la tendencia que estamos viendo ahora”, afirmó el Ministro. La declaración formó parte de una defensa del programa económico, aun cuando admitió que el crecimiento quedó por debajo de los cálculos iniciales.

PUBLICIDAD

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la actividad comenzó a recuperarse en agosto y espera que continue hasta fin de año. (Maximiliano Luna)

En línea con esa afirmación, el consumo masivo mostró en octubre su primera variación interanual positiva de 2026. El último informe de Scentia, empresa que releva cantidades vendidas en seis canales de comercialización, registró una suba de 0,9% frente a octubre de 2025.

El resultado llegó después de nueve meses de cifras negativas. Entre enero y septiembre, todos los meses cerraron por debajo del nivel registrado en el mismo período del año anterior.

Frente a septiembre, el consumo masivo creció 6,2%. La mejora mensual e interanual de octubre no modificó el resultado acumulado de los primeros diez meses, cuando las ventas quedaron 2,3% por debajo de igual período de 2025.

PUBLICIDAD

Los supermercados de cadena registraron una baja interanual de 0,3% en octubre. Los autoservicios independientes retrocedieron 0,4% respecto del mismo mes de 2025. Ambos canales mostraron una mejora frente a septiembre: las cadenas crecieron 9,5% y los autoservicios, 8,9%. En el acumulado anual, los dos formatos mantuvieron caídas: 3,5% en las cadenas y 2,9% en los autoservicios.

Los mayoristas registraron la baja interanual más pronunciada entre los canales analizados. Sus ventas cayeron 6,4% frente a octubre de 2025, aunque subieron 8,9% respecto de septiembre. En los primeros diez meses del año, el canal acumuló una contracción de 3,5 por ciento.

PUBLICIDAD

El punto esta en que las farmacias y el comercio electrónico fueron los únicos formatos con resultados positivos en las tres comparaciones del informe: variación interanual de octubre, evolución frente a septiembre y saldo acumulado del año.

Las farmacias crecieron 3,2% frente a octubre de 2025 y acumularon una suba de 1,2% en los primeros diez meses. El comercio electrónico avanzó 33,2% interanual en octubre y registró un crecimiento acumulado de 35%. Los kioscos y comercios tradicionales aumentaron 1,6% frente a octubre de 2025. En el acumulado entre enero y octubre, ese canal mantuvo una caída de 2%.