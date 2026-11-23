El gobernador bonaerense impulsó una resolución que desde enero de 2027 obligará a los empleadores de la provincia a informar mensualmente datos salariales y de jornada laboral

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Desde enero de 2027, los empleadores de la provincia de Buenos Aires deberán informar cada mes cuánto pagaron en salarios y cómo controlan la jornada de su personal, según lo establece una nueva resolución del Ministerio de Trabajo bonaerense.

La medida, impulsada por el gobierno de Axel Kicillof, generó el rechazo de la Sociedad Rural Argentina y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, que pidieron suspender su aplicación por considerar que duplica registros ya exigidos por la Nación y agrava la carga administrativa sobre las empresas.

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La normativa obliga a los empleadores a presentar una declaración jurada mensual a través del Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos (F.U.T.U.R.O.), que deberá incluir información salarial y de jornada laboral, recibos de haberes y comprobantes bancarios de acreditación de salarios, entre otra documentación respaldatoria. Según consta en la normativa, la presentación será obligatoria para todos los empleadores del distrito con personal en relación de dependencia, con independencia del tamaño de la empresa o del sector de actividad, y deberá realizarse dentro de los plazos que fije la autoridad provincial.

Según un comunicado que difundió la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la medida choca con la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, sancionada este año a instancias del Gobierno nacional. Esa norma, que apuntó a unificar y simplificar los registros laborales en todo el país, modificó el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo y estableció que la registración laboral ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) “será suficiente a todos los efectos, sin que puedan exigirse requisitos adicionales por parte de ninguna otra autoridad”.

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El objetivo fue concentrar en un solo organismo nacional la información sobre empleo, para evitar la proliferación de exigencias provinciales o municipales que históricamente fragmentaron y encarecieron el cumplimiento normativo. Para la CAC, la resolución bonaerense viola esa prohibición expresa al imponer una segunda ventanilla de información que replica datos ya volcados ante ARCA.

Además, más allá del conflicto normativo, ambas entidades advirtieron sobre el impacto concreto en las empresas. La CAC señaló que la obligación genera nuevas contingencias sancionatorias para los empleadores e incrementa los costos operativos, con un efecto especialmente sensible sobre las pymes, que son las que cuentan con menos recursos humanos y tecnológicos para absorber nuevas exigencias administrativas. Para estas empresas, el cumplimiento del F.U.T.U.R.O. implica destinar tiempo y personal a la preparación de documentación que, según las entidades, ya obra en poder del Estado nacional.

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La nueva normativa exige la presentación de una declaración jurada mensual con recibos de haberes y comprobantes bancarios de acreditación de salarios, entre otra documentación

La Sociedad Rural Argentina (SRA), por su parte, cuestionó que se sumen nuevas cargas burocráticas “en un contexto en el que se necesita promover la producción, la inversión y la generación de empleo”, y advirtió que el Estado puede garantizar el cumplimiento de las normas laborales sin “multiplicar trámites” ni trasladar obligaciones permanentes al sector privado.

Tanto la SRA como la CAC formalizaron el pedido de que las autoridades provinciales reconsideren la resolución bonaerense antes de su entrada en vigencia. La Cámara reconoció las facultades fiscalizadoras de la provincia, pero subrayó que deben ejercerse “en armonía con la legislación nacional, sin superponer exigencias que desvirtúen los avances alcanzados en materia de modernización y simplificación”.

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La SRA reclamó condiciones que “generen previsibilidad” y favorezcan la creación de empleo formal, en lugar de sumar obstáculos a la actividad productiva. “Entendemos que el Estado debe garantizar el cumplimiento de las normas laborales, pero esto no puede significar multiplicar trámites, generar controles innecesarios ni trasladar permanentemente nuevas obligaciones al sector privado”, resaltó la entidad comandada por Nicolás Pino.

La Resolución N° 260/2026 entra en vigor en enero de 2027, lo que deja pocas semanas para que el gobierno provincial defina si mantiene, modifica o suspende la obligación ante las objeciones del sector privado. Hasta el momento, el Ministerio de Trabajo bonaerense no emitió ninguna respuesta pública a los comunicados de las entidades.

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