El empresario recordó las limitaciones a la circulación y a los encuentros sociales durante la emergencia sanitaria. (Foto: EFE)

Guardar

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, publicó un mensaje en defensa de los individualismo y cuestionó los argumentos vinculados al “beneficio colectivo”. En su planteo, también apuntó contra la gestión de la pandemia de coronavirus que encabezó el gobierno de Alberto Fernández entre 2020 y 2022.

Galperin sostuvo que las restricciones aplicadas durante ese período afectaron libertades personales bajo el argumento de contener la emergencia sanitaria. Además, contrapuso esas medidas con las fiestas realizadas en la residencia presidencial de Olivos, que se conocieron después de que se impusieran limitaciones a la circulación y los encuentros sociales.

PUBLICIDAD

Galperin cuestionó el “beneficio colectivo”

El empresario planteó que las experiencias de la pandemia deberían ser tenidas en cuenta ante los debates sobre la relación entre los derechos individuales y las decisiones del Estado.

“Cada vez que te hablen del beneficio colectivo por sobre el individualismo acordate de lo que hicieron en la pandemia, cuando te sacaron todos tus derechos individuales (hasta te prohibieron salir a caminar en soledad por una plaza) por el bien colectivo (“aplanamos la curva Alberto”). Todo mientras “El Estado” hacia fiestas en Olivos”, escribió el empresario en su cuenta oficial de X.

El fundador de Mercado Libre cuestionó a los que defienden el "beneficio colectivo" y defendió el individualismo. (@marcos_galperin en X)

En el tramo final de su declaración, Galperin mencionó las reuniones que tuvieron lugar en la Quinta de Olivos durante la vigencia de las restricciones sanitarias. El hecho derivó en una controversia política y judicial que involucró a tanto a Fernández como a asistentes a esos encuentros.

PUBLICIDAD

Otras opiniones

El magnate se muestra muy activo en las redes sociales, donde suele intervenir con opiniones sobre la economía argentina, la marcha de sus empresas y discusiones de política internacional. Sus publicaciones alternan entre la defensa de las operaciones de Mercado Libre y Mercado Pago, críticas a dirigentes extranjeros y comentarios sobre debates locales vinculados al crédito, el consumo y la gestión pública.

Uno de esos intercambios ocurrió en agosto, cuando respondió a los cuestionamientos sobre la mora de los créditos otorgados a través de Mercado Pago. El empresario rechazó que las fintech fueran las principales responsables del crecimiento de los incumplimientos dentro del sistema financiero y comparó los datos de su compañía con los de las entidades públicas.

PUBLICIDAD

“La mediana de mora de los Bancos Públicos es $1.4 millones mientras que la de Mercado Libre es de $0.1 millón... Del total de la mora del sistema, menos del 3% es de Mercado Libre mientras que Banco Nación y Provincia concentran el 15 por ciento”, escribió. Galperin reaccionaba a un análisis sobre la composición de las deudas impagas y la cantidad de usuarios con obligaciones vencidas.

En el mismo mensaje, cuestionó a quienes señalaban a Mercado Pago como el eje de la discusión sobre la morosidad. Se refirió a los “Perionistas escandalizados por la mora” y sostuvo que “no mencionan nada del aumento en la cantidad y montos de créditos que sí se pagan en tiempo y forma”.

PUBLICIDAD

Galperin también había intervenido en el debate sobre la mora de los créditos otorgados a través de Mercado Pago.

La publicación se produjo mientras crecían los cuestionamientos sobre la expansión del crédito digital y el aumento de los deudores en mora, en un contexto en el que la irregularidad en el pago de los créditos a las familias tocó su mayor nivel en más de 20 años.

La actividad del fundador de Mercado Libre también incluye intervenciones sobre la política de otros países. El 1 de octubre, apuntó contra el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, quien había llegado al cargo tras ser proclamado líder del Partido Laborista, sin una elección general y como único aspirante en la interna partidaria.

PUBLICIDAD

Galperin respondió a un video difundido por Burnham y cuestionó su legitimidad para conducir el gobierno británico. “No fuiste elegido por el pueblo británico para liderarlos. Hackeaste el sistema para convertirte en primer ministro. No tenés la autoridad moral para liderar el país”, escribió en X. Luego sumó otra crítica, dirigida a las posiciones políticas del mandatario: “Tenés las ideas equivocadas”.

Días después, el 7 de octubre, volvió a involucrarse en una discusión internacional a partir de una publicación de Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, difundida en el tercer aniversario del ataque de Hamas contra Israel. El funcionario recordó a las víctimas israelíes y, a la vez, cuestionó al gobierno israelí por su ofensiva en Gaza.

PUBLICIDAD

La respuesta de Galperin fue breve y sin argumentos adicionales. Debajo del mensaje de Mamdani, escribió: “Fuck off” (andate al carajo, en castellano). El empresario ya había expresado opiniones críticas sobre el alcalde neoyorquino y sobre el conflicto en Medio Oriente, un tema que figura entre los asuntos internacionales sobre los que suele pronunciarse en redes sociales.