En definitiva, la pandemia se suma a los problemas de estructurales de la Argentina. Un modelo económico que ya tiene décadas para demostrar que no funciona, y que esa falta de crecimiento económico lo busca tapar con gasto público y el relato de “Estado presente”. Estrategia que le suma un segundo problema: una eterna inflación para financiarlo, cuando no se consume el poco ahorro privado que encuentra . Sin ahorro no hay inversión, y sin inversión no hay crecimiento. La Argentina de los últimos 80 años.