Crimen y Justicia

“Les traje el postre a mis hermanos”: intentó ingresar cocaína oculta en un pote de dulce de leche y terminó detenida

El hallazgo se produjo durante una requisa en una comisaría en la provincia de Misiones. La mujer involucrada intentó entregarle la droga a sus familiares que también estaban presos

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Cocaína dulce de leche comisaría
La mujer quedó notificada por infracción a la ley de estupefacientes

Una mujer de 30 años fue descubierta cuando intentaba ingresar cocaína oculta en un pote de dulce de leche a una comisaría de la ciudad de San Javier, en la provincia de Misiones. La involucrada buscaba entregarle la droga a sus dos hermanos que están detenidos por una causa federal.

Según pudo saber Infoabe de fuentes policiales, el hecho ocurrió el último lunes por la noche, cerca de las 23 horas, en la Comisaría de San Javier. Durante la requisa, los agentes encargados del procedimiento divisaron que el envase de dulce de leche presentaba signos de haber sido abierto y manipulado de manera disimulada.

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Ante la sospecha, inspeccionaron el recipiente y hallaron en su interior dos envoltorios con una sustancia blanca y se llamó a las unidades especializadas para que hagan los análisis correspondientes. “Les traje el postre a mis hermanos”, manifestó la mujer antes de ser descubierta.

Cocaína Dulce de leche Misiones
La cocaína estaba oculta dentro de un pote de dulce de leche

La Sección Drogas Peligrosas de la Unidad Regional VI se hizo presente en la comisaría y llevaron a cabo las pruebas de campo correspondientes y confirmaron que la sustancia encontrada era cocaína, la cual fue secuestrada como prueba para la investigación.

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El procedimiento, autorizado por la Fiscalía y el Juzgado Federal de Oberá, derivó en la notificación formal de la mujer por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes. Se le informaron sus derechos y garantías procesales, y quedó supeditada al avance de las actuaciones judiciales mientras la investigación continúa.

Cocaína Dulce de leche Misiones
Tras el descubrimiento de la droga, la mujer de 30 años fue detenida

Asimismo, la droga incautada quedó a disposición de la Justicia federal, que ahora intenta determinar si la joven actuó por cuenta propia o como parte de una maniobra más amplia para ingresar estupefacientes a la dependencia policial.

Cocaína Dulce de leche Misiones
La droga incautada quedó a disposición de la Justicia federal

Un hecho similar se registró a principios de mayo en la provincia de Santa Fe, donde una mujer de 42 años fue detenida al intentar ingresar seis envoltorios de cocaína ocultos en trozos de carne precocida a la Unidad Penitenciaria Nº 2 “Las Flores”. Las pruebas de la Policía de Investigaciones (PDI) determinaron que la droga, fraccionada en varios paquetes con un peso total de 37 gramos, estaba destinada a un interno del pabellón 7.

Sobre este caso, la secretaria de Asuntos Penales de Santa Fe, Lucía Masneri, sostuvo que la cantidad y el fraccionamiento “excede el consumo personal” y explicó que el hallazgo fue considerado microtráfico porque “eran varias bochitas pequeñas distribuidas en varios bifes”.

Todo comenzó cuando la detenida se presentó en el penal para una visita y los agentes, al notar una actitud sospechosa, revisaron los alimentos y encontraron la droga en cortes internos de la carne que no habían pasado por el escáner.

La fiscal Yanina Tolosa dispuso la detención de la mujer bajo la carátula de suministro gratuito de estupefacientes y ordenó el secuestro de su teléfono para analizar posibles vínculos. El destinatario de la droga fue trasladado preventivamente a un sector de aislamiento.

Masneri aclaró que la normativa penitenciaria sólo permite el ingreso de ciertos alimentos precocidos en unidades de alta seguridad y, tras el hallazgo, se reforzaron las restricciones sobre el ingreso de comida. La funcionaria también advirtió que el escáner es eficaz para detectar metales, pero tiene limitaciones frente a sustancias orgánicas como la cocaína, por lo que la experiencia de los agentes resulta fundamental.

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