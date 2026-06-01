Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en junio 2026 con el aguinaldo y el bono incluidos

Los jubilados de ANSES en junio 2026 verán aumentados sus ingresos por la actualización automática, el bono extraordinario y el medio aguinaldo (REUTERS/Francisco Loureiro)

En junio de 2026, los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) verán reflejado un aumento en sus ingresos, como resultado de la actualización automática por inflación, la acreditación del bono extraordinario y la liquidación del medio aguinaldo.

El porcentaje de incremento para este mes responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, que fue del 2,58%. Además, el calendario de pagos se organiza por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios, y tiene en cuenta los días feriados para garantizar el acceso a los haberes sin inconvenientes.

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La fórmula de movilidad previsional establece que los haberes se ajustan todos los meses tomando como referencia la inflación de dos meses previos. Por lo tanto, el aumento de junio se basa en la variación de precios registrada en abril.

El porcentaje de aumento en haberes y pensiones de ANSES en junio se fija mediante el Índice de Precios al Consumidor de abril, que fue 2,58% (Imagen Ilustrativa Infobae)

A estos conceptos se suma el bono previsional, vigente desde marzo de 2024, y el medio aguinaldo, que equivale al 50% de la mayor remuneración mensual del semestre.

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Cuánto cobrarán los jubilados en junio 2026 con aguinaldo y bono

El haber mínimo para los jubilados de ANSES en junio será de $403.318 brutos. Tras descontar el aporte al PAMI, el monto neto queda en $391.218. A este ingreso se le suma un bono extraordinario de $70.000, vigente desde hace más de dos años, lo que eleva el total mínimo a $473.318 brutos y $461.218 netos.

En cuanto al medio aguinaldo, equivaldrá al 50% del mayor haber mensual del semestre. Así, quienes perciban la jubilación mínima cobrarán en junio un total bruto de $674.977, que surgirá de sumar el haber mensual, el bono y el aguinaldo.

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La jubilación mínima en junio 2026 será de $403.318 brutos, a lo que se suma un bono de $70.000 y el medio aguinaldo

Para los titulares de la jubilación máxima, el monto alcanza los $2.713.948 brutos tras el aumento, mientras que el ingreso neto, una vez descontado el aporte al PAMI, queda en $2.563.211. El aguinaldo correspondiente para este grupo es de $1.356.974, lo que eleva el total a $4.070.922,27 en el mes.

En todos los casos, el pago del aguinaldo se realiza en la misma fecha que la prestación principal, de acuerdo al cronograma definido por ANSES según la terminación del DNI y el nivel de ingresos.

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El bono previsional de $70.000 se acredita junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo, pensiones no contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, el bono se otorga de manera proporcional hasta alcanzar un tope de $473.317,99.

Cuánto cobrarán los pensionados en junio 2026 con aguinaldo y bono

Para los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto en junio será de $322.654, y se suma el bono extraordinario de $70.000. El medio aguinaldo para este grupo se calcula en $161.327, de modo que el ingreso total a percibir en el mes alcanza los $553.981,59.

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En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), tanto por invalidez como por vejez, el haber con aumento es de $282.322,60, al que se adiciona el bono de $70.000 y el aguinaldo de $141.161,30. Así, el monto total para este grupo llega a $493.483,90 en junio.

El haber máximo para los jubilados de ANSES, incluyendo el aguinaldo y el bono, alcanzará los $4.070.922 en junio 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bono extraordinario se acredita junto al haber mensual y el aguinaldo, sin necesidad de trámites adicionales. Para todos los beneficiarios, la fecha de cobro coincide con el calendario dispuesto por ANSES para cada prestación y la terminación del DNI.

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El calendario de pagos de junio 2026 de ANSES

El cronograma de pagos de ANSES para junio de 2026 está organizado según la terminación del DNI de cada beneficiario y contempla los feriados nacionales, lo que puede modificar algunas fechas para asegurar el acceso a los fondos.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

El calendario de pagos de ANSES para junio 2026 está estructurado por la terminación del DNI y considera los feriados nacionales

Pensiones No Contributivas:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo:

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio