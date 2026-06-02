Sociedad

Un amplio operativo de Temaiken rescató a un grupo de lobos marinos que estaban varados y en graves condiciones

La organización recibió diez alertas en menos de 72 horas por animales que estaban atrapados en el delta del Paraná y en el Río de la Plata. Los animales sufrían de bajo peso, deshidratación, desnutrición y signos respiratorios

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Temaikèn atendió 10 lobos marinos varados en menos de 72 horas en el delta del Paraná y el Río de la Plata

La Fundación Temaikèn recibió 10 avisos de varamiento de lobo marino en menos de 72 horas, todos en distintos puntos del delta del Paraná y el Río de la Plata, con casos que llegaron hasta la provincia de Entre Ríos. La magnitud del evento, poco frecuente en tan corto lapso, activó de inmediato la intervención de autoridades locales, provinciales y del equipo de rescate de la organización, que debió atender cada caso de forma simultánea y coordinada.

La especie involucrada es el lobo marino de dos pelos (Arctocephalus australis), cuya presencia en el estuario del Río de la Plata puede ocurrir de manera esporádica. Lo que resultó fuera de lo ordinario fue la concentración de avisos en tan poco tiempo y la extensión geográfica de los varamientos: Tigre, Escobar, Zárate y hasta la ciudad de Paraná, en Entre Ríos. En todos esos puntos, los animales se encontraban lejos del ambiente marino, sin posibilidad de alimentarse, descansar ni recuperarse por sus propios medios.

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Los lobos marinos de dos pelos rescatados presentaron cuadros graves de desnutrición, deshidratación y problemas respiratorios
Los lobos marinos de dos pelos rescatados presentaron cuadros graves de desnutrición, deshidratación y problemas respiratorios

La época del año explica, al menos en parte, la situación. Durante este período, los ejemplares jóvenes recién destetados comienzan su vida independiente y son particularmente vulnerables a debilitarse y desorientarse. Pese a que el estuario integra las áreas de distribución de la especie, su llegada a los canales del delta y a localidades ribereñas del interior se clasifica directamente como una situación de varamiento y emergencia, dado que las condiciones del entorno no son aptas para su supervivencia.

El cuadro clínico que presentaron los animales al momento de la intervención fue, en varios casos, grave. Bajo peso, deshidratación, desnutrición y signos respiratorios fueron las principales afecciones registradas. Cada ejemplar fue tratado como un paciente individual: los veterinarios realizaron evaluación clínica completa, pesaje, auscultación, radiografías, análisis de sangre y estudios específicos antes de definir el tratamiento.

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El operativo de rescate involucró coordinación entre Fundación Temaikèn, Prefectura Naval, Defensa Civil y municipios locales
El operativo de rescate involucró coordinación entre Fundación Temaikèn, Prefectura Naval, Defensa Civil y municipios locales

Ya en el Hospital Veterinario del Centro de Recuperación de Especies de Fundación Temaikèn (CRET), recibieron hidratación, alimentación asistida, medicación y seguimiento permanente, con el objetivo de alcanzar las condiciones necesarias para su reinserción en el mar.

La rehabilitación de fauna marina es un proceso complejo que debe realizarse en centros preparados, con áreas de cuarentena, medidas de bioseguridad y equipos interdisciplinarios. Cada intervención busca salvar una vida, pero también sirve para aprender más sobre la salud del Río de la Plata y del ecosistema marino del cual todos formamos parte”, afirmó Cristian Gillet, director de Fauna de Fundación Temaikèn.

Cuatro ejemplares continúan bajo tratamiento intensivo en el Hospital Veterinario de Fundación Temaikèn para su rehabilitación
Cuatro ejemplares continúan bajo tratamiento intensivo en el Hospital Veterinario de Fundación Temaikèn para su rehabilitación

El operativo se enmarcó en la Red Provincial y la Red Federal de Rescate de Fauna Marina, convocadas por las autoridades de fauna nacionales y provinciales. La Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil y los distintos municipios involucrados forman parte de esa red, cuyo funcionamiento conjunto permite determinar en cada caso si corresponde intervenir e iniciar el proceso de atención y rehabilitación.

Los números del operativo dan cuenta de la gravedad del episodio. De los 10 avisos recibidos, 3 animales ingresaron en estado crítico y no lograron sobrevivir pese a los esfuerzos del equipo veterinario. Otros 4 ejemplares permanecen actualmente bajo tratamiento y rehabilitación especializada en el CRET.

Los 3 restantes, hallados en zona externa del Río de la Plata, cerca de La Plata, presentaban buen estado general, por lo que se optó por el monitoreo sin intervención directa.

La temporada de independencia juvenil explica la mayor vulnerabilidad de los lobos marinos ante varamientos inusuales
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Más allá del operativo puntual, los lobos marinos funcionan como indicadores del estado de salud del ambiente. Cada animal que llega a rehabilitación aporta información sobre causas naturales o sobre el impacto de la actividad humana y la contaminación en el ecosistema marino y fluvial, indicaron desde la fundación.

También advirtieron sobre una confusión frecuente: el lobo marino de dos pelos no debe identificarse con el lobito de río (Lontra longicaudis), una especie diferente propia de ambientes de agua dulce. Ante cualquier avistamiento, la recomendación es no acercarse, no manipular al animal y dar aviso de inmediato a las autoridades y centros especializados.

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