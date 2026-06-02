Luis Caputo: “Están totalmente cubiertos los vencimientos para todo el mandato de Milei y la relación con el FMI es la mejor”

El ministro de Economía, Luis Caputo, disertó en el 43º Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que están cubiertos todos los vencimientos de deuda durante lo que queda del gobierno de Javier Milei, volvió a proyectar un 2027 de crecimiento y baja de la inflación, defendió la reforma laboral, confirmó que enviará un proyecto al Congreso para modificar la ley de Inocencia Fiscal y afirmó que la Argentina se encamina a un sistema bimonetario “a la uruguaya”.

Las declaraciones del titular del Palacio de Hacienda se dieron durante su disertación en el marco del 43º Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se realizó bajo el lema “Nuevo Contexto Global: El Desafío de la Consolidación”.

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“Si miramos la tendencia ciclo, llevamos 24 meses consecutivos de alza. Eso no pasaba desde 2011, hace 15 años. Definitivamente, está habiendo una recuperación que va a ser progresivamente mayor en el tiempo. Espero que los próximos 18 meses sean claramente mejores”, comentó Caputo y presagió un 2027 con baja de inflación y crecimiento económico.

A la vez, destacó la importancia de la ley de Modernización Laboral: “Nosotros confiamos en que la reforma laboral va a ayudar fuertemente para que haya una mayor formalización. Esto es importante porque hay dos formas para recaudar más: una con la formalización y la otra con mayor crecimiento”.

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Acto seguido, el titular del Palacio de Hacienda confirmó que enviará una “versión renovada” de la ley de Inocencia Fiscal al Congreso de la Nación tras mantener una reunión con contadores. El nuevo proyecto apunta a dar un impulso mayor a la normativa para que los argentinos saquen sus dólares de los colchones.

Por otra parte, el jefe de la cartera económica aseguró que el equipo que lidera espera que “el proceso de desinflación continúe”. “En abril se retomó el sendero descendente. Mayo esperamos que esté por debajo de abril. La expectativa del mercado está entre 2,2% y 2,5 por ciento. Estamos muy confiados en seguir lo que venimos haciendo, manteniendo el equilibrio fiscal y la prudencia monetaria, es una cuestión de tiempo que la inflación argentina converja a la internacional”, sumó.

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Al hablar del bimonetarismo que caracteriza a la Argentina, Caputo remarcó que “la gente elegirá la moneda”. “Estamos yendo a un sistema bimonetario a la uruguaya”, indicó. Además, aseveró que están cubiertos todos los vencimientos de deuda para lo que queda del mandato de Javier Milei.

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