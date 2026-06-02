Guatemala

Guatemala: La exfiscal Consuelo Porras rompe el silencio tras dejar el Ministerio Público

En un contacto con reporteros el 2 de junio, la exjefa del Ministerio Público evitó casi todas las consultas y dejó una respuesta abierta sobre denuncias y un eventual viaje fuera del territorio

Guardar
Google icon
ARCHIVO - María Consuelo Porras Argueta asiste a su ceremonia de juramentación como Fiscal General en el Palacio Nacional en la Ciudad de Guatemala, el 16 de mayo de 2018. (AP Foto/Luis Soto, Archivo)
ARCHIVO - María Consuelo Porras Argueta asiste a su ceremonia de juramentación como Fiscal General en el Palacio Nacional en la Ciudad de Guatemala, el 16 de mayo de 2018. (AP Foto/Luis Soto, Archivo)

Consuelo Porras habló este martes 2 de junio por primera vez desde el fin de su gestión como fiscal general de la República de Guatemala. En un breve contacto con la prensa, evitó responder la mayoría de las preguntas y, ante la consulta sobre cómo afrontará eventuales denuncias o una posible salida del país, respondió: “Como todo ciudadano honesto y responsable”.

El 17 de mayo, tras ocho años en el cargo, quedó fuera de la lista final para dirigir la Fiscalía en el período 2026-2030. Su salida trasladó al presidente Bernardo Arévalo de León la decisión sobre la próxima conducción del organismo.

PUBLICIDAD

Más de 50 personas debieron abandonar Guatemala y buscar refugio en el extranjero durante su gestión, mientras José Rubén Zamora Marroquín y el exfiscal Stuardo Campo siguen detenidos sin sentencias firmes, según el texto fuente.

Human Rights Watch denunció, de acuerdo con esa misma información, que la administración de Porras permitió impunidad para antiguos presidentes y persiguió a figuras consideradas incómodas para el poder.

Sanciones y cuestionamientos

La salida de Porras se produjo porque no logró entrar en la nómina final de candidatos para un tercer mandato al frente de la Fiscalía. Esa exclusión puso fin a un ciclo que, según el texto fuente, parecía improbable de cerrar en 2022, cuando una orden judicial la mantuvo en la contienda para la reelección.

PUBLICIDAD

Manifestaciones, pancartas y piñatas protagonizaron la concentración frente al Ministerio Público como rechazo al periodo de impunidad atribuido a Consuelo Porras. (Cortesía: Diario De Centro América﻿)
Manifestaciones, pancartas y piñatas protagonizaron la concentración frente al Ministerio Público como rechazo al periodo de impunidad atribuido a Consuelo Porras. (Cortesía: Diario De Centro América﻿)

Desde su llegada en 2018, Porras fue elegida por el entonces presidente Jimmy Morales y luego ratificada para un segundo mandato por Alejandro Giammattei. Según EFE, su gestión fue cuestionada dentro y fuera del país por presuntamente usar la fiscalía para proteger a quienes la designaron y perseguir a opositores, periodistas y líderes civiles.

En 2021, Estados Unidos la incluyó en la Lista Engel, le retiró la visa y la calificó como “actora antidemocrática y corrupta”, según el texto fuente. EFE informó además que al menos 40 organismos internacionales y países adoptaron medidas similares.

La Unión Europea también impuso restricciones después de los intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2023. Según el texto fuente, la funcionaria intentó anular la victoria de Bernardo Arévalo de León con acusaciones de fraude sin pruebas.

El relevo y las causas abiertas

Ese enfrentamiento con el actual presidente marcó la etapa final de su gestión. Según palabras de Arévalo citadas por EFE en el texto fuente: “Difícilmente se va a encontrar un perfil menos idóneo que Consuelo Porras para el cargo”.

11/01/2024 October 5, 2023, Guatemala City, Guatemala City, Guatemala: For the fourth consecutive day this Wednesday, October 4, indigenous authorities continue to demonstrate in front of the headquarters of the Public Ministry in the Gerona neighborhood, zone 1, to demand the resignation of the Attorney General, CONSUELO PORRAS, RAFAEL CURRUCHICHE head of the Special Prosecutor's Office against Impunity; the prosecutor CINTHIA MONTERROSO; and the Seventh Criminal Judge, FREDY ORELLANA, who is accused of plotting an alleged coup d'état to prevent the elected president, BERNARDO ARÉVALO, from taking office. POLITICA Europa Press/Contacto/Fernando Chuy
11/01/2024 October 5, 2023, Guatemala City, Guatemala City, Guatemala: For the fourth consecutive day this Wednesday, October 4, indigenous authorities continue to demonstrate in front of the headquarters of the Public Ministry in the Gerona neighborhood, zone 1, to demand the resignation of the Attorney General, CONSUELO PORRAS, RAFAEL CURRUCHICHE head of the Special Prosecutor's Office against Impunity; the prosecutor CINTHIA MONTERROSO; and the Seventh Criminal Judge, FREDY ORELLANA, who is accused of plotting an alleged coup d'état to prevent the elected president, BERNARDO ARÉVALO, from taking office. POLITICA Europa Press/Contacto/Fernando Chuy

Las acciones judiciales promovidas desde la fiscalía para invalidar la llegada de Arévalo al poder fueron interpretadas, según el texto fuente, como un intento de desestabilización institucional. La salida de la fiscal general elimina ese foco directo de tensión, pero deja abiertas las causas impulsadas durante su mandato y sus efectos sobre actores de la sociedad civil, la prensa y el sistema judicial.

El paso de Consuelo Porras Argueta por el Ministerio Público también quedó marcado por decisiones que alimentaron la percepción de impunidad. EFE detalló, según el texto fuente, que la funcionaria acumuló más de 800 días de “protección oficiosa” sobre el expresidente Alejandro Giammattei, quien también figura en listas de sancionados por corrupción.

La ausencia de juicios contra los mandatarios que la designaron profundizó el descontento de organizaciones civiles y de la comunidad internacional, de acuerdo con el texto fuente. Esa percepción se sumó a los procesos abiertos contra periodistas, exfiscales, jueces y líderes indígenas.

A partir del 17 de mayo, la responsabilidad de definir la nueva conducción del Ministerio Público recaerá sobre Bernardo Arévalo de León. Según el texto fuente, deberá escoger a la persona que encabezará la institución en un contexto de expectativa y vigilancia.

Temas Relacionados

Consuelo PorrasGuatemalaMinisterio PúblicoCorrupciónexfiscal general de GuatemalaMinisterio Público de Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Científicos se reúnen en Panamá para fortalecer la vigilancia y detección temprana del hantavirus en las Américas

El objetivo es fortalecer las capacidades de respuesta ante el aumento de casos registrados en varios países de la región

Científicos se reúnen en Panamá para fortalecer la vigilancia y detección temprana del hantavirus en las Américas

De vender chatarra a levantar su llantera: la historia de Josué Herrera, víctima de la tragedia de Villa Nueva, Honduras

La tragedia de Villa Nueva no solo dejó negocios destruidos y familias enlutadas. Entre las víctimas mortales figura Josué Leónidas Herrera Baquedano, un emprendedor que durante años trabajó para construir la llantera que terminó convertida en escombros tras el impacto de una volqueta que perdió el control en Tegucigalpa

De vender chatarra a levantar su llantera: la historia de Josué Herrera, víctima de la tragedia de Villa Nueva, Honduras

Tres personas condenadas a prisión por tráfico ilegal de personas en El Salvador

La sentencia judicial recae sobre integrantes de una red dedicada al traslado irregular de migrantes, tras la intervención de la Fiscalía General de la República y la presentación de pruebas que evidenciaron su participación en los hechos

Tres personas condenadas a prisión por tráfico ilegal de personas en El Salvador

El Congreso de Guatemala conmemoró los 41 años de la Constitución en una sesión solemne

El acto reunió a representantes de los tres poderes y sirvió para vincular la vigencia del texto de 1985 con los desafíos actuales del Estado de derecho y la agenda parlamentaria inmediata

El Congreso de Guatemala conmemoró los 41 años de la Constitución en una sesión solemne

El aumento de casos de diarrea en Costa Rica exige vigilancia intensificada

Las autoridades atribuyen el repunte de registros a factores ambientales, cambios en el clima y en las prácticas de saneamiento, descartando por el momento la presencia de una epidemia generalizada a nivel nacional.

El aumento de casos de diarrea en Costa Rica exige vigilancia intensificada

TECNO

La razón detrás del diseño en U de los asientos de inodoro en lugares públicos

La razón detrás del diseño en U de los asientos de inodoro en lugares públicos

One UI 9 podría ofrecerte una herramienta clave para proteger tu dispositivo ante robos o pérdidas

Más espacio y menos desorden: truco de diseñadores para colgar el TV sin racks tradicionales

Mundial 2026: Ver partidos en Xuper TV y Magis TV te trae estos riesgos legales

Cómo mantener WhatsApp rápido: pasos simples para mejorar su rendimiento

ENTRETENIMIENTO

Millie Bobby Brown comparte cómo ha cambiado su vida desde que se convirtió en madre

Millie Bobby Brown comparte cómo ha cambiado su vida desde que se convirtió en madre

De Harry Potter a Broadway: Daniel Radcliffe es nominado al Tony por su unipersonal “Every Brilliant Thing”

El final explicado de “Backrooms”: qué ocurre con Mary y por qué Kane Parsons se niega a revelar su verdadero significado

Robert Pattinson responde a las críticas por su físico tras el rodaje de ‘The Batman: Part II’: “Entrené todos los malditos días”

¿Clint Eastwood se despide del cine? Su hijo Kyle aseguró que la leyenda puso fin a su carrera

MUNDO

603 represas en un año: por qué Europa está demoliendo las barreras que construyó durante décadas

603 represas en un año: por qué Europa está demoliendo las barreras que construyó durante décadas

Israel y Líbano retomaron negociaciones en Washington en medio de nuevos ataques y un frágil alto el fuego

Rafael Grossi se reunió con el canciller de Emiratos Árabes Unidos y recorrió la central nuclear de Barakah tras el ataque con drones

Estados Unidos disparó contra un petrolero en el Golfo Pérsico que intentaba violar el bloqueo marítimo impuesto a Irán

Francia y Ruanda inauguraron en París un monumento a las víctimas del genocidio de 1994