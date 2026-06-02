Zoe Bogach mostró los resultados de su cirugía estética: “Sentís que tenés algo extraño en tu cuerpo”

A pocas semanas de haberse sometido a una cirugía estética de aumento mamario y tras enfrentar el proceso de recuperación, Zoe Bogach reapareció en público. Su regreso fue durante una participación en el programa de streaming La noche de los ex (Telefe), donde su elección de vestuario generó comentarios por desafiar las bajas temperaturas.

En sus redes sociales, especialmente en Instagram, sus publicaciones recibieron numerosos comentarios por su nueva imagen y por la actitud segura que mostró tanto en el ámbito digital como en las recientes apariciones televisivas y en streaming.

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Más allá de su apariencia, Zoe compartió en sus historias de Instagram una frase interpretada como una indirecta hacia su expareja, Manuel Ibero: “No dejés de creer en el amor solo porque alguien no supo amarte”.

Mientras Manu permanece en la casa de Gran Hermano enfrentando días complejos tras la expulsión de Lola Tomaszeuski, Zoe se muestra enfocada en disfrutar su presente, alejada del encierro y de las polémicas asociadas al reality.

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Zoe Bogach reaparece en público tras su cirugía estética y genera impacto en redes sociales por su nueva imagen (Instagram)

En su cuenta de TikTok, la joven también contó detalles de su operación. Ante el comentario de una fanática que le consultaba ‘cuánto se había puesto’, la ex GH respondió textual: “Me puse 270. Yo mido 1,63 y peso... No voy a decir cuánto peso, porque me tienen harta con que estoy flaca también. Pero estoy saludable. Después, postoperatorio. Tenés que estar cuatro días en cama, o sea, sin mover los brazos, durmiendo sentada. Después de eso ya podés empezar a hacer tu vida normal”.

En el final del clip, la joven también contó cómo se sentía: “No tuve nada de dolor, solamente sentí como pinchazos, electricidad, que me avisaron que iba a sentir eso. Sentís que tenés algo extraño en tu cuerpo. Si ustedes tienen ganas de hacerlo, háganlo, porque yo soy la persona más miedosa del mundo y les juro que no me duele nada”.

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La ex participante de Gran Hermano explicó detalles de su aumento mamario y su proceso de recuperación en TikTok e Instagram (Instagram)

Días antes, Zoe sorprendió a sus seguidores al contar que no se había bañado desde la intervención quirúrgica. A través de un video en TikTok, explicó los motivos que le impidieron ducharse y detalló las alternativas que adoptó para mantener su higiene.

“Chicos, ¿podemos hablar de que yo realmente no me baño hace una semana?”, expresó en el video. Explicó que, aunque cuida la higiene de la zona íntima, solo se lavó la cabeza una vez desde la operación. “Ahora me puse un aceite para que me crezca el pelo, por eso está medio grasiento... porque mañana voy a la peluquería a que me lo laven”, comentó.

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Bogach expresó que evita ducharse por temor a afectar los puntos de la cirugía y que no puede usar los brazos para lavar su cabello, por lo que necesita ayuda para esa tarea. “Me da fobia entrar al agua porque tengo los puntos y el jabón... No sé si me va a arder. Todos los días me pongo alcohol en los puntos para que cicatricen, pero igual no puedo entrar al agua”, señaló. Además, pidió consejos a quienes hayan pasado por una situación similar: “¿Cómo hicieron las operadas?”, consultó.

Zoe compartió su experiencia posoperatoria, incluyendo el tiempo en cama y la ausencia de dolor, para tranquilizar a seguidores interesados en cirugías estéticas (Instagram)

La influencer se volvió tendencia tras mostrar el resultado de la cirugía que le regaló su madre. Compartió imágenes vendada en el pecho y videos sonriente en TikTok, acompañados de música para lip sync.

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La intervención generó debate desde que su madre, Aixa Abasto, le obsequió la operación por su cumpleaños en abril. En paralelo, Bogach continuó activa en redes sociales mientras su ex pareja, Manuel Ibero, era noticia por un beso con Lola Tomaszeuski dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). La coincidencia captó la atención de los usuarios, especialmente a partir de una frase publicada por Zoe desde la clínica: “Yo recuperándome y ustedes esperando que opine de la temporada nueva de Cris Morena”, escribió junto a una foto en la cama de recuperación con una taza de té y vendajes.

Zoe también explicó el origen de su inseguridad corporal, que atribuyó a un comentario de Ibero que se viralizó en redes sociales, donde él expresó en un vivo: “Ojalá se agrandara las lolas”. Zoe aclaró: “Antes de ciertos comentarios yo estaba bien con mi cuerpo”, aunque remarcó que la decisión de operarse fue personal. “Si no te gusta algo de tu cuerpo y tenés la posibilidad de cambiártelo, hacelo. Sos libre de hacer lo que quieras con tu cuerpo”, concluyó.

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