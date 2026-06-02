Empleadas domésticas: cuánto cuesta la hora de limpieza en junio de 2026

El régimen de casas particulares establece salarios mínimos por hora y mensuales para las trabajadoras de tareas generales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empleadas domésticas de casas particulares cuentan desde junio con nuevos valores de referencia para el pago por hora y sueldo mensual, tras la actualización determinada por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. El esquema salarial contempla aumentos acumulativos y escalonados que iniciaron en abril y continuarán hasta julio.

Las subas alcanzan a todas las categorías del sector e impactan también en el adicional por zona desfavorable. Además, una parte de las sumas no remunerativas pactadas en meses anteriores pasó a formar parte del salario básico, modificando la estructura de los recibos de sueldo.

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Así, quienes se dedican a tareas de limpieza y mantenimiento en hogares ya disponen de nuevos pisos salariales para junio, tanto para personal con retiro como sin retiro.

Cuánto se paga por hora en junio

La categoría de tareas generales, la más numerosa, abarca actividades como limpieza, lavado, planchado y mantenimiento. Para junio de 2026, el valor mínimo por hora se fijó en $3.600,66 para personal con retiro y $3.862,18 para quienes se desempeñan sin retiro.

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En el rubro de asistencia y cuidado de personas —que incluye el acompañamiento a niños, adultos mayores o personas con requerimientos específicos—, la hora quedó en $3.862,18 si es con retiro y $4.295,26 sin retiro.

Las tareas específicas, como cocina especializada, cuentan con escalas salariales superiores dentro del esquema oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para actividades específicas, que requieren conocimientos particulares como cocina especializada, el mínimo se ubicó en $4.083,26 la hora con retiro y $4.453,26 sin retiro.

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En la categoría de supervisores, el esquema salarial establece los valores más elevados: la hora se paga a $4.297,33 con retiro y a $4.683,64 sin retiro.

Por último, los caseros, quienes desarrollan tareas y residen en el mismo lugar de trabajo, tienen en junio un mínimo de $3.862,18 por hora.

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Los salarios mensuales mínimos

Además de los valores establecidos por hora, la resolución oficial dispuso los salarios mínimos mensuales para el personal que se desempeña bajo la modalidad mensualizada:

Para tareas generales , el salario mínimo mensual alcanzó $441.729,02 con retiro y $488.326,19 sin retiro.

En asistencia y cuidado de personas , los montos pasaron a $488.326,19 con retiro y $541.255,35 sin retiro.

En la categoría de tareas específicas , el salario mensual mínimo quedó en $499.868,28 para personal con retiro y $553.536,65 para quienes trabajan sin retiro.

Los supervisores perciben los ingresos más altos dentro del régimen: $536.080,78 mensuales con retiro y $594.214,11 sin retiro.

En el caso de los caseros, el mínimo mensual establecido para junio es de $488.326,19.

Los incrementos acordados para el sector se aplican de manera escalonada entre abril y julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo es el esquema de aumentos acordado

La actualización salarial para el sector se resolvió a través de un mecanismo de incrementos acumulativos, distribuidos en cuatro meses consecutivos.

El esquema estableció una suba del 1,8% en abril, seguida por un aumento del 1,6% en mayo, otro ajuste del 1,5% para junio y una recomposición adicional del 1,4% prevista para julio.

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Según lo dispuesto por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, estas mejoras se aplican sobre los valores mínimos de cada categoría.

El acuerdo también modificó la situación de las sumas no remunerativas definidas previamente. Se determinó que el 50% de los montos fijados en marzo se incorporara al salario básico desde abril, mientras que el resto pasará a formar parte del básico a partir de julio.

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Estos importes, que variaban según la cantidad de horas trabajadas —$20.000, $11.500 y $8.000—, modificaron la estructura del recibo de sueldo, aunque no necesariamente representaron un incremento extra en el ingreso final de las trabajadoras. La integración al salario básico sí tiene incidencia sobre conceptos como aportes y liquidaciones.

El adicional por zona desfavorable

El esquema salarial también incorporó una actualización del adicional por zona desfavorable, que subió del 30% al 31% y se calcula sobre los salarios mínimos de cada categoría.

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Los valores mínimos para empleadas domésticas varían según la categoría y la modalidad con retiro o sin retiro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este adicional corresponde a quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como en el partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires. Así, las personas comprendidas en ese régimen reciben ingresos superiores a los mínimos generales que rigen en el resto del país.

Cómo se calcula el aguinaldo de junio para empleadas domésticas

El personal de casas particulares recibirá en junio la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo.

Este pago corresponde tanto a quienes perciben un salario mensual como a quienes trabajan por hora o por jornada, siempre que la relación laboral esté debidamente registrada bajo el régimen vigente. La ley fija como fecha tope de pago el 30 de junio.

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La normativa establece que el monto del SAC equivale al 50% de la mayor remuneración mensual obtenida durante el semestre previo al pago. Para las trabajadoras que comenzaron su empleo después de enero o que no completaron seis meses, el aguinaldo se liquida de manera proporcional.

El cálculo se realiza tomando el sueldo mensual más alto del semestre, multiplicándolo por la cantidad de meses trabajados y dividiendo el resultado por 12.