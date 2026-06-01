Reforman el shopping más antiguo del país: así será el proyecto que incorporará una clínica, un vacunatorio y más gastronomía

La inversión supera los USD 60 millones e incorporará 20.054 metros cuadrados construidos y 16.000 metros cuadrados arrendables

Con más marcas buscando abrir tiendas y una oferta cada vez más orientada a las experiencias, los grandes centros comerciales avanzan en procesos de transformación para ampliar su capacidad y diversificar servicios. En ese marco, Cencosud anunció una inversión de más de USD 60 millones para expandir el shopping Unicenter, el más antiguo del país, y sumar desde una clínica y un vacunatorio hasta nuevas propuestas gastronómicas y deportivas.

El proyecto forma parte de una nueva etapa para uno de los principales centros comerciales del país. Bajo el concepto “Un nuevo Unicenter está en camino”, la iniciativa contempla una ampliación de la superficie comercial, la incorporación de nuevas categorías de servicios y una reorganización de espacios pensada para responder a la creciente demanda de marcas y visitantes.

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La inversión prevé la incorporación de 20.054 metros cuadrados nuevos construidos y 16.000 metros cuadrados arrendables, una expansión que permitirá ampliar significativamente la propuesta comercial del complejo. La obra sumará 85 nuevos locales, que se incorporarán a los 282 existentes, además de diversos stands y decks distribuidos en espacios comunes y pasillos.

Según informó la compañía mediante un comunicado, la ampliación busca consolidar a Unicenter como un referente regional, adaptado a las nuevas demandas y experiencias que buscan los visitantes. La iniciativa se desarrollará por etapas para garantizar la continuidad operativa del shopping durante todo el proceso.

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“Esta ampliación representa una apuesta concreta de largo plazo por la Argentina y por la evolución del retail como espacio de encuentro, experiencia y comunidad. Argentina es un mercado estratégico para Cencosud y esta inversión refleja nuestra visión de crecimiento sostenido en el país”, señaló Dolores Fernández Lobbe, Country Manager de Cencosud Argentina.

La ejecutiva destacó además otras iniciativas impulsadas por la empresa en el mercado local. “En el último año avanzamos con la adquisición de Makro, con un plan de reconversión ya en marcha; impulsamos junto a Consultatio la renovación de Jumbo Palermo y continuamos expandiendo nuestra operación para llegar a más clientes”, afirmó.

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La llegada de marcas internacionales premium

La expansión responde también a una demanda creciente de espacios comerciales premium. Durante los últimos meses, el shopping incorporó nuevas marcas nacionales e internacionales, entre las que se destacan Boss, Armani, Miniso, Indian, Calvin Klein, Skechers y Victoria’s Secret.

La ampliación sumará 85 locales, una clínica, un vacunatorio, una renovación integral del gimnasio y la llegada de Decathlon

La llegada de estas firmas incrementó la demanda de superficie disponible dentro del complejo. Desde la compañía señalaron que muchas marcas buscan instalar allí sus principales locales y desarrollar formatos de mayor escala, lo que impulsó la necesidad de generar nuevos espacios.

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“Hoy todas las marcas quieren estar en Unicenter y desarrollar allí sus tiendas flagship, generando una presión directa sobre los metros cuadrados existentes. Esta ampliación viene a dar respuesta a esa demanda y nos permitirá seguir fortaleciendo el posicionamiento del shopping como el principal destino comercial del país”, indicó Sebastián Núñez, gerente general División Shopping Cencosud Argentina y Regional Operaciones CencoMalls.

Una clínica y un vacunatorio

Uno de los aspectos más destacados del proyecto está vinculado a la incorporación de servicios de salud. El plan contempla la llegada de una clínica, la instalación de un vacunatorio y una renovación integral del gimnasio, en línea con una estrategia orientada a ampliar la variedad de servicios disponibles para quienes visitan el centro comercial.

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La iniciativa también prevé un fortalecimiento de la oferta deportiva. Dentro de ese esquema se destaca la llegada de Decathlon, que formará parte de la ampliación y se incorporará a un polo especializado que la empresa busca potenciar dentro del complejo.

La gastronomía ocupará otro lugar relevante dentro de la transformación. La compañía adelantó que ampliará la oferta existente mediante nuevas propuestas y experiencias diferenciales destinadas a complementar el recorrido de los visitantes y diversificar las actividades disponibles dentro del shopping.

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La obra comenzará en junio, se desarrollará durante 16 meses y generará más de 600 puestos de trabajo

“La ampliación forma parte de un plan estratégico que considera al shopping como un ecosistema integral y pone especial foco en la concentración de rubros y en la profundización de categorías ligadas al ocio, en línea con la estrategia que la compañía viene desarrollando en la región. Sumaremos nuevos m2 ligados a salud, donde se destaca la incorporación de una clínica, un vacunatorio y la renovación integral del gimnasio. También potenciaremos el polo deportivo con la llegada de Decathlon y ampliaremos la propuesta gastronómica con nuevas experiencias diferenciales”, agregó Núñez.

Cuándo comenzarán las obras

La obra comenzará durante la primera semana de junio y tendrá una duración estimada de 16 meses. La apertura de los nuevos espacios está prevista aproximadamente para octubre de 2027.

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De acuerdo con la información difundida por la empresa, los trabajos avanzarán de manera escalonada para minimizar el impacto sobre la actividad cotidiana del centro comercial. En ese marco, ya comenzaron las primeras adecuaciones vinculadas a la circulación interna y a la reorganización de distintos sectores.

Además de ampliar la infraestructura comercial, el proyecto tendrá impacto en el empleo. Las estimaciones de la compañía indican que la iniciativa generará más de 600 puestos de trabajo entre la etapa de construcción y la operación posterior de los nuevos espacios.

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La transformación también incorpora una dimensión urbana. El plan contempla nuevas áreas verdes, mejoras en accesibilidad y cambios vinculados al tránsito vehicular.

Según explicó la empresa, el diseño fue concebido para integrarse al entorno y generar un impacto positivo en la comunidad. Estas intervenciones acompañarán la ampliación comercial y formarán parte de la renovación general prevista para el complejo.