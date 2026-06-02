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Rada faltó a Otro día perdido y Mario Pergolini ironizó con los rumores de conflicto: “Va escalando todo”

El humorista se ausentó del ciclo y Evelyn Botto ocupo su lugar. El conductor bromeó sobre los supuestos roces con el actor por los ensayos de Charlie y la fábrica de chocolate

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El humorista se ausentó del ciclo haciendo que Evelyn Botto ocupe su lugar (Video: Otro día perdido/ Eltrece)

En medio de rumores sobre una supuesta pelea con Agustín “Rada” Aristarán y su ausencia en la emisión del lunes, Mario Pergolini recurrió al humor para referirse a la ausencia de su compañero, mientras el actor se concentra en el estreno de la obra Charlie y la fábrica de chocolate, que lo tiene como protagonista en el rol de Willy Wonka, antes del estreno este jueves 4 de junio.

Luego de versiones de conflicto, y con Evelyn Botto en el lugar de Rada como presentadora en la apertura, Pergolini abrió su programa diciendo: “Bienvenidos a todos, hoy no nos va a acompañar nuestro querido compañero Agustín, que como ya todo el mundo sabe, estamos teniendo un grave problema”, lanzó, a pura ironía, subrayando la polémica con una sonrisa.

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De inmediato, el conductor buscó restarle dramatismo a la situación. “Como sabrán, todo lo que hacemos acá está guionado, lo charlamos lo que sale al aire”, señaló ante la audiencia. Y dejó claro su punto de vista: “Pelearse con Agustín es imposible”.

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El trío de Otro día perdido encabezado por Mario Pergolini con Rada y Evelyn Botto (Eltrece)

Para continuar con las bromas, durante el programa Pergolini exhibió titulares, placas de televisión y fragmentos de programas de espectáculos que replicaron el supuesto enfrentamiento. “Miren la escalada minuto a minuto de algo que no es nada, sino algo que nosotros mostramos porque justamente no es nada”, afirmó el presentador.

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La dimensión del rumor sorprendió a Mario Pergolini, quien relató: “Me llamó mi hermana: ‘Che, ¿te peleaste con Agustín?’ No, ¿cómo me voy a pelear? Además, pelearse con Agustín es imposible”, expresó, dejando en claro su desconcierto ante la situación. “No lo escribí yo”, aclaró entre risas, al referirse al anuncio paródico que pusieron al aire donde aparecía una búsqueda en el diario de un “mago obsesionado con los chismes”.

En tono de humor, Evelyn reforzó la broma sobre la supuesta crisis interna, mientras mostraba un falso aviso laboral que ironizaba con los rumores: “Se busca mago obsesionado con los chismes para programa de TV diario, excluyente que no tenga compromisos con obras de teatro, y si sabe algo de fútbol, ahora que se viene el Mundial”. Pergolini eligió exagerar la situación para evidenciar lo absurdo que le resultaba el tema.

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"Estamos bien. Es increíble cómo va escalando todo", aseguró Pergolini sobre la nueva ausencia de Rada

En los últimos días, la relación entre ambos fue centro de versiones que apuntaban a tensiones por la compatibilidad de agendas. Aristarán, dedicado a los ensayos de la obra teatral, solicitó varios días de ausencia, lo que obligó a reorganizar horarios de grabación en el ciclo televisivo. “Estamos todos bien. Es increíble cómo va escalando todo...”, concluyó Pergolini, minimizando la controversia.

El cambio de horarios fue confirmado por Adrián Pallares en Intrusos. Según Pallares, “Rada está en los últimos ensayos de Charlie y la fábrica de chocolate, y están ensayando con cuatro elenco de chicos, lo cual es mucho. Así que tomó varios días para poder ensayar, así que reacomodaron”. Esta reorganización implicó que “Pergolini grababa a las tres de la tarde y ahora están grabando a las 12 del mediodía para liberarlo. Pero el problema va a estar cuando empiece con las funciones. A Pergolini esto no le gusta nada”.

Los rumores crecieron aún más tras la circulación de un clip donde Pergolini mencionaba, en tono cómplice, la prioridad que “Rada” daba al teatro. Aristarán, por su parte, explicó su postura y agradeció la flexibilidad: “Me honra mucho que Mario cambie el día de grabación y que me permitan faltar, ahora lo voy a hacer y más adelante de nuevo. Yo iba a hacer Wonka desde antes que exista Otro día perdido”.

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Evelyn Botto ocupó el lugar de Rada en el micrófono para darle comienzo a Otro día perdido (Instagram)

Frente a la consulta sobre el supuesto enfrentamiento, el humorista detalló: “Mario todos los días me dice algo, ‘el trabajo es de lunes a viernes’”. Pero remarcó que su objetivo principal es llevar público al teatro: “Todo lo que yo hago alrededor del teatro es para que la gente venga a verme al teatro, las redes, la televisión, todo. Ese es mi objetivo. Lo que hago en el teatro, yo lo sé hacer y dejo el alma”.

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