20 patrulleros y 15 motos policiales: las impactantes imágenes de la burbuja blindada de la Selección en Kansas City

Los traslados de la Scaloneta por Missouri se llevan a cabo bajo rigurosas medidas de seguridad, mientras un perímetro de 250 metros aleja a los hinchas del predio de entrenamiento

Quince motos y más de veinte patrulleros de la policía de Kansas City forman la columna que escolta a la selección argentina cada vez que viaja desde su hotel hasta el predio de entrenamiento. Las imágenes no tienen comparación con ninguna otra que haya presenciado en un Mundial.

El operativo de seguridad que rodea al equipo campeón del mundo en esta ciudad de Missouri es de una escala difícil de dimensionar hasta que lo tenés enfrente. El destino del convoy es el Compass Minerals, el moderno complejo deportivo del Sporting Kansas City, el club de la Major League Soccer (MLS) que pone a disposición de Argentina sus instalaciones para los entrenamientos diarios.

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Fuerte custodia policial en el predio de la selección argentina en Kansas City

El recorrido dura aproximadamente veinte minutos desde el hotel Origin, donde se concentra el plantel. Cuando los micros que trasladan a los jugadores y al cuerpo técnico empiezan a aparecer a lo lejos, la policía ya tiene cortado el tránsito. Los agentes abren paso a toda velocidad para que el convoy llegue sin demoras. Los patrulleros se van metiendo uno a uno en el predio: la hilera parece no tener fin.

Una vez en el complejo, el operativo se extiende hacia los alrededores. Los hinchas que intentan acercarse tienen un límite preciso: 250 metros. A esa distancia, autos patrulleros delimitan el perímetro y los agentes impiden cualquier avance. La selección entrena sin que ningún aficionado pueda aproximarse a menos de esa distancia de la entrada.

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Fuerte custodia policial en el predio de la selección argentina en Kansas City

El Compass Minerals ofrece todas las comodidades que un cuerpo técnico de elite puede pedir: instalaciones modernas, espacios amplios y condiciones óptimas para la puesta a punto del equipo. Argentina llega allí una vez por día, y cada traslado replica el mismo protocolo de seguridad.

El hotel Origin tiene su propio anillo de protección. También allí la presencia policial es constante y los alrededores del edificio permanecen bajo vigilancia. La lógica del operativo es la misma en ambos puntos: crear un perímetro que aísle al plantel de cualquier imprevisto.

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La policía de Kansas City tiene fama de rigurosa en estos operativos, y lo que despliega para Argentina lo confirma. El equipo de Lionel Scaloni entrena, descansa y se mueve por la ciudad dentro de una burbuja de seguridad que pocas delegaciones deportivas en el mundo reciben.

El equipo de Lionel Scaloni comenzó su puesta a punto para los amistosos previos al debut en la Copa del Mundo

El plan de Scaloni antes del Mundial: amistosos para poner a punto al plantel

Argentina tiene 14 días para afinar su nivel antes del debut mundialista contra Argelia el 16 de junio en el Kansas City Stadium. En ese período, Lionel Scaloni diseñó un programa de trabajo con dos amistosos de preparación: ante Honduras el sábado 6 de junio en el Kyle Field de Texas, y ante Islandia el martes 9 en Alabama.

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La idea del cuerpo técnico es darle minutos a todos —o casi todos— los convocados antes del inicio del torneo. En los primeros movimientos en el centro de entrenamiento de Sporting Kansas City, Scaloni alineó a Rulli; Capaldo, Otamendi, Lisandro Martínez, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández; Almada, Giuliano Simeone y Lautaro Martínez.

Varios titulares siguen con trabajo diferenciado: Emiliano Martínez (fractura en el dedo anular de la mano derecha), Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nico Paz, Leandro Paredes y Lionel Messi. Cuti Romero y Julián Álvarez retomaron los entrenamientos con el grupo y con pelota. Messi y Romero apuntan a sumar minutos ante Islandia, no ante Honduras. Molina y Montiel seguirían el mismo camino.

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Con Lionel Messi, Argentina se entrena en Kansas City para el Mundial 2026

El Dibu Martínez, lesionado el 20 de mayo en la final de la Europa League con Aston Villa, no arriesgaría en los amistosos y apunta a estar disponible directamente para el debut ante Argelia. Paredes, con un desgarro grado 1 sufrido en Boca, también proyecta llegar al estreno mundialista.

Además de los 26 convocados, otros ocho jugadores se entrenan con el equipo como respaldo: Santiago Beltrán, Joaquín Freitas, Tomás Aranda, Máximo Leguizamón, Ignacio Ovando, Simón Escobar, Nicolás Capaldo y Agustín Giay. Solo los cuatro primeros de ese grupo figuran en la prelista de 55 jugadores habilitados para reemplazos de última hora.

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