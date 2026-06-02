Crimen y Justicia

Córdoba: detuvieron en un country a un hombre vestido como policía que hacía disparos con un arma de aire comprimido

Tiene 54 años y trabajaba como vigilador privado en el predio. Le secuestraron una réplica de pistola, balines, cargadores y prendas con insignias policiales. Investigan cómo obtuvo los distintivos

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Policía Córdoba detenido country
El hombre vestía indumentaria policial y tenía la réplica de una pistola calibre 4,5 milímetros

Un hombre de 54 años fue detenido en las últimas horas dentro de un country de Córdoba luego de que un llamado al 911 alertara sobre la presencia de una persona vestida como policía que realizaba disparos con un arma de aire comprimido hacia un campo lindero. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una réplica de pistola y prendas con insignias policiales.

El episodio ocurrió en el Country Campo Chico y comenzó cuando personal de seguridad privada denunció la conducta exaltada de un vigilador que prestaba servicios en el predio.

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Al llegar al lugar, los efectivos dialogaron con personal de seguridad privada, que aseguró haber visto al hombre efectuar disparos con un arma de aire comprimido hacia un campo ubicado junto al perímetro del barrio cerrado.

Ante esta situación, los policías identificaron al sospechoso, quien vestía indumentaria táctica con escudo policial y portaba un parche identificatorio de personal retirado.

Además, constataron que utilizaba una réplica de pistola calibre 4,5 milímetros, dos cargadores, balines, una garrafa de carga, una funda táctica y una garibaldina con escudo policial y distintivos de personal retirado. Todos los elementos fueron secuestrados.

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Finalmente, el hombre fue detenido y puesto a disposición de la Justicia junto con los objetos incautados. La investigación busca establecer si utilizaba indebidamente los distintivos policiales y determinar el origen de la réplica del arma.

Policía Córdoba detenido country
El detenido y los objetos incautados se encuentran a disposición de la Justicia

El lunes pasado, un insólito episodio tuvo lugar en la localidad cordobesa de Quilino, donde un hombre que circulaba a alta velocidad por una ruta nacional, fue detenido por un control de tránsito. Durante el procedimiento, los agentes descubrieron una suma millonaria de dinero en efectivo. El implicado intentó sobornar a los agentes que estaban en el lugar y terminó detenido.

Todo ocurrió cuando los efectivos policiales, mientras realizaban un control vehicular, advirtieron que un auto Toyota Yaris se desplazaba a alta velocidad y que había sobrepasado a un camión en una zona de doble línea amarilla.

Sobre la Ruta Nacional 60, a la altura del kilómetro 850, la Policía logró detener la marcha del sospechoso e identificarlo. Fuentes policiales informaron que se trataba de un hombre de 51 años.

Cuando los agentes inspeccionaron una bolsa sospechosa que se encontraba en la guantera del auto, descubrieron que en su interior había más de un millón de pesos y 127 mil dólares. Al ser consultado sobre la procedencia del dinero, el hombre no supo brindar detalles sobre su origen.

En medio del confuso episodio, el hombre les ofreció dinero a los efectivos policiales. Ante esto, los agentes procedieron con su detención y le secuestraron el dinero en efectivo que hallaron en la bolsa y su vehículo.

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