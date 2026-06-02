Video: la reacción de Dibu Martínez cuando le preguntaron si llegará a recuperarse para el debut de Argentina en el Mundial

El estado físico de Emiliano Martínez es una de las principales preocupaciones de la selección argentina en el umbral del Mundial 2026. El arquero del Aston Villa, que se fracturó el dedo anular durante el calentamiento previo a la final de la Europa League, dejó señales sobre su evolución antes del segundo entrenamiento en el predio del Sporting Kansas City.

Cuando el plantel salió del Hotel Origin, búnker de la delegación, para subirse al micro, Dibu, de 33 años, fue consultado sobre sus posibilidades de llegar al debut de la Albiceleste en el Mundial ante Argelia, pautado para el 16 de junio. “Muy bien, llego, llego”, devolvió, con el típico gesto del pulgar arriba.

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“Día 1 con mucha ilusión, triste de no poder hacer todo pero contento con estar con amigos y unidos por un país”, había escrito el arquero en sus redes sociales tras la primera sesión en el Compass Minerals National Performance Center, uno de los centros de entrenamiento más modernos de Estados Unidos.

La fractura se produjo en el peor momento posible. Martínez sufrió el golpe durante el calentamiento previo a la final de la Europa League entre el Aston Villa y el Friburgo, pero aun así atajó el partido hasta el final: su equipo se impuso 3-0 y levantó el trofeo. “Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor... Nunca tuve una rotura de dedo, pero cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado”, había relatado antes del pitazo inicial.

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Tras unas breves vacaciones familiares, el ex Independiente viajó a Estados Unidos junto a Lisandro Martínez, aunque una foto publicada por el defensor del Manchester United durante el trayecto ya había disparado la preocupación entre los seguidores de la Albiceleste. La inquietud se renovó cuando el número 23 salió del Hotel Origin con el vendaje visible. En la primera práctica, realizó trabajos diferenciados al margen del grupo de arqueros.

Dibu no estará disponible para ninguno de los dos amistosos previos al Mundial. El seleccionado argentino enfrentará a Honduras el sábado 6 de junio en el Kyle Field de Texas —estadio del equipo de fútbol americano de la Universidad de Texas A&M, con capacidad para más de 102.000 espectadores— y luego viajará a Alabama para medirse con Islandia el martes 9 de junio en el estadio Jordan-Hare de la Universidad de Auburn. Scaloni deberá definir con el entrenador de arqueros Martín Tocalli si Gerónimo Rulli o Juan Musso cubrirán esos encuentros, o si ambos tendrán minutos en uno cada uno.

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El arquero no fue el único en trabajar al margen del grupo en la sesión bautismal. Lionel Messi, Leandro Paredes, Julián Álvarez, Nico Paz, Cuti Romero, Nicolás González y los laterales Nahuel Montiel y Gonzalo Montiel también realizaron tareas diferenciadas. Sin embargo, para este martes, Romero y Álvarez recibieron el alta para ensayar con normalidad, una gran noticia para el Gringo y su staff.

El debut de Argentina en el Grupo J está pactado para el martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) ante Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, casa de los Chiefs de la NFL. La segunda presentación de la fase de grupos será el lunes 22 de junio a las 14:00 frente a Austria en el Dallas Stadium, y el cierre llegará el sábado 27 de junio a las 23:00 ante Jordania, en el mismo escenario de Texas.

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